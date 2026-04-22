Nem pénz, hanem felzárkózás: a kormányalakítás uniós tétje

Az európai fejlesztési források nem a hiány pótlására, hanem a strukturális felzárkózásra valók. Az alulról és felülről egyaránt szervesülő, értékalapú területfejlesztési politika — amelynek mértéke a közjó — lehet az egyetlen fenntartható válasz a 2026 utáni évtized kihívásaira. A tét nem pusztán a források lehívása, hanem egy olyan intézményi és társadalmi működés újraépítése, amelyben az együttműködés, a vita és a döntés képes valódi, helyi és országos szinten is értéket teremteni. Erre a mostani kormányváltásnál jobb lehetőség nem is kell.

Elismerésre méltó, ahogy azonnal megindultak a tárgyalások a befagyott európai javak felolvasztására. A jogi, közgazdasági eszközök rendelkezésre állhatnak hamarosan. A jövőt illetően azonban a koncepcióknak, majd stratégiáknak, terveknek és egyeztetések után a projekteknek, valamint a kidolgozásuk, végrehajtásuk szervezeteinek is új életre kell kelniük, együtt a megerősített tudású, szabad gondolkodású, újító szemléletű emberekkel.

A kormánykabinetek és a fejlesztési tanácsok fogalma közismert. Gyakorlatuk már kevésbé. Pedig ezek a különböző szintű partnerségek fontos biztosítékai. Működésük megerősítése – vagy a területfejlesztésben a célok, eszközök és a végrehajtás összehangolása – egy, az európai csatlakozás idejére már megérett rendszer újbóli felélesztését jelentené.

Egy ilyen lépés egyszerre teremthetne alapot a társadalmi konszenzushoz szükséges racionális és érzelmi szempontok érvényesüléséhez.

Hogy mi az unió, hányszor is újult meg az elmúlt évtizedek folyamán, mi a politikai pluralizmus üzenete, hogy a – választási kampányban agyonismételgetett – béke, a biztonság és a szabadság fennkölt fogalmainak napi gyakorlattá átültetése, megvédése, vagy rugalmas átértékelése és globális előnyeinek megőrzése, a fejlődés és a haladás számunkra is megérthető küzdelmes vitáinak mi az eredménye, az mostantól tisztán érthetővé válhat.

Még könnyebben magunkévá tehetjük ezt, ha megértjük, hogy az európai források nem elsősorban pénzként fontosak – bár kétségtelen, hogy egyesek akár jachtot is vehetnek belőlük –, hanem azért, mert olyan célokat szolgálnak, amelyek nélkül elszegényedünk, lemaradunk, sőt akár el is butulhatunk. Az elmúlt másfél évtized részben már bizonyítékul szolgál erre a kellemetlen felismerésre.

Közhelyszerű, hogy Magyarország egy félfeudális ország.

Nem jutottunk túl az alárendeltség megalázó helyzetének elfogadásán és nem választottuk a felszabadultság személyi, társadalmi örömének lehetőségét hétköznapi döntéseink során. Legalább is e kettő között őrlődtünk az elmúlt majd negyven év folyamán is. Az Európai Unióhoz való csatlakozás katarzisa gyorsan elillant: a társadalom egyik fele természetesnek vette, a másik pedig nem értette meg, hogy mostantól nem kell szolgálni. A kiszolgáltatottság elfogadása mintha beidegződött volna, ezért sokan úgy látták, az unió sem lesz más, mint korábban a Monarchia vagy a Kádár-rendszer: ahogy egykor a párttitkárok, most majd a főispánok intézik el az ügyeket. És milyen szép, ha mindig van egy „király”.

Nem! Az Európai Unió – minden túlburjánzó, részben önvédelmi logikával működő bürokráciája ellenére – az európai kultúra sokféleségének, befogadó értékrendjének, valamint a történelmi, kulturális, gazdasági és önrendelkezési értékeknek szó szerint vérrel és verejtékkel kivívott őrzője és megújítója.

És fantasztikus! 2026-ban most végre az új generációk – az öregek szabadon gondolkodó „felével” együtt – egy évszázadok során rögzült, kisebbségi és alárendeltségi érzéssel küzdő országról bizonyították be, hogy lehet szabad, alulról építkező és vitaképes. Mintát alkotó. Hogy az együttműködés – remélhetőleg nem csak az utcán, éjjel, hanem az új rendszer sajátosságaként szervezetten is – az egyéntől a kis közösségeken át, a civil szervezeteken, önkormányzatokon, gazdasági és társadalmi érdekképviseleteken keresztül egészen az állami intézményekig képes működni: együtt gondolkodni, előkészíteni, megvitatni, elfogadni és végrehajtani. A falvaktól a most még nem elfogadott, de létező és működő régiókig.

Együtt. Vita és döntés. Együtt.

