Von der Leyen bizottsága rábólintott egy olyan tervre, amivel több milliárd eurónyi uniós pénzt hívhat le Magyar Péter

Ahogy közeledik a helyreállítási alap forrásainak lehívási határideje, úgy egyre inkább hajlandónak tűnik az Európai Bizottság arra, hogy a program céljainak megfelelő finanszírozási intézményekbe öntse a még felhasználni nem tudott EU-pénzeket. Most éppen Horvátországnak engedélyeztek egy 400 millió eurós kifizetést, de korábban a lengyeleknek is rábólintottak az áthidaló megoldásra, így Magyarországra is időben elérhet a 10 milliárd eurós RRF-keret.

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Horvátország 411 millió eurós tőkeinjekciót nyújtson a nemzeti fejlesztési bankjának (HBOR).

A forrás a helyreállítási alapból (RRF) érkezik, és igazából illeszkedik abba az irányba, amelyet az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen szorgalmaz a következő hétéves költségvetés kialakításánál.

A horvát konstrukció lényege, hogy a HBOR kibővített mandátummal működik tovább, így nemcsak klasszikus fejlesztési hiteleket nyújt, hanem aktív szerepet vállal a gazdaság szerkezeti átalakításában is. Persze mindehhez feltétel, hogy a projektek ne legyenek versenytorzítóak, és elsősorban hiányokat kezeljenek, de a lényeg, hogy így gyakorlatban áthidalják az eredeti nyár végi határidejét.

Az RRF-források egy utófinanszírozásos rendszerben kiutalhatók, ami azt jelenti, hogy augusztus 31-re már kész projekteknek kell lenniük. A határidő közelsége miatt itt már jól látható, hogy melyek azok a fizikai beruházások, amelyek nem tudnak időben elkészülni, ezért a forrásokat egy olyan megvalósuló konstrukcióba teszik, amely igazából majd továbboszthatja a pénzeket.

A források felhasználásának persze az EU és az RRF céljaival is összhangban kell lennie, így a HBOR gyakorlatilag a következő célokra fordíthatja majd az uniós pénzeket:

kis- és középvállalkozások finanszírozása és növekedésük támogatása

megújulóenergia-projektek és zöld átálláshoz kapcsolódó beruházások

infrastrukturális fejlesztések és regionális összeköttetések javítása

digitális átállást elősegítő beruházások

környezetbarát technológiák elterjesztése

védelmi ipari fejlesztések támogatása

Az RRF-t eredetileg a Covid-járvány gazdaságot gyengítő hatásaiból való kimászásra találták ki, ami mára gyakorlatilag a versenyképesség kulcsszava alatt valósul meg. Mindez áttételesen a védelmi szektor felpörgetésével is összhangba került a háborús konfliktusokkal terhelt geopolitikai helyzet miatt.

A horvátokéhoz némileg hasonló manővert követett el tavaly Lengyelország is, ahol viszont egy külön Védelmi és Biztonsági Alapba irányoztak át mintegy 6 milliárd eurónyi forrást.

Ahogy arról már korábban is írtunk, a Bizottság maga is felemlegette az ehhez hasonló konstrukciókat a magyar forrásokkal kapcsolatban, így úgy látszik, hogy ameddig az eddigiekhez hasonlóan konstruktív egyeztetések folynak, Magyarország is év vége előtt hozzájuthat a valamivel több mint 10 milliárd eurónyi RRF-forrásához.

Mindez jó alapja lehet a hosszabb távú együttműködésnek is, hiszen a von der Leyen csapata által javasolt, 2028–2034-es ciklusra vonatkozó többéves pénzügyi keret (MFF) legnagyobb része is az RRF-hez hasonló nemzeti fejlesztési borítékokba kerülne, ami a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a regnáló kormányoknak a Bizottság képviselőivel kell megegyezniük arról, milyen versenyképességet is segítő beruházásokat hajtanak majd végre az arányosan nekik járó uniós pénzekből.

Címlapkép forrása: EU