Kimondta a csúcsvezető: végre meglépte azt az EU, ami megmentheti az európai ipart a teljes megsemmisüléstől

Christophe Périllat szerint az Európai Bizottság márciusban bemutatott ipargyorsító rendelete fordulópontot jelent, mert először köti a közbeszerzéseket és támogatásokat az EU-n belüli termeléshez, és ezzel szerinte az Unió végre aktívan védi saját iparát. A Valeo vezérigazgatója úgy látja, hogy

ez válasz a kínai versenyelőnyre és az amerikai protekcionizmusra, és egyben szakítás azzal a korábbi megközelítéssel, amely elsősorban az alacsony fogyasztói árakat tartotta szem előtt.

Az interjúban felidézi, hogy a kezdeményezés egy 2024-es párizsi iparági találkozón indult, ahol szerinte világossá vált: öt év alatt drámai módon átrendeződött a globális autóipar, a nyugati gyártók kínai piaci részesedése 65 százalékról 35 százalékra esett, miközben a kínai szereplők dominánssá váltak. Périllat úgy fogalmazott, hogy Kína már nemcsak gyártóbázis, hanem kutatás-fejlesztési központ is, miközben az európai költségek az energiaárak és az árfolyamhatások miatt mintegy 30 százalékkal megemelkedtek, ami szerinte az iparág eltűnésének kockázatát vetette fel.

A javaslat mögé gyorsan iparági és politikai támogatás szerveződött:

francia beszállítók és autógyártók mellett az olasz és lengyel szereplők is csatlakoztak, miközben a németek inkább szkeptikusak maradtak a protekcionista irány miatt.

Périllat szerint az áttörést az hozta, hogy a francia kormány és több uniós döntéshozó is felismerte a kockázatokat, és végül megszületett egy olyan szabályozás, amely szerinte már nemcsak a fogyasztókat, hanem az ipari bázist és a foglalkoztatást is védi.

A konkrét intézkedések kapcsán úgy értékelt, hogy a Bizottság nagyrészt átvette az iparág javaslatait: például a járművek esetében 70 százalékos európai hozzáadott értéket írna elő, és külön kezeli az akkumulátorokat, ahol még nincs elegendő európai kapacitás. Ugyanakkor kritikát fogalmazott meg amiatt, hogy a szabályozás csak az elektromos és plug-in hibrid autókra terjed ki, illetve hogy a „európai tartalom” fogalmát túl szélesen értelmezi, amikor több mint száz partnerországot is beszámítana.

Périllat hangsúlyozta, hogy szerinte nem egyes vállalatokat kell védeni, hanem az egész iparágat, mert a részleges intézkedések torzítják a versenyt és kiszervezéshez vezetnek. Úgy vélte, a vámok vagy célzott támogatások önmagukban nem oldják meg a problémát, mert az autóipari értéklánc nagy része beszállítókból áll, és a kínai gyártók már most jelentős költségelőnnyel jelennek meg Európában. Ezért szerinte a helyi tartalomkövetelmény az egyetlen hatékony eszköz.

A vezérigazgató szerint a szabályozás nem vezetne érdemi áremelkedéshez, mert a jelenlegi európai gyártásban már most is hasonló arányú a helyi tartalom, ugyanakkor hozzájárulna a munkahelyek megőrzéséhez és a beruházások fenntartásához. Périllat úgy fogalmazott, hogy nem klasszikus protekcionizmust támogat, hanem „azonos szabályokat” minden szereplő számára:

szerinte bárki beléphet az európai piacra, ha itt termel, de az európai keresletet európai gyártással kell kiszolgálni.

