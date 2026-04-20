Megszólaltak Ursula von der Leyen emberei: kiderült az igazság Orbán Viktor nagy bejelentéséről a Barátság vezeték kapcsán

A magyarországi politikai fordulat után gyorsan megindult egy pragmatikus, technikai alapú egyeztetési folyamat Brüsszel és Budapest között. Az Európai Bizottság részéről látható a nyitottság az előrelépésre, de a források felszabadítása továbbra is egy feltételekhez kötött, lépésről lépésre haladó folyamat marad. Az uniós végrehajtó testület hétfői sajtótájékoztatóján az EU-pénzek kiszabadításáról, a Barátság kőolajvezeték ügyéről és a Magyarország által igényelt, védelmi kiadásokra fordítható SAFE-hitel helyzetéről is szó esett.

Mint arról írtunk, miután április 12-én Orbán Viktor kormánya kétharmados vereséget szenvedett, szinte azonnal megindultak az egyeztetések az újonnan felálló Tisza Párt vezette kabinet és Brüsszel között. A Európai Bizottság részéről gyors reakció érkezett: a hangsúly már nem a korábbi viták fenntartásán, hanem a befagyasztott források felszabadításának feltételein volt.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt már a kampányban jelezte, hogy a lehető leghamarabb hazahozná a mintegy 8-8,5 milliárd eurónyi befagyasztott kohéziós és a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási támogatásokat. Az első körös, hétvégi egyeztetések célja az volt, hogy technikai szinten feltérképezzék, milyen lépések szükségesek a kohéziós és helyreállítási források felszabadításához, amelyeket korábban korrupciós és jogállamisági aggályok miatt fagyasztottak be.

Az Európai Bizottságtól múlt hét pénteken magas szintű delegáció érkezett Budapestre, ahol az alakuló magyar kormány képviselőivel folytattak technikai tárgyalásokat. A találkozókra azt követően került sor, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök és a miniszterelnök-jelölt Magyar Péter között kapcsolatfelvétel történt, és mindkét fél elköteleződött a sürgős ügyek közös kezelése mellett. A brüsszeli értékelés szerint ezek az egyeztetések egyfajta „első gyakorlati lépést” jelentettek annak érdekében, hogy előrelépés történjen a Magyarországnak járó, de jelenleg befagyasztott uniós források feloldásában.

A Bizottság hangsúlyozta, hogy a munka folytatódik, és további technikai egyeztetések várhatók.

A hétfői brüsszeli sajtótájékoztatón a Bizottság szóvivői már részben ezekre a fejleményekre reagáltak. Olof Gill szóvivő a kérdésekre válaszolva azt mondta, hogy a magyarországi tárgyalások valóban megkezdődtek, és a fókusz jelenleg azon van,

hogyan lehet kézzelfogható előrelépést elérni a források felszabadításában.

Hangsúlyozta, hogy ez egy technikai és feltételekhez kötött folyamat, amelyben a jogállamisági követelmények teljesítése kulcsfontosságú marad.

A szóvivő a hétvégi egyeztetésekkel kapcsolatban megerősítette: ezek célja kifejezetten az volt, hogy technikai szinten tisztázzák a még nyitott kérdéseket, és felgyorsítsák a döntéshozatali folyamatot. Hozzátette, hogy az Európai Bizottság részéről egyértelmű a szándék az előrelépésre, ugyanakkor

minden lépésnek meg kell felelnie az uniós szabályoknak.

Gill a Barátság (Druzsba) kőolajvezetékkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt a sajtótájékoztatón, jelezve, hogy az energiaellátás biztonsága továbbra is érzékeny és stratégiai kérdés az Európai Unió számára. Bár konkrét részletekbe nem bocsátkozott, arra utalt, hogy az infrastruktúra működésével és az esetleges kockázatokkal kapcsolatban folyamatos az egyeztetés az érintett felek között.

Orbán Viktor vasárnapi állítását, hogy már hétfőn újraindulhat az olajáramlás a Barátság vezetéken nem erősítette meg, pedig a leköszönő miniszterelnök brüsszeli jelzésekre hivatkozott.

A leváltott kormányfő kijelentése azért is volt meglepő, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hét elején – korábbi, március eleji állítását megismételve – arról beszélt, hogy április végére végezhetik el a kőolajvezeték javítási munkálatait. Az ügy azért is érdekes, mert az Ukrajnának – Magyarország kötelezettségvállalása nélkül – folyósítandó 90 milliárd eurós hitel folyósításához szükséges szavazatának feltételéül szabta.

A sajtótájékoztatón Thomas Regnier szóvivő a védelmi kiadásokat fedező SAFE-hitellel kapcsolatos kérdésekre válaszolt. Elmondása szerint

a folyamat ezen a téren is előrehalad, ugyanakkor itt is technikai egyeztetések zajlanak, és a végső döntések meghozatalához további lépések szükségesek.

Jelezte, hogy az Európai Bizottság folyamatosan együtt dolgozik a tagállamokkal annak érdekében, hogy a finanszírozási eszközök megfelelően működjenek, és elérjék a kívánt gazdaságpolitikai célokat. Mint ismert, Magyarország az egyetlen EU-tagállam, amely SAFE-hitelre beadott nemzeti terveit és kérelmét még nem hagyta jóvá az Európai Bizottság. Regnier ismét visszautasította, hogy a magyar igénylést politikai okokból tartaná fogva az uniós testület, jelezte, hogy tisztázandó részletek miatt áll a folyamat.

