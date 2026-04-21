Több száz milliárdot úgy veszített el Magyarország, hogy azt Magyar Péter kormánya sem szerezheti vissza

A Tisza Párt április 12-i kétharmados győzelme után Magyar Péterék azonnal Brüsszel felé fordultak: a cél a még zárolt, nagyjából 8 milliárd eurós kohéziós keret és a helyreállítási források mielőbbi felszabadítása, technikai feltételek és ütemezés mentén. Csakhogy két tétel már nem tárgyalási kérdés, ezeken keresztül több mint 1100 milliárd forintot elveszített már Magyarország, és jogi mozgástér sincs a visszaszerzésére.

Miután április 12-én a Tisza Párt kétharmados győzelmet aratott a Fidesz–KDNP felett, Magyar Péter és stábja azonnal megkezdte az egyeztetéseket a még befagyasztott uniós források ügyében. A tárgyalások középpontjában egy mintegy 8 milliárd eurós (2900 milliárd forintos) kohéziós keret, valamint a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz forrásai állnak, amelyek sorsa az elmúlt évek jogállamisági és feltételességi vitái miatt bizonytalanná vált. Az új politikai helyzetben a cél egyértelműen az, hogy minél gyorsabban feloldják a fennmaradó zárolásokat.

A múlt héten Magyar Péter és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már két alkalommal is telefonon egyeztettek, a hétvégén pedig a Tisza delegációja személyesen is találkozott az uniós testület magas rangú képviselőivel. A megbeszélések célja kifejezetten technikai jellegű volt: annak áttekintése, hogy mely feltételek teljesítése szükséges a források felszabadításához, milyen jogszabályi és intézményi lépésekre van szükség, és milyen ütemezéssel lehetne újraindítani a kifizetéseket.

Van viszont két tétel, amelyeket semmilyen tárgyalásos eszközzel nem szerezhet vissza a Tisza-kormány és Magyar Péter.

Az egyik az Európai Unió Bírósága által korábban kiszabott súlyos pénzügyi szankciók ügye. A menekültügyi szabályok megsértése miatt egy 200 millió eurós (mostani árfolyamon 72,4 milliárd forintos) átalányösszeget, valamint napi 1 millió eurós (360 millió forintos) kényszerítő bírságot rótt ki az ítélet 2024. júniusában. Az EUB-döntés lényege az, hogy a Orbán Viktor vezette kormány olyan gyakorlatot alkalmazott – különösen a menedékkérelmek benyújtásának korlátozását és a tranzitzónás rendszert –, amely sérti az uniós jogot és a menedékkérők alapvető jogait. A bíróság kimondta: Magyarország rendszerszinten nem biztosította a nemzetközi védelemhez való hozzáférést, és ezzel megsértette az uniós menekültügyi szabályokat.

A napi bírság 2024 nyarától kezdődően halmozódik, és 2026. április 20-ig nagyságrendileg már több mint 600 millió euróra (217 milliárd forintra) rúg, amely a 200 millió eurós (72,5 milliárd forintos) átalányon felül értendő, ráadásul ez kiegészül az EKB alapkamatával és egy 3,5 százalékos büntetőkamattal.

A teljes összeg már megközelíti az 1 milliárd eurót (360 milliárd forintot), amelyet eddig levontak a magyar kohéziós és Agrárkifizetésekből, mivel az Orbán-kabinet nem kezelte a problémákat.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ítélet nem a menekültek kötelező befogadását írja elő – mint ahogy azt a magyar kormány próbálta keretezni –, hanem azt követeli meg, hogy Magyarország biztosítsa a menedékkérelmek jogszerű benyújtásának és elbírálásának lehetőségét az egész ország területén. Vagyis nem kvóták teljesítéséről vagy kötelező befogadásról van szó, hanem egy jogi eljárási keret betartásáról, amely minden tagállam számára kötelező.

Az uniós források körüli vitákban kevésbé gyakran jelenik meg az n+2 szabály miatt az elmúlt két évben elvesztett összesen 2,1 milliárd euró ügye.

Az uniós büntetés lényege, hogy ha egy ország valamely feltételekhez kötöttségi eljárás – például a Magyarországot érintő jogállamisági felfüggesztés és teljesítetlen jogi feltételek – miatt zárolt forrásait két éven belül nem tudja felszabadítani, akkor az érintett összeg egy része végleg kiesik az adott tagállam számára rendelkezésre álló uniós keretből. Ez is valódi forrásvesztés: nem arról van szó, hogy a pénz később érkezik, hanem arról, hogy az adott részre az érintett ország később sem tarthat már igényt.

