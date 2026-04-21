Kanada túlnyomó többsége csatlakozna az Európai Unióhoz

A Spark Advocacy közvélemény-kutató cég márciusban, négyezer fős online mintán végzett felmérése szerint a válaszadók negyede egyenesen jó ötletnek tartaná a csatlakozást.

További 58 százalékuk legalábbis megfontolandónak véli a javaslatot.

Csupán a megkérdezettek töredéke utasította el teljesen az elképzelést. Bruce Anderson, a kutatócég stratégiai igazgatója szerint az eredmények azt mutatják, hogy a kanadaiak egyre nyitottabbak az Egyesült Államoktól való gazdasági függés csökkentésére. A Donald Trump második elnöki ciklusa során bevezetett vámok ugyanis alapjaiban rendítették meg a két ország kapcsolatáról kialakult korábbi képet.

A földrajzi akadályok ellenére a csatlakozás ötlete az elmúlt hónapokban az Atlanti-óceán mindkét oldalán felmerült. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter a berlini Europe 2026 konferencián márciusban úgy fogalmazott, hogy az EU egyre több tagjelölt országot vonz.

Hozzátette, hogy Izland mellett talán "egyszer majd Kanada is" csatlakozhat.

Az Európai Parlament a múlt hónapban elfogadott egy jelentést, amely a Kanadával való kapcsolatok elmélyítését szorgalmazza. Az EP-képviselők a jelentést kísérő nyilatkozatukban Kanadát "talán a legeurópaibb országnak" nevezték Európán kívül.

A Spark felméréséből az is kiderül, hogy az uniós tagság lehetőségének vizsgálata párthatárokon átívelő támogatást élvez. A szövetségi Konzervatív Párt szavazói a legszkeptikusabbak, de még az ő körükben is csak 33 százalék tartja rossz ötletnek a felvetést.

A megkérdezettek csaknem kétharmada egyúttal úgy véli, hogy az Egyesült Királyság hibát követett el a brexittel.

Mark Carney kanadai miniszterelnök tavaly júniusban még elvetette a csatlakozás gondolatát azzal érvelve, hogy szorosabb és szélesebb körű európai kapcsolatokat akar, de nem uniós tagállamként. Carney korábban, a davosi Világgazdasági Fórumon a középhatalmak összefogására szólított fel, ami Anderson szerint a szélesebb kanadai közvéleményben is visszhangra talált.

A kutatócég stratégiai igazgatója úgy véli, hogy a kanadaiak a Trump-féle vámok bevezetése óta sokkal jobban odafigyelnek a világpolitikai fejleményekre.

Izlandon már idén nyáron népszavazás lesz az uniós csatlakozás kérdéséről, míg Norvégiában az ellenzéki pártok kezdenek egyre inkább kampányolni az üggyel.

Címlapkép forrása: EU Council / Pool/Anadolu via Getty Images