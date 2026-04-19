Magyar Péter kormánya egy csapásra az Erasmus-ügyet is lezárhatja és a forrásokat is kiszabadíthatja

Május elején, Magyar Péter kormányának felállásával a kabinet egyszerre két, régóta befagyott uniós vitában érhet el szinte azonnali előrelépést: a „kekva”-modell körüli összeférhetetlenségi csomó gyors oldása egyszerre nyithatja meg újra az Erasmus– és Horizon-hozzáférést, és lendületet adhat a szélesebb uniós forrásalkuknak, köztük a helyreállítási pénzek ügyének is. Az Erasmus-ügyként elhíresült konfliktus különösen beszédes: miközben az Európai Bizottság elvárásai 2023 tavasza óta jóformán paragrafusokra bontva ismertek, az Orbán-kormány érthetetlen módon mégis szembement az EU-val, és a könnyen rendezhető korrekciók helyett elhúzódó politikai-jogi csatába vitte az ügyet. A távozó kabinet makacssága így 2026 tavaszára is nyitva hagyta a vitát, ám épp ez teremti meg a lehetőséget: a kormányváltás után egy gyors, rendszerszintű szabályozási fordulat látványos, napokban mérhető áttörést hozhat Brüsszelnél.

A magyar kormány egyik legfurcsább, 2021 óta, a modellváltott egyetemek és kutatóintézetek miatti EU-s konfliktusát akár heteken belül lezárhatja a május elején felálló új, Magyar Péter vezette kormány. Ugyan a magyar fél 2024 őszén módosította a közérdekű vagyonkezelő alapítványok szabályozását, de az Európai Bizottság ezt 2024 decemberében formálisan is elégtelennek minősítette, és fenntartotta a 2022 óta érvényben lévő korlátozásokat.

A vita így 2026 tavaszán változatlanul nyitott, és közvetlenül érinti az alapítványi fenntartású egyetemek uniós forrásokhoz való hozzáférését, ahol racionális magyarázatot nehéz találni a távozó Orbán Viktor vezette kabinet makacsságára.

Ez a vitapont lehetett volna a legkönnyebben rendezhető a 2022 decemberi tanácsi határozat után, amely kizárta a modellváltott egyetemek hallgatóit az Erasmus-programokból, míg a Horizon kutatási rendszerből is.

Pedig az Európai Bizottság teljesen transzparensen és világosan, még nyilvános is ismertette elvárásait 2023 tavaszáig. A magyar kormány azonban ezeket tisztázatlan okokból – vélhetően politikai dacból – nem volt hajlandó teljesíteni.

Az uniós forrásoknál is áttörést hozhat

A kekva-rendszer körüli vita nemcsak az Erasmus- és Horizon-programokat érinti, hanem közvetetten a helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférést is befolyásolja. Az Európai Bizottság a jogállamisági és összeférhetetlenségi aggályokat nem elszigetelt problémaként kezeli, hanem a közpénzek felhasználásának általános kockázataként, ezért a helyreállítási eszköz (RRF) kifizetéseit is olyan feltételekhez köti, amelyek között ezek a kérdések is megjelennek. Ez azt jelenti, hogy amíg a kekva-alapítványok irányításával kapcsolatos kifogások fennállnak, addig nemcsak az egyetemi együttműködések, hanem a szélesebb értelemben vett uniós forrásbeáramlás is bizonytalan marad, különösen olyan programoknál, ahol az érintett intézmények kedvezményezettként vagy végrehajtóként jelennek meg.

A magyar kormány a felsőoktatási „modellváltást” 2019-ben indította el a Corvinusszal, majd 2020–2021-ben döntött a rendszer tömeges kiterjesztéséről, amikor sorra állami egyetemeket tett át közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába. A hivatalos indoklás szerint ez azért kellett, hogy az intézmények a mindenkori kormánytól függetlenebb, magánjogi formában, rugalmasabban, saját vagyonnal és stratégiai mozgástérrel működjenek, vagyis a kuratóriumok vegyék át az állam fenntartói szerepét.



A probléma az lett, hogy ezeknek az alapítványoknak a kuratóriumaiban nem egyszerűen szakmai szereplők ültek, hanem a szabályozás az EU szerint nem zárta ki a minisztereket, képviselőket, más magas rangú politikai tisztségviselőket sem, ráadásul a tagság több esetben erős személyes-politikai beágyazottsággal és tartós, akár életre szóló mandátummal párosult.



Az EU-nak nem önmagában az alapítványi forma a baja, hanem az, hogy ez a rendszer szerintük súlyos összeférhetetlenségi és közpénzfelhasználási kockázatot teremt: olyan emberek ülhetnek döntési helyzetben, akik közben az uniós pénzek elosztására vagy a szabályok alakítására is befolyással bírnak, ezért a Bizottság és a Tanács ezt a jogállamisági és költségvetésvédelmi eljárásban problémásnak minősítette, és emiatt tiltották meg új uniós jogi kötelezettségvállalások kötését ezekkel az alapítványokkal és az általuk fenntartott intézményekkel. Így a magyar intézmények kikerültek az Erasmus- és Horizon-programokból.

