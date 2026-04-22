Energiaválság: az Európai Bizottság hatalmas csomaggal reagál az árak elszabadulására

Az Európai Bizottság bemutatta az AccelerateEU energiaügyi csomagot, amely arra reagál, hogy az iráni háború kezdete óta az EU több mint 24 milliárd euróval fizetett többet energiaimportra. A helyzetet elsősorban ár-, nem pedig klasszikus ellátásbiztonsági válságként értékelik az uniós döntéshozók. Brüsszel szerint az energiabiztonság ma már gazdasági és geopolitikai kérdés, ezért a kiút a hazai tisztaenergiás termelés, az elektrifikáció és az energiahatékonyság felgyorsítása. Miközben a fosszilis kitettség még mindig magas, noha az árammixben már 70% felett van a tiszta források aránya. A csomag öt pillére a tagállami koordináció erősítése, a háztartások és az ipar célzott védelme, az elektrifikáció és tisztaenergia-termelés felpörgetése, a hálózatok fejlesztése, valamint a beruházások finanszírozása. Az Európai Bizottság üzenete, hogy az importált fosszilis energiára épülő modell stratégiai gyengeség: rövid távon az árrobbanást tompítanák, hosszabb távon pedig a hálózatokra és hazai tiszta energiára támaszkodva csökkentenék a függést.

Az Európai Bizottság AccelerateEU nevű csomagja arra a helyzetre reagál, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalációja óta az EU több mint 24 milliárd euró többletet fizetett ki energiaimportra alig 53 nap alatt, döntően fosszilis energiahordozókra. Dan Jørgensen energiaügyi biztos a sajtótájékoztatón azt mondta,

ez napi szinten több mint 500 millió eurós plusztehernek felel meg, amelyet már most is éreznek az európai háztartások és vállalatok.

Az uniós végrehajtó testület szerint a probléma nemcsak az azonnali árnyomás, hanem az is, hogy a sokk elhúzódó és kiszámíthatatlan, ezért még egy gyors tűzszünet sem hozna automatikusan megnyugvást az energiapiacokon.

Egy az AccelerateEU csomaghoz kapcsolódó technikai háttérbeszélgetésen ezt azzal egészítették ki uniós tisztviselők, hogy az EU kevesebb mint öt év alatt immár a második energiaválságát éli át. Az egyik megszólaló szerint jelenleg ez inkább árprobléma, mint klasszikus ellátásbiztonsági válság, de ettől még súlyos és gyors reagálást igényel.

Teresa Ribera ügyvezető alelnök a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az energiát Európában többé nem lehet a dominancia vagy a háború eszközeként kezelni, ezért a válasz a tiszta, hazai termelés, az elektrifikáció és az energiahatékonyság felpörgetése. Úgy érvelt, hogy

ez nemcsak klíma- vagy környezetpolitikai kérdés, hanem szuverenitási, gazdasági és biztonsági ügy is.

Ezt szerinte az is alátámasztja, hogy a megújulóenergia-termelés 2026 első negyedévében 15 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A háttérbeszélgetésből egy fontos szerkezeti adat is kiderült: uniós tisztviselők szerint az európai energiafogyasztás – a közlekedési ágazatot is beleszámítva – még mindig nagyjából 57 százalékban fosszilis energiahordozóktól függ, tehát a kitettség továbbra is nagyon magas. Ugyanakkor az áramtermelésben az átalakulás már jóval előrébb tart: az EU átlagos villamosenergia-mixének több mint 70 százaléka már tiszta forrásból, vagyis megújulóból és nukleárisból származik. A brüsszeli értelmezés szerint ez azt mutatja, hogy a fő gond ma már nem az elektromos áram oldalán, hanem a közlekedésben, a fűtésben és az ipari hőfelhasználásban van, ahol az olaj- és gázfüggés makacsul magas maradt.

A Bizottság öt nagy beavatkozási területet jelölt ki, az első a tagállami koordináció erősítése, amelybe beletartozik

a gáztárolók feltöltésének összehangolása a következő tél előtt,

a töltési szabályok rugalmasságának használata,

az olajkészletek esetleges felszabadításának közös kezelése,

valamint a nemzeti vészhelyzeti intézkedések összehangolása azért, hogy azok ne torzítsák az egységes piacot.

A Bizottság közölte, hogy az olaj- és gázkoordinációs csoportok már heti rendszerességgel üléseznek, és az egyik kiemelt cél az, hogy elegendő legyen a repülőgép-üzemanyag és a dízel az egész EU-ban.

A csomaghoz kapcsolódó háttérbeszélgetésen ezt azzal konkretizálták uniós tisztviselők, hogy Brüsszel nem közös uniós üzemanyag-vásárlást készít elő, hanem a már meglévő platformokat és koordinációs mechanizmusokat akarja jobban használni. Az egyik magyarázat szerint a gáztárolók feltöltésénél az a lényeg, hogy a tagállamok ne licitáljanak egymásra, vagyis ne hajtsák fel saját maguknak az árakat.

Ugyanez igaz az olajkészletek esetleges felszabadítására is:

ezt úgy kellene összehangolni, hogy ne kerüljön egyszerre túl nagy mennyiség a piacra, amelyet aztán nem az európai fogyasztók, hanem az exportpiac szívna fel.

A közlekedési kockázatok miatt egy új Fuel Observatory létrehozását is bejelentették, amely nyomon követi majd az EU-s üzemanyagtermelést, az importot, az exportot és a készletszinteket. Ennek az lenne a szerepe, hogy gyorsan azonosítsa az esetleges hiányokat, és segítsen célzottan beavatkozni a készletek régiók közötti elosztásába, különösen repülőterek és nagy fogyasztási központok esetében. A háttérbeszélgetésen uniós tisztviselők arról is beszéltek, hogy Európában jelentős finomítói kapacitás áll rendelkezésre, de ezt nem használják ki teljesen, ezért az unió a szükségesnél jobban rá van szorulva importált finomított termékekre, amelyek egy része jelenleg a Hormuzi-szoros felől érkezik.

