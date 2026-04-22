Rekordszintre nőtt a bevándorlók száma Európában, ez a tagállam lett a migránsok új kedvenc célpontja

Ez a szám mintegy
2,1 milliós növekedést jelent az előző évhez képest.
Egyúttal jelentősen meghaladja a 2010-ben mért 40 milliós szintet. A jelentés az Eurostat és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) adataira támaszkodik.
A tagállamok közül továbbra is Németországban él a legtöbb külföldön született személy. Az országban közel 18 millió bevándorló tartózkodik, akiknek a 72 százaléka munkaképes korú.
A leggyorsabb ütemű növekedést viszont Spanyolország produkálta.
Ott mintegy 700 ezerrel nőtt a külföldön születettek száma, így az összlétszámuk elérte a 9,5 milliót.
A migrációs folyamatok egyenlőtlenül oszlanak el az unión belül. Népességarányosan Luxemburg, Málta és Ciprus a leginkább érintett tagállam. A menedékkérelmek benyújtása mindössze négy országban – Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban és Németországban – összpontosul. Ezek az államok együttesen az összes kérelem csaknem háromnegyedét regisztrálják, míg a legtöbb menekültet, 2,7 millió főt Németország fogadta be.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
