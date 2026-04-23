A világ leggazdagabb országai közül kettőt is bekebelezne az Európai Unió, hamar jöhet a következő bővítés

Izland augusztusban népszavazást tarthat arról, hogy újraindítsa-e az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Az ország korábbi EU-ba lépési kísérlete több mint egy évtizede rekedt meg, miután nem tudtak megegyezni Brüsszellel a halászati jogokról.

Kosztasz Kadisz, az EU halászati biztosa a lapnak nyilatkozva kijelentette: „határozottan van tér a rugalmasságra”. Egyúttal megerősítette, hogy a mentességek felajánlása része lesz a tárgyalásoknak. Kadisz szerint a közös halállományok megosztásának kérdésére is lehet megoldást találni, különösen a megváltozott geopolitikai helyzet fényében.

Az Európai Bizottság azután gondolta újra északi-sarkvidéki stratégiáját, hogy Donald Trump amerikai elnök Grönland annektálására vonatkozó fenyegetései az év elején a csúcspontjukra értek. Az izlandi vezetőket különösen nyugtalanította az a tény, hogy Trump többször összetévesztette Grönlandot Izlanddal. Az EU bővítési törekvései egy tágabb átrendeződés részét képezik, Brüsszel jelenleg Ukrajna csatlakozási folyamatát is újragondolja. Mindeközben az amerikai katonai elköteleződés bizonytalansága miatt az unió saját biztonságának megerősítésére, valamint a szomszédos országok szorosabb integrációjára törekszik.

Kadisz hozzátette, hogy a rugalmasabb halászati politika más hasonlóan gondolkodó országok, például Norvégia számára is vonzóbbá teheti az integrációt.

Norvégiában ugyanis a halászati termékek körüli viták kulcsszerepet játszottak abban, hogy az ország 1994-ben elutasította az EU-tagságot. Bár most az ellenzéki pártok már azzal kampányolnak, hogy beléptetik az olajvagyonon ülő államot az unióba.

Akkor is a halászati témák voltak a fókuszban, amikor Izlandon 2009-ben kezdeményeztek a belépést, de ez is megakadt 2013-ban, majd 2015-ben az ország hivatalosan is visszavonta a csatlakozási szándékát.

Emellett a halászat a brexit utáni brit-uniós kapcsolatok javításának is kritikus pontja.

2024-ben a halászati termékek adták az izlandi áruexport értékének közel 40 százalékát. Az EU-csatlakozás kérdése régóta megosztja a helyi társadalmat. A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a lakosság 47 százaléka ellenzi, 40 százaléka pedig támogatja a belépést, a döntésnél pedig továbbra is a halászat a legfontosabb szempont. Egy izlandi tisztségviselő úgy fogalmazott: „mi a halászatot üzleti alapon építettük fel, míg az EU-ban regionális politikaként kezelik és támogatják – ez így nem működne”. Ugyanakkor elismerte, hogy a geopolitikai háttér „teljesen megváltozott” a legutóbbi tárgyalások óta. Bár Izland a NATO alapító tagja, nem rendelkezik önálló hadsereggel. Védelme az Egyesült Államokkal 1951-ben kötött, hidegháborús védelmi megállapodáson alapul.

A gyökereivel 1970-ig visszanyúló uniós halászati politika a jelenlegi tagállamok körében is bírálatokat vált ki. Tizenkét tagállam, köztük Németország és Franciaország közös levélben figyelmeztette Kadiszt a problémákra.

Kiemelték, hogy az ágazat adminisztratív terhei olyan mértékben megnőttek, ami már a mindennapi működést is nehezíti.

Kadisz a megújított politika fő elemeiként az egyszerűsítést, a halászflotta modernizálását és szénmentesítését, valamint a fiatal generációk megnyerését jelölte meg.

