Precedensértékű pofont kapott a leköszönő magyar kormány az uniós bíróságtól, elkaszálták a sokat vitatott adót

A valóban elsöprő hatású események közepette csütörtökön még egy fontos magyar vonatkozású fejlemény történt:
az Európai Bíróság ítélete jó hír azoknak a cégeknek, amelyeket szükségszerűen nagy energiafogyasztásuk miatt kedvezményben részesített az unió, és ismét megakadályozta, hogy a „bot a küllők között” megállítsa a szekeret.
Az EU azért osztott ki térítésmentesen úgynevezett „széndioxid-kibocsátási egységeket”, vagyis felmentést a kvóta kifizetése alól, hogy erősítse azon európai cégek versenyképességét, amelyek tevékenységükből eredően szükségszerűen széndioxidot bocsátanak ki, és korlátozott lehetőségeik vannak arra, hogy ezt a kibocsátást tevékenységük megváltoztatásával, illetve a felhasznált energiahordozók kiváltásával csökkentsék, ezáltal megelőzve a „kibocsátásáthelyezést”, vagyis, hogy ezek a cégek kibocsátással járó tevékenységüket inkább az Unión kívül végezzék. Ezáltal ugyanis a klímavédelmi célok elérése nem javul, míg az EU-n belüli cégek más ösztönzők miatt érdekeltek a „zöldítésben”.
Meg lehet ugyanakkor kérdezni, hogy hol az ösztönzés a széndioxid-kibocsátás csökkentésére. Amennyiben egy cégnek nincs szüksége a kiosztott kvótákra, azokat eladhatja. Ezért érdekelt saját kibocsátásának csökkentésében – persze akkor, ha megtarthatja az értük kapott összegeket. A kvóták vevői persze ennek megfelelően többet bocsátanak ki, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy az emissziókereskedelem végső soron országosan is a kibocsátás csökkenéséhez vezetett.
A háborús veszélyhelyzet keretében vetett ki a magyar kormány magas (tonnánként 36 eurónyi) adót ezekre az ingyenesen kiosztott kvótákra. Miután a kvóták kereskedelme piaci alapon folyik, a fix összegű adó szakmailag is erősen megkérdőjelezhető. Az adó kivetésének feltételei elég bonyolultak:
- a minimális kibocsátás átlagát (25 000 tonna) három évre,
- a kibocsátásban az ingyenes kvóták arányát (50%) viszont négy évre kell figyelembe venni.
- Emellett a kvóták ára nem fix, hanem változó, az energiaárak változása (miután az befolyásolja a fogyasztást) és más tényezők, mint az államok, illetve az EU energiapolitikája és a kiosztott ingyenes kvóták mennyisége és a kereslet-kínálat, is befolyásolják.
Az utóbbi öt évben nagyjából 51 és 105 között ingadozott.
Ezért a Bíróság úgy ítélte meg, hogy ez az adó lényegében semlegesíti az ingyenes kiosztás kompenzációs hatását.
Amennyiben pedig az ingyenes kiosztás hatását az adó semlegesíti, akkor megakadályozza, hogy a rendszer a célját elérje, ezáltal pedig ellentétes az európai joggal.
A Bige László érdekeltségébe tartozó Nitrogénművek is ez alá az adó alá esett, és miután a NAV központjához intézett fellebbezését is elutasították azzal, hogy az adóhivatal nem bírálhatja felül a magyar jogot akkor sem, ha az ellentétes az európai joggal. Ez egyébként valószínűleg igaz is.
A Nitrogénművek ezután a jogszerű eljárásnak megfelelően a magyar bírósághoz fordult. Vitatta a bíróság előtt is, hogy az adó összeegyeztethető lenne az európai joggal. Az európai jog primátusának elve pedig lehetővé teszi, hogy egy ilyen esetben a tagállami jognak megfelelő intézkedést is vitasson egy személy vagy gazdasági szereplő – jogalanyisága miatt viszont először saját ügyeiben illetékes bírósághoz kell fordulnia. A Veszprémi Törvényszék pedig értelemszerűen az Európai Bíróságtól kért jogértelmezést, mivel megítélése szerint ezügyben erre van szükség. Mindkét fél (a Nitrogénművek és a magyar adóhivatal) lényegileg ugyanazokra az ítéletekre hivatkozott, és a főtanácsnok elemzéséből az következik, hogy a magyar állam álláspontját ez az esetjog nem támasztja alá.
Az Európai Bíróság pedig, összhangban a főtanácsnok indítványának lényegével (amelyet ugyan nem mindig követ, de többnyire az indítvány irányadó az ügy megítélésében még akkor is, ha az ítélet végkövetkeztetése valamennyire el is tér tőle), de annál némileg kevesebb részletérveléssel egyértelműen úgy találta, hogy egy tagállami intézkedés nem semlegesítheti egy európai célkitűzés érvényesülését.
Ezt érdemes figyelembe venni akkor is, amikor akár magánszemélyek vagy szervezetek, akár állami intézmények tevékenységük során az európai jog területére lépnek – akkor is, amikor a magyar állam és az európai intézmények között folyamatban lévő perek folytatásáról vagy megszüntetésétől, esetleg peren kívüli megegyezésről – természetesen az előzetes döntéshozatali eljárásokra ez nem alkalmazható – születik döntés.
