Rekordszintre nőtt a bevándorlók száma Európában, ez a tagállam lett a migránsok új kedvenc célpontja

Rekordszintre, 64,2 millióra emelkedett a bevándorlók száma az Európai Unióban 2025-ben – derül ki az RFBerlin migrációkutató központjának szerdán közzétett jelentéséből.

Ez a szám mintegy

2,1 milliós növekedést jelent az előző évhez képest.

Egyúttal jelentősen meghaladja a 2010-ben mért 40 milliós szintet. A jelentés az Eurostat és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) adataira támaszkodik.

A tagállamok közül továbbra is Németországban él a legtöbb külföldön született személy. Az országban közel 18 millió bevándorló tartózkodik, akiknek a 72 százaléka munkaképes korú.

A leggyorsabb ütemű növekedést viszont Spanyolország produkálta.

Ott mintegy 700 ezerrel nőtt a külföldön születettek száma, így az összlétszámuk elérte a 9,5 milliót.

A migrációs folyamatok egyenlőtlenül oszlanak el az unión belül. Népességarányosan Luxemburg, Málta és Ciprus a leginkább érintett tagállam. A menedékkérelmek benyújtása mindössze négy országban – Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban és Németországban – összpontosul. Ezek az államok együttesen az összes kérelem csaknem háromnegyedét regisztrálják, míg a legtöbb menekültet, 2,7 millió főt Németország fogadta be.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images