Magyar Péter olyasmire készül, amibe Orbán Viktornak korábban beletört a bicskája

Magyar Péter választási győzelme után világossá tette, hogy külpolitikai stratégiájának középpontjában egy megerősített közép-európai együttműködés áll, különösen Ausztriával. A lap értékelése szerint
a leendő miniszterelnök az egykori Osztrák–Magyar Monarchia történelmi és gazdasági örökségére építene, és célja, hogy szorosabbra fűzze a kétoldalú kapcsolatokat kulturális, gazdasági és politikai szinten is.
Első hivatalos útjai ennek megfelelően Varsóba és Bécsbe vezetnek majd. A magyar diplomáciában egyébként is az osztrák főváros szokott lenni az első hivatalos út célpontja.
Magyar az EU-val való viszony újrarendezését nem egyedül, hanem egy regionális blokk részeként képzeli el. Ennek érdekében felvetette a visegrádi együttműködés és az osztrák–cseh–szlovák Slavkov-formátum összevonását, ami egy Benelux-szerű közép-európai érdekérvényesítési platformot hozna létre.
A cél az, hogy az azonos méretű és hasonló érdekeltségű országok összehangoltan lépjenek fel Brüsszelben, növelve szavazati súlyukat és politikai befolyásukat. Ilyen terve a most megbukott Orbán Viktornak is volt 2016-2017-ben, de a V4-szövetség akkor hamar szétesett az érdekellentétek mentén.
A kezdeményezés mögött konkrét pénzügyi és politikai célok állnak: Magyar egyik prioritása a Magyarországnak visszatartott, összesen mintegy 18 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítása, emellett hozzáférést szeretne további 16 milliárd euró védelmi hitelhez, valamint megszüntetné a napi egymillió eurós bírságot a migrációs szabályok megsértése miatt.
A lengyel példa – különösen Donald Tusk kormányának jogállamisági fordulata – ebben mintaként szolgálhat számára. Viszont az Európai Bizottság épp azért is óvatos, mert a felálló lengyel kormánynak túl gyorsan oldották fel a kifizetéseket, miközben a lengyel elnök, aki a korábbi PiS-kormányhoz húz, megakadályozta a jogi reformok életbelépését.
Magyar Péter terveinél az osztrák fél nyitott az együttműködésre, amit a jelentős gazdasági összefonódás is alátámaszt: Ausztria több mint 11,7 milliárd eurónyi beruházással a második legnagyobb befektető Magyarországon, miközben mintegy 134 ezer magyar dolgozik Ausztriában.
Ugyanakkor a régión belül komoly nézetkülönbségek maradnak, például Ukrajna támogatása vagy uniós csatlakozása kapcsán, ami korlátozhatja az integráció mélységét.
Ennek ellenére a Politicónak nyilatkozó szakértők szerint az összehangolt gazdasági és infrastrukturális projektek révén a térség országai érdemben növelhetik alkupozíciójukat az EU-n belül.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
