Uniós biztosok: az Orbán-kormány EU-bírósági veresége egy mérföldkő az unió történetében

Az Európai Unió Bírósága olyan ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében, amely túlmutat egy konkrét jogvitán: azt is kimondja, meddig terjedhet egy tagállam mozgástere, ha alapjogokról és uniós alapértékekről van szó. A luxembourgi döntés ezért nemcsak jogi, hanem politikai értelemben is határkő, mert egyszerre szól a kisebbségek védelméről, az uniós normák kikényszeríthetőségéről és Magyarország mozgásteréről Brüsszelben. Mindezt kifejezetten üdvözlik Michael McGrath és Hadja Lahbib uniós biztosok.

Michael McGrath és Hadja Lahbib uniós biztosok szerint az Európai Unió Bíróságának keddi ítélete világossá tette, hogy a magyar „gyermekvédelmi törvényként” ismert szabályozás nemcsak megbélyegzi és marginalizálja az LMBTIQ-embereket, hanem egyértelműen sérti az Európai Unió alapértékeit is. A Portfolio-nak eljuttatott közös reakciójukban úgy fogalmaztak:

üdvözlik, hogy a luxembourgi testület most először ilyen jogsértést is kimondott, ami szerintük mérföldkőnek számít az unió történetében.

Hozzátették, az ítélet arra is emlékeztet, hogy az EU „az egyenlőség uniója”, ahol mindenkinek joga van önazonosan élni és azt szeretni, akit választ.

A bíróság ezzel súlyos vereséget mért az előző, Orbán Viktor vezette magyar kormány egyik legismertebb és legvitatottabb, a közbeszédben homofób törvénynek nevezett jogszabályára. A 2021-ben elfogadott, majd később több ponton módosított törvény hivatalosan a kiskorúak védelmére hivatkozott, az Európai Bizottság és számos tagállam szerint azonban valójában indokolatlanul korlátozta az LMBTI-emberek hétköznapi életének megjelenítését.

Az Európai Unió Bírósága most kimondta, hogy a szabályozás sérti az uniós jogot, és nem egyeztethető össze az EU alapvető jogaival és értékeivel.

A jogvita még 2022 júliusában indult, amikor az Európai Bizottság kötelezettségszegési pert indított Magyarországgal szemben. A brüsszeli testület álláspontja az volt, hogy a magyar törvény hátrányosan különböztet meg embereket szexuális irányultságuk és nemi identitásuk alapján, miközben a belső piaci szabályokat és több alapjogot is sért. Az ügyben különösen erős jelzés volt, hogy a Bizottság mellett 16 másik tagállam és az Európai Parlament is felsorakozott. A mostani ítélet lényegében visszaigazolta a tavaly nyáron ismertetett főtanácsnoki indítványt is, amely minden lényeges pontban megalapozottnak találta a Bizottság keresetét.

A bíróság érvelésének lényege, hogy a magyar kormány nem tudta bizonyítani: az LMBTI-emberek életének vagy identitásának puszta megjelenítése önmagában veszélyeztetné a kiskorúak fejlődését.

A döntés ezért nemcsak politikailag, hanem pénzügyileg is jelentős, mert a szabályozás hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország egyes uniós forrásokhoz ne férjen hozzá. A Bizottság korábbi álláspontja szerint a gyermekvédelmi törvény is szerepet játszott abban, hogy a 2021–2027-es programoknál az Alapjogi Charta betartásához kötött feltételek részben nem teljesültek, emiatt pedig mintegy 600 millió euró maradt befagyasztva a kohéziós keretből. Az ítélet után a magyar kormánynak módosítania kell a jogszabályt, ami megnyithatja az utat e pénz egy részének felszabadítása előtt.

Címlapkép forrása: EU