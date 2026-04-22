Elképesztő dologra képes ez az új fülhallgató: méterekről rögzíti a beszélgetést, majd önállóan megírja belőle a jegyzeteket

Az okosóráiról ismert gyártó új eszköze szabadkezes megoldást kínál az előadások, interjúk és megbeszélések pontos dokumentálására. A rendszer különlegessége a kettős rögzítési mód. Maguk a fülhallgatók a telefonhívások és az online megbeszélések hanganyagát veszik fel. Ezzel párhuzamosan a töltőtok beépített mikrofonja a személyes beszélgetéseket képes rögzíteni, akár több méteres távolságból is.

A felvételek elkészülte után a beépített, több mint száz nyelvet támogató mesterséges intelligencia automatikusan leiratot készít. A szoftver

felismeri és elkülöníti a különböző beszélőket, összefoglalókat ír, valamint felhőalapú teendőlistákat generál.

A rendszer segítségével a leiratokból strukturált dokumentumok vagy prezentációs vázlatok is létrehozhatók. A 4G-modemnek köszönhetően az eszköz teljesen önállóan, okostelefon nélkül is szinkronizálja az adatokat a felhővel. Mobilhálózat hiányában a rendszer automatikusan wifire vagy Bluetooth-kapcsolatra vált.

A felhőszolgáltatás mellett a töltőtok 32 gigabájtos beépített tárhellyel is rendelkezik. Ez a kapacitás nagyjából kétezer órányi hanganyag tárolására elegendő. A TicNote Pods 4G-s változata 299 dolláros (körülbelül 100 ezer forintos) áron kerül piacra. Az egyszerűbb, kizárólag wifivel felszerelt modellért 249 dollárt (nagyjából 83 ezer forintot) kérnek.

