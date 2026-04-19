Megtörtént a tárgyalás az Európai Bizottsággal – Magyar Péter és Ursula von der Leyenék is megszólaltak

A leendő Tisza-kormány képviselői pénteken és szombaton informális tárgyalást folytattak az Európai Bizottság küldöttségével, elsősorban a Magyarországnak járó uniós pénzekről. Vasárnap mind Magyar Péter miniszterelnök-jelölt, mind a Bizottság megszólalt a tárgyalásokról.

Az utóbbi két napban magas szintű tárgyalásokat folytattunk az Európai Bizottság hazánkba látogató vezetőivel. (…) A tárgyaláson rögzítettem, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek járnak az uniós ezermilliárdok. Az uniós pénzek nélkül nem lehet beindítani a magyar gazdaságot

– írta Facebook-oldalán Magyar Péter.

A Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje elmondta, a delegációval ismertette azokat a vállalásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország megkapja a befagyasztott uniós pénzeket: korrupcióellenes intézkedések, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, valamint „az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás szabadságának és függetlenségének visszaállítása”.

Ezeket a vállalásokat kormányra kerülve maradéktalanul teljesíteni kívánjuk, ahogy azt az ígéretünket is, hogy a magyaroknak járó uniós forrásokat hazahozzuk. Ezt követően a leendő magyar kormány részéről a legmagasabb szakmai szintű képviselettel folytatódtak a részletes, technikai egyeztetések

– ígérte Magyar Péter, megjegyezve, hogy a miniszterelnöki eskütételt követő harmadik külföldi útja (Varsó és Bécs után) Brüsszelbe vezet majd.

Az Európai Bizottság szűkszavú közleményt adott ki a tárgyalásokról.

A találkozók lehetőséget adtak a gyakorlati megbeszélésekre arról, hogy miként lehet előrelépni és valódi haladást elérni a Magyarországnak szánt, a korrupciós és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott uniós források felszabadítása érdekében. Ez a szükséges munka folytatódni fog

– írták a közleményben.

