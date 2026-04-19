Beismerte Ursula von der Leyen: történelmi hiba volt, ami óriási bajba sodorta Európát

Az új atomerőművi technológiák területén is folytatódik az energiaátállás kulcstechnológiáinak gyártásáért és piacaiért elsősorban az Egyesült Államok, Európa és Kína részvételével zajló küzdelem. Az iráni háború energiapiaci sokkja új ösztönzést adott az Európai Uniónak arra, hogy fokozza az energiafüggetlenedését szolgáló olyan technológiák fejlesztésére, előállítására és telepítésére irányuló erőfeszítéseket, mint például a kis moduláris nukleáris reaktorok (SMR). A vonatkozó új uniós stratégia nem zárja ki harmadik országok részvételét sem, de elsősorban az európai fejlesztést és gyártást kívánja előmozdítani. Az SMR-ek a magyar energiapolitika figyelmét is felkeltették, amely eddig főleg amerikai technológiában és partnerekben gondolkodott.

Stratégiai hiba volt Európa részéről, hogy az elmúlt évtizedekben elfordult az atomenergia polgári célú felhasználásától

- ismerte be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még március 10-én, amikor a párizsi Nuclear Energy Summiton a fejlett nukleáris technológiák fejlesztésének európai uniós fellendítését célzó új stratégiát mutatott be.

A megbízható, megfizethető, alacsony kibocsátású energiaforrás hanyagolása és tudatos háttérbe szorítása sebezhetővé tette az Európai Uniót az ingatag és bizonytalan fosszilis energiahordozó-importtal szemben - mutatott rá von der Leyen,

egyúttal felszólította a közösséget, hogy fókuszáljon a nukleáris és a megújuló energia kombinálására, hogy így biztosítsa a hazai, dekarbonizált energiaellátást.

Az előzmények ismeretében a politikus szavai bizonyos mértékben önkritikaként is értelmezhetőek, miután munkaügyi és szociális miniszterként tagja volt annak, az Angela Merkel vezette német kormánynak, amely 2011-ben, a fukusimai katasztrófát követően a németországi atomerőművek fokozatos leállításáról döntött, ami 2023-ban meg is valósult. Máshol is hasonló folyamatok játszódtak le, Olaszország például az 1987-es népszavazást követően zárta be atomerőműveit, Ausztria pedig lényegében teljes tiltást vezetett be az atomenergiára sőt, szomszédait is igyekszik megakadályozni annak alkalmazásában.

Az atomerőművekkel szemben érvelők elsősorban

az általuk termelt radioaktív hulladékra,

ezek hosszú távú tárolásának problémáira,

a ritkán előforduló súlyos balesetekre, illetve

a reaktorberuházások rendkívüli tőke- és időigényére hivatkoznak,

illetve hivatkoztak, mert az utóbbi években számos zöldpolitikai aktor, környezetvédő csendes fordulatot hajtott végre, és már az atomenergia mellett, de legalábbis nem ellene foglal állást.

Hasonló, 180 fokos fordulat jelei mutatkoznak például Németországban és Olaszországban is. A 2020-as évek elején komoly vita folyt a fenti érvek mentén megosztott tagállamok között az atomerőművek jövőbeli európai szerepéről, mielőtt - a földgáz mellett - a nukleáris energia is megkapta a zöld címkét 2022-ben, amikor a Bizottságot már Von der Leyen vezette.

Az atomenergia békés, polgári célú felhasználásával szembeni ellenérzéseket az is fokozza, hogy az atomerőművek és a katonai ipar közötti kapcsolat szoros és összetett: bár a polgári atomerőművek elsődleges célja a villamos energia termelése, technológiai, anyagellátási és biztonsági szempontból jelentős a katonai kötődésük.

Az energiapolitika általánosságban is jelentős biztonságpolitikai vonatkozásokkal bír,



ami Európában is számos alkalommal vált kézzelfoghatóvá az utóbbi két évtizedben, gondoljunk csak a 2006-os első nagy orosz-ukrán gázválságra, a koronavírus-járvány okozta ellátásilánc-krízisre, a 2021-2022-es gázpiaci válságra vagy a 2026 február végén kezdődött iráni háború okozta energiapiaci sokkra. Ezek hatásai többnyire a fosszilis, elsősorban a földgáz importfüggőségen keresztül érvényesült, de a covid-válság már a világ kínai napelem-exporttól való függőségére is rávilágított.

