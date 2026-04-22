Megtörtént: Orbán Viktor átengedte a 90 milliárdos ukrán hitelt

Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei előzetesen jóváhagyták az Ukrajnának szánt, összesen 90 milliárd eurós hitelcsomagot – erősítette meg a soros ciprusi elnökség a Bloomberg információi szerint. A döntés egyelőre nem végleges, de
a politikai zöld jelzés megszületett, így már csütörtökön megtörténhet a formális elfogadás.
Ennek feltétele volt a Barátság vezeték megjavítása, amelyet korábban április legvégére irányzott elő Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Orbán Viktor még vasárnap osztott meg arról brüsszeli értesülést, hogy ez már hétfőn megtörténhet, azonban
végül kedden jelentették be a javítás elkészültét, szerdán elkezdték pumpálni az olajat, és csütörtökön érkezhet meg az első adag hazánkba és Szlovákiába egyaránt.
A ciprusi elnökség tájékoztatása szerint a véglegesítés csütörtök délután történik meg írásban is, amely egybeesik az uniós állam- és kormányfők Cipruson tartott informális találkozójával is.
A magyar blokkolás feloldásával egyidejűleg a szlovákok is áldásukat adják az orosz agresszióra válaszul adott 20. szankciós csomagra, mivel ők ehhez kötötték a vezeték helyreállítását.
Németország szerint az aláírás után, akár már 24 órán belül is kiutalásra kerülhet a hitel első része, amely a 2026-os évben összesen 45 milliárd euró értékben fog megtörténni.
Címlapkép forrása: EU
Beindul a fenntartható repülőgép-üzemanyag piaca? Összefogtak a nagyok
Más iparági szereplők indítottak együttműködést.
Hamarosan eláraszthatják a világot Ukrajna pusztító drónfegyverei
Most még nem adnak el semmit, de van pár eszköz, ahol ez rövidesen megváltozhat.
Durvul a helyzet Hormuznál: Irán rátámadott két hajóra, gyakorlatilag túszul ejtették őket
Gyakorlatilag bármikor folytatódhatnak a harcok.
Surányi: romokban a költségvetés, az elmúlt 16 év legyalulta az ország növekedési lehetőségeit
Surányi Györgyöt és Szabó Lászlót kérdeztük a Checklist Extra keddi adásában.
Újabb energiatárolót helyezett üzembe az Alteo
Ez már a hatodik.
Végleg eltűnhet a közkedvelt magyarországi zöldzóna: elképesztő, mit építenek a helyére a helyiek megkérdezése nélkül
Erre a Duna-szigetre terveznek is otthon startos gigafejlesztést.
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?
Energiapiaci fordulat: hogyan alkalmazkodnak a nagy szereplők?
A Futureal-csoport két vezetőjével beszélgettünk.
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.
