Megszólaltak Ursula von der Leyen emberei: kiderült az igazság Orbán Viktor nagy bejelentéséről a Barátság vezeték kapcsán

Mint arról írtunk, miután április 12-én Orbán Viktor kormánya kétharmados vereséget szenvedett, szinte azonnal megindultak az egyeztetések az újonnan felálló Tisza Párt vezette kabinet és Brüsszel között. A Európai Bizottság részéről gyors reakció érkezett: a hangsúly már nem a korábbi viták fenntartásán, hanem a befagyasztott források felszabadításának feltételein volt.
A Magyar Péter vezette Tisza Párt már a kampányban jelezte, hogy a lehető leghamarabb hazahozná a mintegy 8-8,5 milliárd eurónyi befagyasztott kohéziós és a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási támogatásokat. Az első körös, hétvégi egyeztetések célja az volt, hogy technikai szinten feltérképezzék, milyen lépések szükségesek a kohéziós és helyreállítási források felszabadításához, amelyeket korábban korrupciós és jogállamisági aggályok miatt fagyasztottak be.
Az Európai Bizottságtól múlt hét pénteken magas szintű delegáció érkezett Budapestre, ahol az alakuló magyar kormány képviselőivel folytattak technikai tárgyalásokat. A találkozókra azt követően került sor, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök és a miniszterelnök-jelölt Magyar Péter között kapcsolatfelvétel történt, és mindkét fél elköteleződött a sürgős ügyek közös kezelése mellett. A brüsszeli értékelés szerint ezek az egyeztetések egyfajta „első gyakorlati lépést” jelentettek annak érdekében, hogy előrelépés történjen a Magyarországnak járó, de jelenleg befagyasztott uniós források feloldásában.
A Bizottság hangsúlyozta, hogy a munka folytatódik, és további technikai egyeztetések várhatók.
A hétfői brüsszeli sajtótájékoztatón a Bizottság szóvivői már részben ezekre a fejleményekre reagáltak. Olof Gill szóvivő a kérdésekre válaszolva azt mondta, hogy a magyarországi tárgyalások valóban megkezdődtek, és a fókusz jelenleg azon van,
hogyan lehet kézzelfogható előrelépést elérni a források felszabadításában.
Hangsúlyozta, hogy ez egy technikai és feltételekhez kötött folyamat, amelyben a jogállamisági követelmények teljesítése kulcsfontosságú marad.
A szóvivő a hétvégi egyeztetésekkel kapcsolatban megerősítette: ezek célja kifejezetten az volt, hogy technikai szinten tisztázzák a még nyitott kérdéseket, és felgyorsítsák a döntéshozatali folyamatot. Hozzátette, hogy az Európai Bizottság részéről egyértelmű a szándék az előrelépésre, ugyanakkor
minden lépésnek meg kell felelnie az uniós szabályoknak.
Gill a Barátság (Druzsba) kőolajvezetékkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt a sajtótájékoztatón, jelezve, hogy az energiaellátás biztonsága továbbra is érzékeny és stratégiai kérdés az Európai Unió számára. Bár konkrét részletekbe nem bocsátkozott, arra utalt, hogy az infrastruktúra működésével és az esetleges kockázatokkal kapcsolatban folyamatos az egyeztetés az érintett felek között.
Orbán Viktor vasárnapi állítását, hogy már hétfőn újraindulhat az olajáramlás a Barátság vezetéken nem erősítette meg, pedig a leköszönő miniszterelnök brüsszeli jelzésekre hivatkozott.
A leváltott kormányfő kijelentése azért is volt meglepő, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hét elején – korábbi, március eleji állítását megismételve – arról beszélt, hogy április végére végezhetik el a kőolajvezeték javítási munkálatait. Az ügy azért is érdekes, mert az Ukrajnának – Magyarország kötelezettségvállalása nélkül – folyósítandó 90 milliárd eurós hitel folyósításához szükséges szavazatának feltételéül szabta.
A sajtótájékoztatón Thomas Regnier szóvivő a védelmi kiadásokat fedező SAFE-hitellel kapcsolatos kérdésekre válaszolt. Elmondása szerint
a folyamat ezen a téren is előrehalad, ugyanakkor itt is technikai egyeztetések zajlanak, és a végső döntések meghozatalához további lépések szükségesek.
Jelezte, hogy az Európai Bizottság folyamatosan együtt dolgozik a tagállamokkal annak érdekében, hogy a finanszírozási eszközök megfelelően működjenek, és elérjék a kívánt gazdaságpolitikai célokat. Mint ismert, Magyarország az egyetlen EU-tagállam, amely SAFE-hitelre beadott nemzeti terveit és kérelmét még nem hagyta jóvá az Európai Bizottság. Regnier ismét visszautasította, hogy a magyar igénylést politikai okokból tartaná fogva az uniós testület, jelezte, hogy tisztázandó részletek miatt áll a folyamat.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kiszámíthatatlan hiba miatt akadozott a hívásindítás többeknél a Telekomnál
Elhárították a hibát.
A NIS jövőjéről tárgyalt a Mol - Ezekre van szükség az ügylet megkötéséhez
Folytatódnak a tárgyalások.
Megszólalt a leköszönő miniszterelnök: alig várják, hogy ellenzékben dolgozhassanak
Orbán Viktor szövetségese visszatérhet Szlovéniában.
Bejelentette Oroszország egykori szövetségese: örökre szól a szakítás – Soha nem tér vissza a barátság Moszkvával
Örményország végzett a KBSZSZ-szel.
Az amszterdami tőzsdére készül egy magyar cég - Szintlépés jöhet a BÉT-en is
Nagy növekedés van tervben.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Mutatjuk a válaszokat!
RTL: A kormányváltás médiapiaci átrendeződést fog okozni – Interjú Vidus Gabriellával
A vállalat a lokális digitális reklámpiacon is nagyobb szerepet töltene be.
Megszólalt Zelenszkij Orbán Viktor választási vereségéről: beszélt a plakátkampányról - Szerinte a magyarok ítéletet mondtak
"A magyar emberek megmutatták, hogy ezzel nem értenek egyet."
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.