Az uniós kifogások egyik fő pontja, hogy a már említett, 2024 őszi, másfél évvel ezelőtti módosítás után a jelenlegi szabályozás nem a teljes kekva-rendszert szabályozza újra, hanem kifejezetten azokra az alapítványokra vonatkozik, amelyek felsőoktatási intézményeket tartanak fenn és uniós forrásokat használnak. A külön törvényként elfogadott szabályozás így elsősorban a modellváltó egyetemekhez kötődő körre koncentrál, vagyis arra a szegmensre, amely az Erasmus- és Horizon-programokból való kizárás miatt a legnagyobb politikai és pénzügyi nyomás alatt áll.

Az Európai Bizottság ezzel szemben következetesen rendszerszintű megoldást vár, amely minden érintett alapítványra és kapcsolt szervezetre kiterjed.

Az Orbán Viktor kormánya által elfogadott szabályozásból a kuratóriumi mandátumok hatéves időtartamát az Európai Bizottság túl hosszúnak tartja, még akkor is, ha ez a korábbi, gyakorlatilag korlátlan kinevezésekhez képest szigorítás. Ráadásul érthetetlen, hogy Hankó Balázs leköszönő innovációs és kulturális miniszter miért ezzel az időtartammal terjesztette a parlament elé a javaslatot 2024 őszén, amikor addigra már egy éve ismert volt, hogy az Európai Bizottság csak a négyéves mandátumidőt fogadja majd el a közérdekű vagyonkezelő alapítványok tagjainál.

Egy másik vitás pont volt, de itt már megfelel a magyar szabályozás a brüsszeli követelményeknek, hogy a kuratóriumok emberei csak egyszer újraválaszthatók, és a már hivatalban lévő kurátorok megbízatását is legfeljebb az uniós támogatások megszerzésétől számított hat éven belül meg kell szüntetni.

A magyar törvény kizárja a kuratóriumokból az országgyűlési képviselőket és a kormányzati igazgatás felső szintű vezetőit, és előírja, hogy a pozíciójukat elhagyók egy évig nem kerülhetnek be az alapítványi vezetésbe.

Itt is nehezen felfogható, hogy miért egy éves kihűlési időt határozott meg a leköszönő kormány, mikor Brüsszel a vita kezdete óta konzekvensen jelezte, hogy hosszabb, legalább kétéves időszakot vár el.

Az ellenőrzési rendszer több ponton csak azután lép működésbe, hogy az alapítvány már uniós forráshoz jutott. A magyar szabályozás vagyonnyilatkozati kötelezettséget ír elő a tisztség elfogadása után és annak megszűnésekor, az ellenőrzést pedig az Integritás Hatóság és az Állami Számvevőszék között osztja meg. A Bizottság szerint ez a konstrukció nem biztosít elég erős és előzetes kontrollt.

Az uniós testület kifogása szerint nem egyértelmű, milyen szempontok alapján történik a kuratóriumi tagok kiválasztása, és az sem világos, hogy az Állami Számvevőszék megállapításai milyen jogi következményekkel járnak, illetve mennyire érvényesíthetők.

Ugyanígy a vagyonnyilatkozati rendszer az Európai Bizottság értékelése szerint túl felszínes és nem elég rendszeres. A jelenlegi szabályok egyszeri kinevezéskori, illetve ciklusvégi nyilatkozattételt írnak elő, miközben Brüsszel előzetes, rendszeresen frissített és szélesebb körre kiterjedő kötelezettséget várna el. Ide tartozna a közös háztartásban élő hozzátartozók bevonása is, ami a magyar szabályozásban nem jelenik meg ilyen formában.

A különbség itt abban áll, hogy az uniós jog általános elve, hogy folyamatos, preventív ellenőrzést vár el, nem utólagos megfelelésvizsgálatot.

A magyar jogszabály hatálybalépését az uniós korlátozások feloldásához kötő megoldást a Bizottság kifejezetten elutasította, amelyet a 2025-ös jogállamisági jelentésben is megerősítettek. A jelenlegi konstrukció szerint a szigorított szabályok teljes körű alkalmazása attól függ, hogy az uniós intézkedések megszűnnek-e, miközben Brüsszel álláspontja szerint éppen fordított a logika: előbb kell hatályos és kikényszeríthető reformot bevezetni, és csak ezután lehet feloldani a korlátozásokat.

A kormány a jogszabály további módosítása helyett az Európai Unió Bíróságára vitte az ügyet: a 2025 februárjában indított keresetben az Orbán-kormány azt állított, hogy az uniós döntés sérti az egyetemek autonómiáját és politikai alapon korlátozza a hozzáférést az Erasmus- és Horizon-programokhoz. Az ügy jelenleg is folyamatban van, így a vita jogi és politikai szinten egyszerre zajlik.

De a bírósági szakaszba léptetés ellenére is az Erasmus-ügy néven közismertté vált vitapont lehet a leggyorsabban megoldható, mivel világosan, paragrafusszinten ismerhető az Európai Bizottság elvárása. Így a helyreállítási alap forrásainak kiszabadításánál ez lehet az első áttörés, ami párhuzamosan a magyar egyetemi hallgatókat és kutatókat is kiszabadíthatja az uniós forrásoktól való elzártságukból.

