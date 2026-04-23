A világ leggazdagabb országai közül kettőt is bekebelezne az Európai Unió, hamar jöhet a következő bővítés
Az Európai Unió a halászati politikájában biztosított kivételekkel próbálhatja csatlakozásra bírni Izlandot, mivel a bővítés az Arktisz térségében stratégiai jelentőségűvé vált – számolt be a Financial Times. A világ egyik leggazdagabb országa rövid időn belül beléphet az EU-ba, már a nyáron népszavazás lesz a kérdésről. A halászati kérdéseknél mutató rugalmassággal Norvégiának is megüzenik, hogy szívesen látják őket az Európai Unióban.

Izland augusztusban népszavazást tarthat arról, hogy újraindítsa-e az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Az ország korábbi EU-ba lépési kísérlete több mint egy évtizede rekedt meg, miután nem tudtak megegyezni Brüsszellel a halászati jogokról.

Kanada túlnyomó többsége csatlakozna az Európai Unióhoz

Itt a bejelentés: népszavazás jön, új taggal bővülhet az Európai Unió

Kosztasz Kadisz, az EU halászati biztosa a lapnak nyilatkozva kijelentette: „határozottan van tér a rugalmasságra”. Egyúttal megerősítette, hogy a mentességek felajánlása része lesz a tárgyalásoknak. Kadisz szerint a közös halállományok megosztásának kérdésére is lehet megoldást találni, különösen a megváltozott geopolitikai helyzet fényében.

Az Európai Bizottság azután gondolta újra északi-sarkvidéki stratégiáját, hogy Donald Trump amerikai elnök Grönland annektálására vonatkozó fenyegetései az év elején a csúcspontjukra értek. Az izlandi vezetőket különösen nyugtalanította az a tény, hogy Trump többször összetévesztette Grönlandot Izlanddal. Az EU bővítési törekvései egy tágabb átrendeződés részét képezik, Brüsszel jelenleg Ukrajna csatlakozási folyamatát is újragondolja. Mindeközben az amerikai katonai elköteleződés bizonytalansága miatt az unió saját biztonságának megerősítésére, valamint a szomszédos országok szorosabb integrációjára törekszik.

Kadisz hozzátette, hogy a rugalmasabb halászati politika más hasonlóan gondolkodó országok, például Norvégia számára is vonzóbbá teheti az integrációt.

Orbán Viktor a vétóig sem jutott, Magyar Péter meghatározhatja 800 000 milliárd forintnyi EU-pénz sorsát

Energiaválság: az Európai Bizottság hatalmas csomaggal reagál az árak elszabadulására

Váratlan lépést tett Magyar Péter az uniós gigabírság ügyében, de Brüsszelben az orrára csaphatják az ajtót

Norvégiában ugyanis a halászati termékek körüli viták kulcsszerepet játszottak abban, hogy az ország 1994-ben elutasította az EU-tagságot. Bár most az ellenzéki pártok már azzal kampányolnak, hogy beléptetik az olajvagyonon ülő államot az unióba.

Akkor is a halászati témák voltak a fókuszban, amikor Izlandon 2009-ben kezdeményeztek a belépést, de ez is megakadt 2013-ban, majd 2015-ben az ország hivatalosan is visszavonta a csatlakozási szándékát.

Emellett a halászat a brexit utáni brit-uniós kapcsolatok javításának is kritikus pontja.

Minden erejükkel ellenálltak az Európai Uniónak eddig, most már Norvégia is belépne

2024-ben a halászati termékek adták az izlandi áruexport értékének közel 40 százalékát. Az EU-csatlakozás kérdése régóta megosztja a helyi társadalmat. A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a lakosság 47 százaléka ellenzi, 40 százaléka pedig támogatja a belépést, a döntésnél pedig továbbra is a halászat a legfontosabb szempont. Egy izlandi tisztségviselő úgy fogalmazott: „mi a halászatot üzleti alapon építettük fel, míg az EU-ban regionális politikaként kezelik és támogatják – ez így nem működne”. Ugyanakkor elismerte, hogy a geopolitikai háttér „teljesen megváltozott” a legutóbbi tárgyalások óta. Bár Izland a NATO alapító tagja, nem rendelkezik önálló hadsereggel. Védelme az Egyesült Államokkal 1951-ben kötött, hidegháborús védelmi megállapodáson alapul.

A gyökereivel 1970-ig visszanyúló uniós halászati politika a jelenlegi tagállamok körében is bírálatokat vált ki. Tizenkét tagállam, köztük Németország és Franciaország közös levélben figyelmeztette Kadiszt a problémákra.

Kiemelték, hogy az ágazat adminisztratív terhei olyan mértékben megnőttek, ami már a mindennapi működést is nehezíti.

Kadisz a megújított politika fő elemeiként az egyszerűsítést, a halászflotta modernizálását és szénmentesítését, valamint a fiatal generációk megnyerését jelölte meg.

Orbán Viktor a vétóig sem jutott, Magyar Péter meghatározhatja 800 000 milliárd forintnyi EU-pénz sorsát

Ez aztán a fordulat: Magyar Péterék belenyúlnak az Orbán-kormány eurómilliárdos védelmi tervébe

Drasztikus beavatkozásra készül az EU, ha beüt a kerozinhiány

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Mérsékelten gyengült a forint szerdán
Ez aztán a fordulat: Magyar Péterék belenyúlnak az Orbán-kormány eurómilliárdos védelmi tervébe
Megtörtént: Orbán Viktor átengedte a 90 milliárdos ukrán hitelt
