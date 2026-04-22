Váratlan lépést tett Magyar Péter az uniós gigabírság ügyében, de Brüsszelben az orrára csaphatják az ajtót
Uniós források

Magyar Péter Brüsszelben azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy függesszék fel a Magyarországra kirótt napi egymillió eurós menekültügyi bírság levonását, de erre elsőre nemet kapott, később viszont a Bizottság jelezte, hogy megvizsgálja a lehetőségeket. Eddig már közel egymilliárd eurót vontak le Magyarországtól a napi bírság, a 200 millió eurós átalány és a késedelmi kamatok miatt, miközben uniós jogilag a büntetés nem a kormányt, hanem magát a tagállamot terheli, tehát a kormányváltás önmagában nem elég a leállításához. Bemutatjuk, mik a jogi lehetőségek.

Magyar Péter megválasztott miniszterelnök a hétfői sajtótájékoztatóján közölte, hogy az Európai Bizottság képviselőivel folytatott hétvégi egyeztetésen kérte őket, hogy a menekültügyi rendszer hiányosságai miatt kirótt napi 1 millió eurós bírság levonását függesszék fel. Ezt először elutasítottak az uniós testület képviselői, hogy nem lehetséges, majd azt jelezték, hogy megnézik, mit tehetnek.

Az ügy alapja egy régebbi luxembourgi ítélet: az Európai Unió Bírósága 2020 decemberében kimondta, hogy Magyarország több ponton megsértette az uniós menekültügyi és visszatérési szabályokat, köztük a nemzetközi védelemhez való hozzáférés korlátozásával. A döntés értelmében lényegében csak arra van szükség, hogy a menekültkérelmeket az ország egész területén be lehessen nyújtani, valamint legyen jogorvoslati lehetőség az idegenrendészeti döntéseknél.

Mivel a Bíróság szerint Magyarország ezt az ítéletet később sem hajtotta végre megfelelően, 2024 júniusában már egy újabb ítéletben 200 millió eurós átalányösszeget és napi 1 millió eurós kényszerítő bírságot szabott ki. 

A bírság végrehajtása nem elméleti kérdés: az Európai Bizottság hivatalos közlése szerint Magyarország egyetlen egyszer sem fizette meg határidőre sem a 200 millió eurós átalányösszeget, sem az első időszaki bírságrészletet, ezért beszámítással kezdte el behajtani az összeget.

Az uniós kifizetésekből folytatólagosan beszedett napi bírságösszegek és késedelmi kamatok miatt – mint arról részletesen írtunk – már közel 1 milliárd eurónyi EU-forrást végleg elszenvedett Magyarország.

A pénzügyi rendelet pedig általánosságban minden Magyarországnak járó esedékes uniós kifizetésre lehetővé teszi a beszámítást. Éppen ezért jogilag kényes helyzetet jelent a Magyar Péter által most felvetett felfüggesztés is. 

Az uniós jog logikája szerint a napi bírság addig fut, amíg a tagállam ténylegesen nem hajtja végre a korábbi bírósági ítéletet; a 2024-es luxembourgi döntés is kifejezetten úgy fogalmazott, hogy a bírság a késedelem minden napjára jár. 

A rendszer tehát nem politikai türelmi időt ad, hanem a megfelelésre kényszerít.

Ebből az is következik, hogy önmagában a kormányváltás nem erős jogi érv a bírság felszámításának leállítására. Az uniós kötelezettség nem az előző vagy az új kabinetet, hanem magát a tagállamot terheli, ezért az, hogy új kormány még csak tárgyalna a kifogásolt szabályok módosításáról, önmagában nem szünteti meg a napi bírság jogalapját. 

A Bizottság legfeljebb a behajtás technikájában tud mozogni, de nem írhatja felül saját döntéssel a Bíróság által megállapított szankció mértékét, összegét, ütemezését.

A pénzügyi rendelet alapján ugyan kérhető fizetési haladék, de ez nem egyenlő a bírság felfüggesztésével. A szabályok szerint ehhez az adósnak írásban kell kérnie a póthatáridőt, meg kell indokolnia a kérelmet, kamatot kell vállalnia az egész további időszakra, és főszabály szerint biztosítékot is kell nyújtania. Mivel jelenleg az Európai Központi Bank alapkamatán felül 4,5 százalékos büntetőteher is van a késedelmes fizetésen, a határidőmódosítás és kamatvállalás ezt a terhet csökkentheti.

Magát a 2024-es bírságítéletet sem lehet egyszerűen megtámadni – bár a leköszönő Orbán-kormány azt ígérte, hogy perelni fogja az Európai Unió Bíróságát az ítélet miatt. Az uniós bírósági statútum alapján rendes fellebbezés nincs, csak nagyon szűk rendkívüli eszközök maradnak: az ítélet értelmezése, ha annak jelentése kétséges, vagy felülvizsgálat, ha utóbb olyan döntő új tény kerül elő, amely az ítélet idején a Bíróság és a kérelmező előtt is ismeretlen volt. 

A valódi jogi felülvizsgálati út ezért inkább az Európai Bizottság konkrét levonási, vagyis beszámítási döntéseinek megtámadása lehetne. Erre van lengyel precedens: Varsó több ilyen bizottsági döntést is perelt, miután a Bizottság napi bírságokat vont le különböző uniós kifizetésekből, de az Európai Unió Törvényszéke 2025 februárjában elutasította ezeket a kereseteket, és kimondta, hogy az uniós végrehajtó testület jogszerűen hajtotta be az összegeket beszámítással.

Ugyanezért a már kirótt és levont bírság visszatérítésére sincs látható önálló jogi alap.

Elméletben csak akkor nyílhatna meg ilyen út, ha Magyarország sikeresen támadná meg a Bizottság egyedi beszámítási döntéseit, de az eddigi ismert bírósági gyakorlat nem ebbe az irányba mutat. A jelenlegi uniós jogi helyzet alapján tehát a gyors megoldás nem a bírság felfüggesztése vagy a már levont pénz visszakérése, hanem az, ha az új kormány mielőbb olyan menekültügyi szabályozást fogad el, amelyet Brüsszel elfogad.

Ráadásul az Európai Bizottságnak azt is szem előtt kell tartania, hogy a bírósági, jogi megfelelőségi ügyekben szankciók elrettentő erejét ne tompítsa ok nélkül. Brüsszelben veszélyes precedenst teremthetne, ha egy kormányváltás miatti új helyzetre hivatkozva mentesítenének egy tagállamot – akárcsak időszakosan is – a pénzügyi büntetések alól. Ráadásul az Ursula von der Leyen vezette testületnek a politikai részrehajlás látszat is kerülnie kell, mint a jogállamiság uniós – részben önjelölt – őrének.