A lényegi mechanizmus az, hogy az uniós költségvetési kötelezettségvállalások nem egyetlen nagy összegben, hanem éves részekre bontva futnak. Amikor ezek közül egy-egy éves részlet befagyasztva marad, akkor arra külön kezd ketyegni a kötelezettségvállalástól számított kettő éves felszabadítási határidő. Ha a zárolást addig nem oldják fel, akkor az adott éves rész elvész. Ebből következik az a leegyszerűsítő gyakorlati helyzet, hogy egy több évre elosztott, nagy befagyasztott csomag esetében egy adott évben nagyjából a teljes összeg körülbelül egyhatodát vonják el.

A magyar ügyek kapcsán azért vált ez a kérdés különösen fontossá, mert a Tanács bizonyos kohéziós programoknál a költségvetési kötelezettségvállalások 55 százalékának felfüggesztéséről döntött a kondicionalitási eljárásban. Ezek leosztott hatodával kell számolni éves veszteségként, ami Magyarország esetében nagyjából 1,1 milliárd euró, amelyet 2024 és 2025 végén is levontak a teljes kohéziós keretünkből.

Magyarország így már a menekültügyi eljárásokhoz kapcsolódó bírságokból és az n+2 szabály miatt 3,1 milliárd eurót (1120 milliárd forintot) veszített el már véglegesen, visszaszerezhetetlenül.

Honnan és hogyan vonják le az n+2 büntetéseket?

A második fontos kérdés az, hogy ez mit jelent az EU egészének költségvetése szempontjából, hogyan vonják el ezt számviteli szempontból egy tagállamtól? Mivel az uniós költségvetésnek egyensúlyban kell lennie, ha egy korábban betervezett kiadás végül nem valósul meg, akkor elvileg a hozzá szükséges bevételt sem kell ugyanabban a formában beszedni. Ebből fakad az a következtetés, hogy ha a n+2 szabály miatt valamely befagyasztott összeg végleg kiesik, akkor az EU-nak összességében kisebb finanszírozási szükséglete keletkezik, mint akkor, ha azt az összeget ténylegesen ki is kellene fizetnie.

Itt jön be a bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) kötött befizetés szerepe. Ez az uniós költségvetés egyik kiegyenlítő eleme: azt a részt fedezi, amelyet más bevételek nem fednek le. Ha tehát a kiadási oldalon kevesebb pénzre van szükség, akkor a bruttó nemzeti jövedelemhez kötött finanszírozási igény is kisebb lehet.

Fontos, hogy nem az érintett ország kap automatikus „jóváírást”, hanem az EU-nak összesen kell kisebb összeget előteremtenie mind a 27 tagállamtól, Magyarország estében ez évi alig 12,8 millió euró spórolást jelent csak.

Ez politikailag azért kellemetlen az érintett ország számára, mert a veszteség nem kompenzálódik nemzeti szinten: a tagállam ugyanis elveszíti a lehívható támogatást, miközben a közös költségvetésben keletkező esetleges tehercsökkenés csak a teljes uniós körre szétterítve jelenik meg.

Magyar Péter ugyan most hétfői sajtótájékoztatóján jelezte, hogy az EU-bírság felfüggesztését is szeretné elérni a menekültkvóták ügyében. Amelyet először a hétvégi egyeztetéseken a bizottsági delegáció elsőre elutasított, majd másodjára azt ígérték próbálkoznak, gyakorlatilag nincs esély, hogy ezeket a forrásokat visszaszerezze a kormány. A költségvetéssel kapcsolatos teljes uniós szabályozást át kellene írni, a bírságok ügye pedig az Európai Unió Bíróságára tartozik, tehát ott egy közbenső, felfüggesztő végzésre lenne szükség.

Emellett az Európai Bizottság számára – attól a perctől kezdve, hogy kivette a GNI-alapú befizetések kötelezettsége alól – már túlságosan terhes jogi folyamat lenne ezeket a forrásokat mégis bekérni a tagállamoktól. Presztízs szempontból pedig teljesen súlyukat veszítenék ezek a szankciók, ha Magyarországot mégis futni hagyná az uniós testület.

