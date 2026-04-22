Megtörtént: Orbán Viktor átengedte a 90 milliárdos ukrán hitelt

Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei előzetesen jóváhagyták az Ukrajnának szánt, összesen 90 milliárd eurós hitelcsomagot – erősítette meg a soros ciprusi elnökség a Bloomberg információi szerint. A döntés egyelőre nem végleges, de

a politikai zöld jelzés megszületett, így már csütörtökön megtörténhet a formális elfogadás.

Ennek feltétele volt a Barátság vezeték megjavítása, amelyet korábban április legvégére irányzott elő Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Orbán Viktor még vasárnap osztott meg arról brüsszeli értesülést, hogy ez már hétfőn megtörténhet, azonban

végül kedden jelentették be a javítás elkészültét, szerdán elkezdték pumpálni az olajat, és csütörtökön érkezhet meg az első adag hazánkba és Szlovákiába egyaránt.

A ciprusi elnökség tájékoztatása szerint a véglegesítés csütörtök délután történik meg írásban is, amely egybeesik az uniós állam- és kormányfők Cipruson tartott informális találkozójával is.

A magyar blokkolás feloldásával egyidejűleg a szlovákok is áldásukat adják az orosz agresszióra válaszul adott 20. szankciós csomagra, mivel ők ehhez kötötték a vezeték helyreállítását.

Németország szerint az aláírás után, akár már 24 órán belül is kiutalásra kerülhet a hitel első része, amely a 2026-os évben összesen 45 milliárd euró értékben fog megtörténni.