Ezen történések hatására az energiapolitikai célrendszerben

a hangsúlyok egyre inkább a tiszta, ársokkoktól mentes hazai forrásokra helyeződtek át,



de miután a már legolcsóbbnak számító időjárásfüggő megújulóenergia- és okos technológiák a hosszú távú nagy volumenű energiatárolás hiányában ma még nem képesek önmagukban biztosítani az ellátást, a vízenergia kilátásai pedig épp a klímaváltozás miatt bizonytalanná váltak, a földgáz továbbra is nélkülözhetetlen eleme maradt a mixnek.

A nagyrészt importfüggősége miatt Kínához és az Egyesült Államokhoz képest többszörös energiaköltségekkel és az ebből fakadó versenyképességi kihívásokkal küzdő EU számára pedig az iráni háború újabb erős ösztönzést adott gáz- és olajimport-függősége tiszta technológiákkal való enyhítéséhez - beleértve az atomenergiát is.

Noha eredményeket felmutathat, az erőfeszítések ellenére az EU több ok miatt sem a tiszta technológiák telepítése, sem az ezek belföldi gyártását lehetővé tevő ipari kapacitások bővítése tekintetében nem tudott kellő előrelépést elérni, ami összefügg az egységes cselekvésben és közös piacban rejlő lehetőségek kihasználatlanságával. Miközben az uniós versenyképesség megerősítésének kulcsfeltétele, hogy az EU - stratégiai céljainak megfelelően - növelje saját tisztatechnológia-gyártó kapacitásait, megosztott belső piacát riválisai igyekeznek meghódítani.

Európa számára létfontosságú, hogy energia- és klímastratégiáját úgy kösse össze a gazdaságfejlesztési stratégiai célokkal, hogy a versenyképességi szempontokon túl a világrend változásával kapcsolatos biztonsági megfontolásokat is figyelembe vegye.

Alighogy az EU-nak sikerült mérsékelnie orosz gázfüggőségét, máris új ellátási függőségek alakultak ki a napelemek és akkumulátorok (Kína) területén, de a folyamat a villanyautók és szélturbinák (szintén Kína), valamint a nukleáris technológiák (Kína és az Egyesült Államok) uniós piacán is elkezdődött. Az Egyesült Államok jelenlegi adminisztrációja a fosszilis energiahordozó-, különösen kőolaj- és cseppfolyósított-földgáz (LNG) exportját is igyekszik nehezen értelmezhető mértékben Európára erőltetni - miután az EU az elmúlt években már jelentősen növelte az amerikai LNG importját -, amit egyoldalú vámok kivetésével, beruházási kötelezettségek szabásával, illetve az USA energiadominanciájáról, Európa kritizálásáról és fenyegetéséről szóló diplomációval remél megtámogatni.

Ilyen körülmények között érkeztünk el 2026 márciusáig,

amikor az Európai Bizottság több új energiapolitikai csomag mellett bemutatott egy, a kis moduláris atomreaktorokra (SMR) vonatkozó új stratégiát is,



amelynek célja egy európai ipari és beszállítói lánc kiépítése, és az első ilyen reaktorok üzembe helyezése a 2030-as évek elején.

A kis moduláris reaktorok több kedvező tulajdonsággal is bírnak a nagy méretű reaktorokhoz képest, olcsóbbak, gyorsabban telepíthetőek, kisebb helyigényűek és biztonságosabbak, bár új típusú kockázatok is kapcsolódnak hozzájuk. Az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokkal szemben pedig stabilan magas kihasználtságuk, lényegében folyamatos (zsinór-) áramtermelési képességük jelent előnyt.

Noha a stratégia nem zárja ki harmadik országok részvételét sem,

priorizálja a 'Made in Europe' elv érvényesülését az egész ellátási lánc mentén,



vagyis elsősorban a saját fejlesztést és gyártást kívánja előmozdítani.

Bár jónevű iparági vállalatokkal rendelkezik (például Rolls-Royce és EDF), Európa jelenleg ezen a területen is lépéshátrányban van, a világ kereskedelmi szempontból legfejlettebb kis moduláris reaktor-technológiája ugyanis az amerikai GE Vernova Hitachi Nuclear Energy által tervezett BWRX-300, de egyelőre ez sem piacérett. A termék piacra vitele érdekében a társaság által 2019-ben varsói székhellyel alapított SGE nevű projektfejlesztési platform társbefektető a BWRX-300 standard kialakításában, és jelenleg több mint fél tucat európai országban épít partnerségeket és projekteket.