A második pillér a háztartások és az ipar védelme az árkiugrásoktól.

Az Európai Bizottság szerint az uniós szabályok már ma is lehetővé teszik a célzott jövedelemtámogatást, az energiapénzt, a szociális tarifákat, az áram jövedéki adójának csökkentését, illetve a hőszivattyúkra, napelemekre, kis akkumulátoros rendszerekre és elektromos járművekre adott áfakedvezményeket vagy adókedvezményeket. Külön hangsúlyt kapott, hogy a tagállamok átmeneti vagy teljes kikapcsolási tilalmat is bevezethetnek a fizetési nehézségekkel küzdő háztartások védelmére. Az Európai Bizottság emellett ideiglenes állami támogatási keretet készít elő, amely nagyobb mozgásteret adna a nemzeti kormányoknak a leginkább kitett ágazatok, köztük az energiaintenzív iparágak megsegítésére.

A háttérbeszélgetés egyik fontos pontosítása az volt, hogy a mellékletben szereplő ajánlások nem kötelezőek. Uniós tisztviselők külön hangsúlyozták, hogy ezek nem jelentik azt, hogy a Bizottság bárkinek előírná, hogyan kell energiát megtakarítania, vagy milyen intézkedést kell bevezetnie. A javaslatcsomag ezen része inkább mintatárként szolgál: a 2022-es energiaválság tanulságai alapján összegyűjtenék, mely tagállami megoldások működtek jól, és ezeket egyfajta digitális tudástárba is rendeznék.

Azt is jelezték, hogy az új, válsághelyzeti ideiglenes állami támogatási keret a következő hetekben érkezhet meg.

Brüsszel azt is próbálja megmutatni, hogy nem általános fosszilis támogatásokkal, hanem célzott technológiai átállással akarja kezelni a válságot. Jørgensen a sajtótájékoztatón példákat is sorolt: Ausztria a sérülékeny háztartásokat segíti a fosszilis kazánok lecserélésében, Belgium és Németország az áfacsökkentéssel, illetve az alacsonyabb villamosenergia-árral ösztönzi a hőszivattyúk telepítését, Franciaország pedig újraindítja az elektromos autók szociális lízingprogramját, hogy alacsonyabb jövedelmű családok is hozzáférjenek új járművekhez. A biztos szerint

nem az adófizetők pénzének elégetése a cél fosszilis támogatásokon keresztül, hanem olyan modern technológiák finanszírozása, amelyek évről évre értéket termelnek az európai fogyasztóknak és gyártóknak.

Vállalati Energiamenedzsment 2026 Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is! Információ és jelentkezés

Az AccelerateEU csomag harmadik és negyedik nagy elemei az elektrifikáció, illetve az energiarendszer fizikai megerősítése. Az Európai Bizottság nyárig ígéri az Electrification Action Plan bemutatását, amelyhez egy konkrét elektrifikációs célérték is társul majd, és amely az ipar, a közlekedés, a fűtés és az épületállomány villamosításának akadályait célozza. A háttérbeszélgetésen uniós tisztviselők ehhez azt tették hozzá, hogy az intézkedések jelentős része már áprilisban, májusban vagy júniusban elindulna, miközben a strukturális részben a geotermia, a napenergia hőcélú használata, a biometán, a tiszta hidrogén, valamint a hálózatfejlesztés, az összekötő vezetékek, a tárolás és a rugalmassági kapacitások bővítése kap hangsúlyt.

Az Európai Bizottság emellett azt sürgeti, hogy a 2025 decemberében előterjesztett európai hálózati csomagról még 2026 nyara előtt megszülessen a megállapodás.

Az ötödik elem a finanszírozás: az Európai Bizottság számítása szerint az energiaátálláshoz 2030-ig évente 660 milliárd euró beruházásra van szükség, amit a közpénz önmagában nem tud fedezni. Ugyanakkor jelentős uniós források már most is rendelkezésre állnak: csak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközben 219 milliárd euró áll nyitva ilyen célokra, emellett ott vannak a kohéziós források és a Szociális Klímaalap.

Az Európai Bizottság azt is jelezte, hogy az ipari dekarbonizáció támogatására az Industrial Decarbonisation Bankon keresztül 100 milliárd eurót mozgósítana, ezen belül egy 400 millió EU ETS-kvótából finanszírozott Investment Boosterrel próbálná növelni a beruházási biztonságot az energiaintenzív iparágaknál. Márciusban elfogadták a Tiszta Energia Befektetési Stratégiát, és egy külön Clean Energy Investment Summitot hívnak össze, hogy a pénzügyi szereplőket, fejlesztőket és közintézményeket egy asztalhoz ültessék.

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is! Információ és jelentkezés

A Bizottság politikai üzenete világos: a jelenlegi sokk szerintük nem átmeneti piaci zavar, hanem újabb bizonyíték arra, hogy az importált fosszilis energiahordozókra épülő modell stratégiai gyengeség.

Jørgensen emlékeztetett arra, hogy az EU 2024-ben mintegy 375 milliárd eurót költött fosszilis energiaimportjára, vagyis olyan termékekre, amelyeket megvesz, eléget, majd újra meg kell vásárolnia. A háttérbeszélgetésen ehhez annyit tettek hozzá uniós tisztviselők, hogy az átállás beruházási költségeit részben már most is „kifizeti” Európa a válságok során megjelenő kockázati felárakon keresztül.

