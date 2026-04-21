Fordulat készül az ukrán hitelben – mégis átengedheti a támogatást az Orbán-kormány?
Uniós források

Gyorsabban alakulhat a 90 milliárdos ukrán hitel helyzete a vártaknál, miután egyre több helyről hallani, hogy már tesztelik a Barátság kőolajvezetéket. Az Orbán-kormány korábban ennek helyreállításához kötötte a korábban általuk is elfogadott ukrajnai támogatásokat, de az országok vezetései között elharapódzó viszony ellenére mostanra elképzelhetővé vált, hogy még Magyar Péter beiktatása előtt átengedik az első tételt. Ehhez azonban nemcsak Orbán Viktor személyes döntésére, hanem az Európai Bizottság gyors munkájára is szükség volna.
Ahogy arról a Portfolio-n is részletesen beszámoltunk, jó eséllyel már a május eleji beiktatásra váró Magyar-kormányra hárul az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatás technikai átengedése.

A leköszönő miniszterelnök azonban már vasárnap arról tett közzé egy bejegyzést, hogy brüsszeli információi szerint akár már hétfőn újraindulhat az olajszállítás, cserébe pedig ígéretüknek megfelelően feloldják az ukrán hitel blokkolását.

Hétfőn ez még nem történt meg, keddre azonban már arról szóltak az értesülések, hogy megkezdődött a tesztelés, és akár órákon belül is megindulhat az olaj. Bár a korábbi hivatalos álláspont az volt, hogy a hónap végére reális a visszaállás, a vezeték hirtelen megnyitása jelentősen átrendezheti a dolgok menetét.

Ha ez megtörténne, és Orbán Viktor úgy döntene, hogy valóban nyugtázza a technikai blokk feloldását, akkor

már szerdán, április 22-én a brüsszeli külképviseletek egyeztetésén még Magyarország ügyvezető kormánya is átengedheti az ukrán hitelt.

Ehhez azonban a Bizottság és az ukrán fél gyors együttműködésére is szükség lesz.

A téma az Európai Bizottság keddi sajtótájékoztatóján is felmerült, ahol a témáért felelős Ujvári Balázs szóvivő elmondta, hogy jelenleg három dokumentumon dolgoznak, hogy minél hamarabb folyósítani tudják a támogatásokat. Ezek a

  • makrofinanszírozási támogatás, amelyhez tartozik egy szándéknyilatkozat is,
  • a 2024–2027 alatt 50 milliárdot mozgósító Ukrajna-eszköz, amelyet frissíteni kell,
  • és a 90 milliárdos hiteltámogatás, amelynek visszafizetése így vagy úgy, de orosz pénzből fog megtörténni.

Ez a hitel kulcskérdés Magyarország megítélése és az uniós együttműködés szempontjából is, annak ellenére is, hogy a szlovákokkal és csehekkel együtt

mi is mentesülünk bármilyen anyagi kötelezettségtől, ami a hitel felvételéhez kötődik.

Az ukrán támogatás megoszlásáról a Bizottság április elsején fogadta el a terveket, amely értelmében a 2026-os évben 45 milliárd eurót utalnak majd át, amelyből

  • 16,7 milliárd fele-fele arányban a már említett Ukrajna-eszközbe és makrofinanszírozási támogatásba megy, míg
  • a fennmaradó 28,3 milliárddal közvetlenül az ország katonia védelmét támogatják.

Ujvári elmondta, hogy a szükséges dokumentumokkal a Barátság-helyzettől függetlenül is képesek haladni, azonban az nem derült ki pontosan, hogy mikorra készülhetnek el velük. Az álláspont továbbra is az, hogy a hitel első részét minél hamarabb, még a második negyedévben fogják folyósítani.

