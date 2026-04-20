Döglegyekként köröznek a fegyvernepperek az uniós óriásberuházások körül

A geopolitikai bizonytalanságok és stratégiai függetlenedés közepette az Európai Unió fegyverkezési hulláma egyre inkább vonzza a csalókat és a bűnözői hálózatokat – figyelmeztetett az EU csalás elleni hivatala, az OLAF új vezetője.
A szervezet szerint a védelmi kiadások drasztikus növekedése önmagában, pusztán a megmozgatott pénzösszegek méreténél fogva „mágnesként” hat azokra, akik visszaélésekből próbálnak profitálni. A hivatal irányítását februártól vivő Petr Klement a Financial Times-nak úgy fogalmazott:
A csalók számára a mágnes, a bűnözők mágnese… maga a pénz. [...] A lopásra való lehetőség odavonzza azokat, akik lopni akarnak.
Az OLAF éves értékelése szerint már most is növekszik a bejelentések száma a védelmi területen, különösen kutatási projektek és közbeszerzések kapcsán. Az EU-nak jelentősen bővítenie kellett védelmi finanszírozásait, hiszen Oroszország inváziója után jelentősen felértékelődött a biztonsághoz szükséges fizikai képességek meglétének fontossága.
Itt beszélhetünk az 500 millió eurós lőszerprogramról vagy a 150 milliárd eurónyi SAFE hitelkeretről, amelyből hazánk is nagy mértékben részesülhet.
Az OLAF feladata az uniós költségvetés védelme, és ennek keretében rendszeresen tesz javaslatokat a tagállamoknak a visszaélésekből származó összegek visszaszerzésére, azonban nem indíthat közvetlenül büntetőeljárást.
Tavaly például 597 millió euró visszafizetését javasolták, és további 18,1 millió euró kifizetését sikerült megelőzni. Munkájukkal az elmúlt tíz évben összesen 6,8 milliárd eurót sikerült visszaszerezni az EU-nak.
Ez mai áron nagyjából 2600 milliárd forintot jelent, ami a Magyarország számára még cikluson belül elérhető uniós források egyharmadának felel meg.
Klement szerint a leggyakoribb problémák közé tartozik a közbeszerzések manipulálása, a túlárazás, valamint a klientúrák kialakulásával létrejövő korrupció. Ezek az esetek elsősorban ott jelennek meg, ahol gyengébb az ellenőrzési rendszer, de alapvetően strukturális jelenségről van szó.
Egy ügy felderítése után azonban megáll az OLAF kompetenciája, és a büntetőeljárást már vagy a tagállami hatóságoknak, vagy az Európai Ügyészségnek kell lefolytatnia. Ezek hatékonyságának függvényében változik az is, mennyit tudnak visszaszerezni a forrásokból:
Magyarországon például 2015 és 2024 között az OLAF által kifogásolt összegek kevesebb mint ötödét szerezték vissza.
Klement pont ezért is „nagyon pozitívnak” nevezte Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, amelyet Magyar Péter májusi beiktatása után az egyik első intézkedése között indíthat el.
