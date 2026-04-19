LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Megtörtént a tárgyalás az Európai Bizottsággal – Magyar Péter és Ursula von der Leyenék is megszólaltak
Megtörtént a tárgyalás az Európai Bizottsággal – Magyar Péter és Ursula von der Leyenék is megszólaltak

A leendő Tisza-kormány képviselői pénteken és szombaton informális tárgyalást folytattak az Európai Bizottság küldöttségével, elsősorban a Magyarországnak járó uniós pénzekről. Vasárnap mind Magyar Péter miniszterelnök-jelölt, mind a Bizottság megszólalt a tárgyalásokról.

Az utóbbi két napban magas szintű tárgyalásokat folytattunk az Európai Bizottság hazánkba látogató vezetőivel. (…) A tárgyaláson rögzítettem, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek járnak az uniós ezermilliárdok. Az uniós pénzek nélkül nem lehet beindítani a magyar gazdaságot

– írta Facebook-oldalán Magyar Péter.

A Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje elmondta, a delegációval ismertette azokat a vállalásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország megkapja a befagyasztott uniós pénzeket: korrupcióellenes intézkedések, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, valamint „az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás szabadságának és függetlenségének visszaállítása”.

Ezeket a vállalásokat kormányra kerülve maradéktalanul teljesíteni kívánjuk, ahogy azt az ígéretünket is, hogy a magyaroknak járó uniós forrásokat hazahozzuk. Ezt követően a leendő magyar kormány részéről a legmagasabb szakmai szintű képviselettel folytatódtak a részletes, technikai egyeztetések

Még több Uniós források

Magyar Péter kormánya egy csapásra az Erasmus-ügyet is lezárhatja és a forrásokat is kiszabadíthatja

Olyan uniós lövészárkokat hagyott hátra Orbán Viktor, amelyeknek évekig fizethetjük az árát

A leköszönő Orbán-kormány elfogadta az ukrán hitelt – de mit jelent ez a gyakorlatban?

– ígérte Magyar Péter, megjegyezve, hogy a miniszterelnöki eskütételt követő harmadik külföldi útja (Varsó és Bécs után) Brüsszelbe vezet majd.

Az Európai Bizottság szűkszavú közleményt adott ki a tárgyalásokról.

A találkozók lehetőséget adtak a gyakorlati megbeszélésekre arról, hogy miként lehet előrelépni és valódi haladást elérni a Magyarországnak szánt, a korrupciós és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott uniós források felszabadítása érdekében. Ez a szükséges munka folytatódni fog

– írták a közleményben.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter kormánya egy csapásra az Erasmus-ügyet is lezárhatja és a forrásokat is kiszabadíthatja

Megszólaltak Brüsszelben a magyar EU-pénzek feloldásáról – már látszik, mikorra várhatók a források

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Mutatjuk a jeleket: gigantikus cunami fenyegeti Donald Trump hatalmát – Megállítható még a sorscsapás?
Magyar Péter kormánya egy csapásra az Erasmus-ügyet is lezárhatja és a forrásokat is kiszabadíthatja
A leköszönő Orbán-kormány elfogadta az ukrán hitelt – de mit jelent ez a gyakorlatban?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility