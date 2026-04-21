Besokallt Brüsszel, Magyarországot is eléri a korrupcióellenes keménykedés: eltitkolt vagyonok és cégek kerültek a célkeresztbe
Az Európai Unió most egyetlen, közös nyelvre fordítja le a korrupciót: egységes definíciókat és minimumszankciókat húz rá, hogy ne lehessen a határok között eltűnni a joghézagokban. A cél nemcsak a büntetés szigorítása, hanem az egész rendszer áthangolása – a megelőzéstől a nyomozáson át a felelősségre vonásig –, hogy a visszaélés minden formája drágább és kockázatosabb legyen. A szabályozást Magyarországnak is kötelező alkalmaznia mostantól.

Az Európai Unió Tanácsa véglegesen elfogadta azt az új korrupcióellenes irányelvet, amely egységes keretbe foglalja a korrupció fogalmát és büntetését az egész Európai Unióban.

A jogszabály célja, hogy megszüntesse a tagállamok közötti jelentős eltéréseket a korrupciós bűncselekmények meghatározásában és szankcionálásában, miközben erősíti a megelőzést, a nyomozást és a vádemelést.

Az irányelv mind a köz-, mind a magánszektorra kiterjed, és egy átfogóbb, egységesebb fellépést kíván biztosítani egy olyan jelenséggel szemben, amely az uniós intézmények értékelése szerint továbbra is rendszerszintű kockázatot jelent a jogállamiságra és a gazdasági működésre.

Az új szabályozás egyik központi eleme a korrupciós bűncselekmények harmonizált definíciója. Az irányelv egységesen határozza meg többek között a vesztegetés különböző formáit – mind a köz-, mind a magánszektorban –, a hűtlen kezelést, a befolyással üzérkedést, az igazságszolgáltatás akadályozását, valamint a korrupcióból származó vagyon eltitkolását és az indokolatlan meggazdagodást.

Külön hangsúlyt kap az a szemlélet, hogy a korrupció nem csupán klasszikus vesztegetési ügyekben jelenik meg, hanem intézményi visszaélések, összeférhetetlenségi helyzetek vagy akár a közfeladatok jogellenes gyakorlása révén is.

Az új definíciós keret célja, hogy megkönnyítse a határokon átnyúló együttműködést és csökkentse a joghézagokat.

A büntetések terén az irányelv minimumszinteket állapít meg, amelyekhez a tagállamoknak igazodniuk kell:

  • a legsúlyosabb korrupciós bűncselekmények esetében legalább háromtól öt évig terjedő szabadságvesztésnek kell kiszabhatónak lennie.
  • Emellett a vállalatok sem kerülhetik el a felelősséget: számukra akár a globális árbevételük 3–5 százalékát elérő bírság, vagy fixen 24–40 millió eurós pénzbüntetés is alkalmazható.

A szabályozás további eszközöket is lehetővé tesz, például közbeszerzésekből való kizárást, tevékenységi engedélyek visszavonását vagy vezető tisztségektől való eltiltást. A cél egyértelmű: a korrupció költségeinek jelentős növelése és az elrettentő hatás erősítése.

Az irányelv nemcsak büntetőjogi, hanem megelőzési eszközöket is előír, így a tagállamoknak korrupcióellenes stratégiákat kell kidolgozniuk, rendszeres kockázatértékeléseket kell végezniük, és biztosítaniuk kell a speciális intézmények – például korrupcióellenes hatóságok vagy szervezeti egységek – működését. Ezeknek megfelelő erőforrásokkal és függetlenséggel kell rendelkezniük.

A szabályozás kiemeli az átláthatóság, az összeférhetetlenségi szabályok, valamint a köz- és magánszektor közötti kapcsolatok szabályozásának jelentőségét, és hangsúlyt fektet a közvélemény tájékoztatására is.

Külön szerepet kapnak a bejelentők (whistleblowerek), akiknek védelmét az uniós jog már meglévő eszközei biztosítják.

Az új irányelv szorosan illeszkedik a nemzetközi normákhoz, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezete korrupció elleni egyezményéhez, és azt részben tovább is fejleszti uniós szinten. A jogszabály a kihirdetését követő húsz napon belül lép hatályba, a tagállamoknak pedig alapvetően két évük lesz az átültetésre, egyes megelőzési intézkedések esetében három év.

Az elfogadott szabályozás egy többéves jogalkotási folyamat eredménye, amely 2023-ban az Európai Bizottság javaslatával indult, majd 2025 végén politikai megállapodással zárult. Az uniós intézmények várakozása szerint az új keret jelentősen javíthatja a korrupció elleni fellépés hatékonyságát, különösen a határokon átnyúló ügyekben.