Ami a hazai helyzetet illeti, az Orbán-kormány februárban kormányközi atomenergia-megállapodást kötött az Egyesült Államokkal, miután a felek tavaly novemberben már egy keretszerződést is aláírtak az SMR fejlesztések területén, ami alapján az MVM az év végén megállapodott a Holtec Internationallel a vállalat saját fejlesztésű, SMR-300 típusú kis moduláris reaktorának (SMR) magyarországi alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára - nem kizárva, hogy a Holtec mellett más, akár európai vállalatok, mint például a Rolls-Royce is telepítsen Magyarországra kis reaktorokat.

Az Egyesült Államok Magyarországot kulcsfontosságú partnernek tekinti a régióban a nukleáris energia terén,



és az országot kiválasztották a kis moduláris reaktorok telepítését előkészítő, első fázisú előzetes műszaki tervezési (FEED) tanulmányhoz - mondta el Caroline Savage, a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője az “Atomenergia reneszánsza – Az SMR-ok bevezetésének felgyorsítása Magyarországon és Közép- és Kelet-Európában” című fórumon március 31-én Budapesten.

Az erről szóló megállapodásra JD Vance amerikai alelnök néhány nappal a magyarországi országgyűlési választások tett áprilisi budapesti látogatásán került sor, amely szerint a projekt akár tíz ilyen reaktor megépítését is előrevetíti, akár 20 milliárd dolláros összértékben. A folyamatban több amerikai vállalat is részt vesz, köztük - az európai SMR iparági szövetség tagjai között is szereplő - GE Vernova, a Holtec International és a Westinghouse Electric, amelyek együttműködési megállapodásokat kötöttek az MVM-mel.

Ezzel párhuzamosan a Paksi Atomerőmű első blokkjainak élettartam-hosszabbítása is napirenden van; a Westinghouse és az MVM külön megállapodásban vizsgálja az amerikai technológia alkalmazását a hosszabbítás során, továbbá az együttműködés kiterjed a nukleáris üzemanyag-szállításra is.

A kis moduláris reaktorok hazai telepítésében azért is lehet fantázia, mert a magyar kormány által 2014-ben tender nélkül az orosz Roszatomnak ítélt Paks II atomerőmű elkészülte már 2035-re is bizonytalannak tűnik, a választásokat nagy főlénnyel megnyerő Tisza Párt pedig teljes körűen felülvizsgálná a projektet.

A régi paksi blokkok folyamatban lévő újabb élettartam-hosszabbítása, illetve Paks II megvalósulása - és a megújuló, illetve gázos erőművi kapacitás várható további bővülése - esetén aligha lenne indokolt további nukleáris kapacitások ilyen mértékű hazai telepítése, vagyis

az SMR technológia telepítésére vonatkozót magas szintű megállapodások akár a Paks II projektből való kihátrálás kezdeti jeleiként is értelmezhetőek.

Az ezzel kapcsolatos bizonytalanságokat és kérdőjeleket tekintve azonban az SMR technológia kínálta zsinóráram-termelésre a jövőben is szüksége lehet az országnak, különösen, ha újra beindul a gazdasági növekedés és a villamosítás.

A technológia szélesebb körű alkalmazása támogathatná az energiabiztonsági és az elsősorban az orosz energiafüggőségből való szabadulásra vonatkozó hazai diverzifikációs célokat is, amelyeket egyébként a jelenlegi nemzeti energiaterv is megfogalmazta, konkrét célszámok nélkül ugyan, de az SMR technológiát is említve.

Ugyanakkor az új kormánynak érdemes az energiastratégia egészét áttekintenie, és akár új célszámokat is kijelölnie, beleértve az olyan egyéb, ma még szinte teljesen kiaknázatlan ellátási opciókat is, mint a jókora hazai szélenergia és geotermikus potenciál vagy éppen az utóbbi években jelentős technológia fejlődésen átmenő kis moduláris reaktorok hazai alkalmazásának lehetőségei - ahogyan egyébként az erre vonatkozó szándékot rögzíti is a Tisza párt választási programja.

Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images