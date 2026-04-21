Besokallt Brüsszel, Magyarországot is eléri a korrupcióellenes keménykedés: eltitkolt vagyonok és cégek kerültek a célkeresztbe

Az Európai Unió Tanácsa véglegesen elfogadta azt az új korrupcióellenes irányelvet, amely egységes keretbe foglalja a korrupció fogalmát és büntetését az egész Európai Unióban.
A jogszabály célja, hogy megszüntesse a tagállamok közötti jelentős eltéréseket a korrupciós bűncselekmények meghatározásában és szankcionálásában, miközben erősíti a megelőzést, a nyomozást és a vádemelést.
Az irányelv mind a köz-, mind a magánszektorra kiterjed, és egy átfogóbb, egységesebb fellépést kíván biztosítani egy olyan jelenséggel szemben, amely az uniós intézmények értékelése szerint továbbra is rendszerszintű kockázatot jelent a jogállamiságra és a gazdasági működésre.
Az új szabályozás egyik központi eleme a korrupciós bűncselekmények harmonizált definíciója. Az irányelv egységesen határozza meg többek között a vesztegetés különböző formáit – mind a köz-, mind a magánszektorban –, a hűtlen kezelést, a befolyással üzérkedést, az igazságszolgáltatás akadályozását, valamint a korrupcióból származó vagyon eltitkolását és az indokolatlan meggazdagodást.
Külön hangsúlyt kap az a szemlélet, hogy a korrupció nem csupán klasszikus vesztegetési ügyekben jelenik meg, hanem intézményi visszaélések, összeférhetetlenségi helyzetek vagy akár a közfeladatok jogellenes gyakorlása révén is.
Az új definíciós keret célja, hogy megkönnyítse a határokon átnyúló együttműködést és csökkentse a joghézagokat.
A büntetések terén az irányelv minimumszinteket állapít meg, amelyekhez a tagállamoknak igazodniuk kell:
- a legsúlyosabb korrupciós bűncselekmények esetében legalább háromtól öt évig terjedő szabadságvesztésnek kell kiszabhatónak lennie.
- Emellett a vállalatok sem kerülhetik el a felelősséget: számukra akár a globális árbevételük 3–5 százalékát elérő bírság, vagy fixen 24–40 millió eurós pénzbüntetés is alkalmazható.
A szabályozás további eszközöket is lehetővé tesz, például közbeszerzésekből való kizárást, tevékenységi engedélyek visszavonását vagy vezető tisztségektől való eltiltást. A cél egyértelmű: a korrupció költségeinek jelentős növelése és az elrettentő hatás erősítése.
Az irányelv nemcsak büntetőjogi, hanem megelőzési eszközöket is előír, így a tagállamoknak korrupcióellenes stratégiákat kell kidolgozniuk, rendszeres kockázatértékeléseket kell végezniük, és biztosítaniuk kell a speciális intézmények – például korrupcióellenes hatóságok vagy szervezeti egységek – működését. Ezeknek megfelelő erőforrásokkal és függetlenséggel kell rendelkezniük.
A szabályozás kiemeli az átláthatóság, az összeférhetetlenségi szabályok, valamint a köz- és magánszektor közötti kapcsolatok szabályozásának jelentőségét, és hangsúlyt fektet a közvélemény tájékoztatására is.
Külön szerepet kapnak a bejelentők (whistleblowerek), akiknek védelmét az uniós jog már meglévő eszközei biztosítják.
Az új irányelv szorosan illeszkedik a nemzetközi normákhoz, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezete korrupció elleni egyezményéhez, és azt részben tovább is fejleszti uniós szinten. A jogszabály a kihirdetését követő húsz napon belül lép hatályba, a tagállamoknak pedig alapvetően két évük lesz az átültetésre, egyes megelőzési intézkedések esetében három év.
Az elfogadott szabályozás egy többéves jogalkotási folyamat eredménye, amely 2023-ban az Európai Bizottság javaslatával indult, majd 2025 végén politikai megállapodással zárult. Az uniós intézmények várakozása szerint az új keret jelentősen javíthatja a korrupció elleni fellépés hatékonyságát, különösen a határokon átnyúló ügyekben.
Megjött a jelzés az óceán fenekéről: a legrosszabb forgatókönyv felé halad a világ klímája
Új kutatások eredményei szerint.
Beszakadt Európa egyik leggazdagabb államának exportja, már a luxuságazat sem marad ki a sorból
Egyre nagyobb terhet jelent az iráni háború és a kereskedelmi bizonytalanság.
Gulyás Gergely: Orbán Viktor további szerepvállalása elengedhetetlen
A miniszter azt is elárulta, mit tervez a kormány a háborús veszélyhelyzettel.
Pattanásig feszült a helyzet Romániában: egy utolsó, kétségbeesett lépést tesznek a kormány megmentésére
A legnagyobb kormánypárt borítja a koalíciót.
A digitális műtárgy-kereskedelem nagyágyúja is bezár az NFT-piac összeomlása miatt
Lehúzza a redőnyt az Ethereum-alapú Foundation piactér.
Nyakunkon a fagyiszezon, mégis hatalmas tételben fogadnak a Magnum bukására
A shortosok kedvencévé vált a cég.
Barátság vezeték: megindult a műszaki teszt, már szerdán újra jöhet olaj Magyarországra
Az ukrán hatóságok a javítás utáni előzetes vizsgálatok végzik, a Kreml azonnal kész megindítani az áramlást.
Megvan, mikor fizeti ki az osztalékot a Magyar Telekom
Május 7-ig kell megvenni érte a részvényt.
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Energiapiaci fordulat: hogyan alkalmazkodnak a nagy szereplők?
A Futureal-csoport két vezetőjével beszélgettünk.
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!