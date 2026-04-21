Fordulat készül az ukrán hitelben – mégis átengedheti a támogatást az Orbán-kormány?

Ahogy arról a Portfolio-n is részletesen beszámoltunk, jó eséllyel már a május eleji beiktatásra váró Magyar-kormányra hárul az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatás technikai átengedése.
A leköszönő miniszterelnök azonban már vasárnap arról tett közzé egy bejegyzést, hogy brüsszeli információi szerint akár már hétfőn újraindulhat az olajszállítás, cserébe pedig ígéretüknek megfelelően feloldják az ukrán hitel blokkolását.
Through Brussels, we have received an indication from Ukraine that they are ready to restore oil deliveries via the Friendship pipeline as early as Monday, provided that Hungary lifts its blockade of the €90 billion EU loan. Hungary’s position has not changed: no oil = no money.…— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 19, 2026
Hétfőn ez még nem történt meg, keddre azonban már arról szóltak az értesülések, hogy megkezdődött a tesztelés, és akár órákon belül is megindulhat az olaj. Bár a korábbi hivatalos álláspont az volt, hogy a hónap végére reális a visszaállás, a vezeték hirtelen megnyitása jelentősen átrendezheti a dolgok menetét.
Ha ez megtörténne, és Orbán Viktor úgy döntene, hogy valóban nyugtázza a technikai blokk feloldását, akkor
már szerdán, április 22-én a brüsszeli külképviseletek egyeztetésén még Magyarország ügyvezető kormánya is átengedheti az ukrán hitelt.
Ehhez azonban a Bizottság és az ukrán fél gyors együttműködésére is szükség lesz.
A téma az Európai Bizottság keddi sajtótájékoztatóján is felmerült, ahol a témáért felelős Ujvári Balázs szóvivő elmondta, hogy jelenleg három dokumentumon dolgoznak, hogy minél hamarabb folyósítani tudják a támogatásokat. Ezek a
- makrofinanszírozási támogatás, amelyhez tartozik egy szándéknyilatkozat is,
- a 2024–2027 alatt 50 milliárdot mozgósító Ukrajna-eszköz, amelyet frissíteni kell,
- és a 90 milliárdos hiteltámogatás, amelynek visszafizetése így vagy úgy, de orosz pénzből fog megtörténni.
Ez a hitel kulcskérdés Magyarország megítélése és az uniós együttműködés szempontjából is, annak ellenére is, hogy a szlovákokkal és csehekkel együtt
mi is mentesülünk bármilyen anyagi kötelezettségtől, ami a hitel felvételéhez kötődik.
Az ukrán támogatás megoszlásáról a Bizottság április elsején fogadta el a terveket, amely értelmében a 2026-os évben 45 milliárd eurót utalnak majd át, amelyből
- 16,7 milliárd fele-fele arányban a már említett Ukrajna-eszközbe és makrofinanszírozási támogatásba megy, míg
- a fennmaradó 28,3 milliárddal közvetlenül az ország katonia védelmét támogatják.
Ujvári elmondta, hogy a szükséges dokumentumokkal a Barátság-helyzettől függetlenül is képesek haladni, azonban az nem derült ki pontosan, hogy mikorra készülhetnek el velük. Az álláspont továbbra is az, hogy a hitel első részét minél hamarabb, még a második negyedévben fogják folyósítani.
