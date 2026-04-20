Brüsszel már tervezi az energiapiacok drasztikus újrarajzolását

Az Európai Unióban egyre élesebb vita zajlik az emissziókereskedelmi rendszer (ETS) reformjáról, amely ugyan az egyik leghatékonyabb klímapolitikai eszköznek számít, de az energiaintenzív iparágak számára súlyos költségterhet jelent. A rendszer lényege, hogy a vállalatoknak minden kibocsátott tonna szén-dioxid után kvótát kell felmutatniuk, amelynek ára jelenleg körülbelül 70 euró.
Az intézkedés 2005 óta mintegy 50 százalékkal csökkentette az ipari és energetikai kibocsátásokat.
Ugyanakkor egyre több iparági szereplő figyelmeztet arra, hogy a jelenlegi szabályozás mellett a vegyipar és az acélipar a 2020-as évek végére versenyképtelenné válhat, ami akár a termelés megszűnéséhez is vezethet.
Az iparági álláspont ugyanakkor finomodott: míg korábban az ETS teljes eltörlése is felmerült, ma már inkább annak reformjáról van szó. A szakértők egy része szerint az emissziókereskedelem jól működik a kibocsátáscsökkentés első szakaszában, de nem alkalmas arra, hogy önmagában elérje a klímasemlegességet. A rendszer ugyanis egyre inkább eléri a technológiai és gazdasági határait:
a fosszilis alapú termelés hatékonyságjavítási lehetőségei kimerültek, miközben a globális verseny miatt az európai vállalatok költséghátránya nő.
Az egyik fő reformirány a piaci stabilitási tartalék (MSR) átalakítása: az Európai Bizottság azt tervezi, hogy a tartalékban lévő kvóták egy részét nem vonja ki véglegesen a piacról, hanem későbbi felhasználásra megtartja. Ez elvileg nagyobb rugalmasságot adna a rendszernek a következő évtizedben, ugyanakkor több szakértő szerint rövid távon semmilyen érdemi hatása nem lesz, és a piac sem számít jelentős változásra, amit az árak stabilitása is tükröz.
A második kulcsterület a benchmarkok, vagyis azok a referenciaértékek, amelyek meghatározzák, hogy egyes iparágak mennyi ingyenes kvótát kapnak.
Az ipar szerint több ilyen benchmark irreális, különösen a hőtermelés esetében, ahol a jelenlegi szabályozás olyan országok feltételeiből indul ki, ahol széles körben elérhető a biomassza – ez azonban például Németországban nem adott, míg Magyarországon a megújuló termeléses statisztikákat is torzítja. Az Európai Bizottság ezért módosításokat ígér, amelyek kedvezőbb feltételeket teremtenének az európai vállalatok számára.
A harmadik és negyedik reformirány szorosan összefügg: egyrészt felmerült az ingyenes kvóták kivezetésének elhalasztása, másrészt a kvóták éves csökkenését meghatározó lineáris faktor mérséklése. Az eredeti elképzelés szerint az ingyenes kiosztás fokozatosan megszűnne, ahogy életbe lép a karbonvám (CBAM), azonban a rendszer jelenleg nem működik teljes körűen, különösen a feldolgozott importtermékek és az exportvédelem hiánya miatt. Emiatt egyre többen javasolják a kivezetés elhalasztását és a kvótakínálat lassabb csökkentését, mivel nem reális, hogy az ipar 2039-re teljesen megszüntesse kibocsátásait.
További vitatott javaslat az EU-n kívül keletkezett kibocsátási kreditek elismerése, amely nagyobb rugalmasságot adna a rendszernek, de komoly visszaélési kockázatokat hordoz. Környezetvédelmi szervezetek attól tartanak, hogy olcsó, nehezen ellenőrizhető „papírkreditek” torzíthatják a rendszert, és visszafoghatják a valós technológiai beruházásokat. Ezzel párhuzamosan egy másik fontos szempont is megjelent:
a már előrehaladott dekarbonizációs beruházásokat végrehajtó vállalatok védelme.
Ezeknél kulcsfontosságú a kiszámítható, magas szén-dioxid-ár, mert csak így térülnek meg a hidrogénre, megújuló energiára vagy karbonleválasztásra épülő projektek. Az egész vita így végső soron arról szól, hogyan lehet egyszerre fenntartani a klímapolitikai ambíciókat és elkerülni az európai ipar leépülését.
