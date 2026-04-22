Újranyitják a Barátság vezetéket – Orbán Viktoron múlik, mivel zárja le uniós pályafutását

A vezetéken még januárban állt le az olajszállítás, miután egy orosz támadás megrongálta az egyik ukrán szivattyúállomást. Miután egy hónappal később fény derült a meghibásodásra, a magyar és a szlovák kormány is Ukrajnától kezdte követelni annak mihamarabbi visszaállítását, ahonnan többnyire az a kommunikáció érkezett, hogy bonyolult a helyreállítás, háborús övezetben kell megcsinálni, és április végére készülhet csak el.
Azt mára nehezen lehet vitatni, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökben eddig nagy lett volna a politikai akarat a helyreállításra, de a szlovák külügyminiszter már nyíltan elmondta, hogy innentől támogatják az EU 20. szankciós csomagját, és a cseh külügyminiszter azt híresztelte, hogy Magyarország is elengedi a 90 milliárdos hitel vétóját.
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök eközben már vasárnap jelezte, hogy úgy tudja, rövidesen újraindulhat az olajvezeték, és hogy ez esetben tartani fogja a szavát:
Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget.
A lapnak nyilatkozó iparági forrás szerint a Mol már benyújtotta első szállítási igényét, és egészen pontosan
szerda délben kezdődik meg újra a kőolajtranzit, amelynek első adagját egyenlő arányban osztják meg Magyarország és Szlovákia között.
Az Európai Unió részéről ennek hatására a gyors válasz fontosságát kezdték hangsúlyozni, feltehetően nemcsak az ukrán védelem növekvő finanszírozási nehézségei miatt, hanem azért is, hogy mihamarabb erőt és egységet tudjon demonstrálni, jelezve, hogy továbbra sem terveznek engedni Oroszországnak.
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a luxembourgi külügyminiszteri találkozó után elmondta, hogy 24 órán belül pozitív döntést vár a hitelprogram ügyében. Valdis Dombrovskis európai gazdasági biztos szerint Ukrajna 2026-os finanszírozási háttere biztosított, az első hitelrészlet pedig május végén vagy június elején érkezhet meg.
Most már nincs ok a blokkolásra. Az Európai Unió arra kérte Ukrajnát, hogy javítsa ki a Druzsba olajvezetéket, amelyet az oroszok megrongáltak. Mi kijavítottuk. Reméljük, hogy az Európai Unió is teljesíti a megállapodásokat.
– fogalmazott Zelenszkij kedd este.
A magyar kormánynak a külképviseleti vezetők mai Coreper-ülésén van lehetősége szignózni a közös uniós költségvetés mozgásterével fedezett hitel átengedését. Az összesen 90 milliárdos hitel fele elég lesz arra, hogy idén folytassa a védekezést és stabilizálja működését Ukrajna. Ez után április 29 lenne a következő dátum, ahol ezt még biztosan megtehetik a kormányátadás előtt.
Bár fedezetként nem használhatták a lefoglalt orosz vagyoneszközöket, az EU fenntartotta azt az opciót, hogy a lefoglalt orosz vagyonelemekből fizessék vissza a hitelt, ha Ukrajna képtelen lenne arra, mivel Oroszország nem akar majd jóvátételt fizetni a háború után. Emellett az elhagyhatatlan tényező az, amelyet Orbán Viktor is említett, hogy
Magyarország, Szlovákiával és Csehországgal együtt kimarad mindenféle anyagi kötelezettségből.
Zelenszkij a javítások mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy bár ők megcsinálták, és így folyhat az olaj, azt semmi nem garantálja, hogy nem éri a vezetéket újabb orosz csapás. Bár Oroszország azt mondta, folytatódhatnak a szállítmányok, a lap információi szerint május 1-től már a Barátság vezeték egy másik, Németországba vezető leágazásán tervezik akadályozni a Kazahsztánból származó olaj útját.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