A felzárkóztatás fogalma – akár a vidékfejlesztés kategóriáin belül, akár a területfejlesztés átfogóbb, horizontálisabb és szinergikusabb keretei között értelmezve – a fentebb leírt demokratikus együttműködés új erőforrását teremti meg. A területfejlesztés az európai források támogatásával a tudás, a képességek és készségek (oktatás, egészségügy), a természeti és műszaki környezet (települések, infrastruktúra), valamint a társadalmi-gazdasági tevékenységek közötti szükségszerű, dinamikus összhang és egyensúly elősegítését szolgálja.

Minden befektetés, amely például a versenyképességet vagy az innovációt szolgálja (lásd az új EU-költségvetési javaslatokat), az emberbe történő befektetéssel kezdődik, szervezeti rendszereken keresztül dinamizálódik, és a környezet – természeti, települési, infrastrukturális – befogadóképességének erősítésén át valósul meg.

A fejlesztéspolitika egyszerre sokkal differenciáltabb célokkal és koncentráltabb eszközökkel jelenik meg az Európai Unió új, 2028 utáni mintegy 2000 milliárd eurós pénzügyi eszközöket is megfogalmazó politikájában.

Látszólag. Mert a biztonság is egyszerre egyéni, települési és európai szintű fogalom, ugyanúgy, mint a versenyképesség, vagy a felzárkóztatás. A gazdaság centrikus gondolkodás különösen a mostani globális veszélyeztetettség idején nem ördögtől való. Az is természetes, hogy az unió egyes területeken – elsősorban gazdasági értelemben – kialakult lemaradásának és kiszolgáltatottságának csökkentése, sőt akár versenyelőny megszerzése érdekében a tudás- és innovációs, földrajzilag is lehatárolható „hubok” kiemelt szerepet kaphatnak a támogatások elosztásában, amelyek később további földrajzi koncentrációkat is létrehozhatnak.

Bár még nem tudjuk pontosan felmérni, hogy az információs forradalom eszközei és a mesterséges intelligencia milyen új térségi kapcsolati hálózatokat hoznak létre, a kohézió – mint kiemelt célrendszer – háttérbe szorulása csak akkor jelent veszélyt Magyarország számára, ha nem leszünk képesek felismerni a horizontális összefüggéseket, a termelési, társadalmi, infrastrukturális és települési rendszerek egymásrautaltságából fakadó fejlesztési kényszereket, és nem hozunk létre – illetve nem erősítünk meg – olyan koordinatív szervezeteket, amelyek kormányzati szinten és „mélyebben” is az együttműködés kötelezettségének letéteményesei. Ez egyúttal a kontroll természetes mechanizmusait, a fékek és ellensúlyok rendszerét is kiépíti.

A hazai piaci mechanizmusok helyreállításával egy időben, ha a le-fel, ki-bejáró politikai megbízottak helyett intézményesül egy új, az értelem és az érzelem összefüggéseit is leképező struktúra, akkor az európai források hozzáadott értékéről szóló örök vita meghaladottá válhat.

A GDP növekedése mellett a fejlesztések eredménye és hatása is újra erőforrássá válhat a regionális és helyi társadalmi valóságban.

Az alulról építkezés szervesülhet a központi akarattal. Hozzáadott értékként. Ahhoz, amit egyébként is meg kellene tennünk – nem helyette.

A 2010-es évek derekán, mint az Európai Gazdasási és Szociális Bizottság EURÓPA 2020 irányító Bizottságának vezetője részt vettem azokban a vitákban, amelyek a mai fejlesztési szándékokkal is összhangban lévő intézmény rendszerbeli összefüggéseket érlelték ki. A szervezeti ars poetica a partnerség fogalmának gyakorlati megfogalmazása volt.

Miután Georg Wilhelm Friedrich Hegel óta tudjuk, hogy az emberi akarat kiteljesedése – így a fejlesztéseké is – a tézis és az antitézis ütköztetéséből létrejövő szintézis révén válik hatásossá, nem pedig feudális, hierarchikus döntési mechanizmusok útján, ezért indokolt létrehozni azt az intézményrendszert, amely biztosítja, hogy a vélemény, az ellenvélemény, majd a döntés szabadon artikulálódhasson.

Egész életemben azért dolgoztam, azt tanítottam, hogy meg kell keresni a másikban, gondolatban, emberben, cselekedetben mi lehet az érték, meg próbálni együtt működni akkor is, amikor durva az elutasítás, meg kell érteni, hogy milyen érdekek mozgatnak egyeseket, egyéneket, szervezeteket, döntéshozókat.

A szintézis a lényeg: a mérték.

Meddig lehet egy koncepciót, egy stratégiát úgy formálni, hogy a közjót szolgálja. A fogalom persze redundáns. Egy biztos: nem lehet a társadalom felére erőltetni és közös értékként megjeleníteni a „közjót”. A területfejlesztés politika mentes, érték és mérték-orientált tevékenység. Objektív. Illetve azzá válhat, ha „alulról és felülről”, jobbról és balról is a közép felé igyekezünk haladni. Arra, ami talán nem elérhető, de törekedni kell rá.

