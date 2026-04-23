Barátság vezeték: orosz olaj érkezett Szlovákiába

Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken Szlovákia felé, ezzel véget ért a hónapok óta tartó kiesés – írja a Reuters a szlovák gazdasági minisztérium közlése alapján. A tárca tájékoztatása szerint

csütörtök hajnalban, helyi idő szerint 2 órakor érkezett meg az első olajszállítmány az országba az ukrán szakaszon keresztül.

A vezetéken januárban állt le a forgalom, miután egy orosz támadás megrongálta az infrastruktúrát. Kijev azzal indokolta a hosszú kiesést, hogy a javítások elhúzódtak, míg Magyarország és Szlovákia azzal vádolta az ukrán felet, hogy indokolatlanul késlelteti a helyreállítást.

Tekintve, hogy mind a magyar, mind a szlovák kormány sok esetben Oroszország pártjára állt vitás kérdésekben, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt jelezte, hogy csak április végére lesz reális helyreállítani a vezeték működését, leginkább a javítások bonyolultságára, emberhiányra, és a bombázások kiszámíthatatlanságára hivatkozva.

Az ügyben Robert Fico szlovák elnök már megszólalt, aki elmondta, hogy a hónap végéig 119 ezer tonna orosz nyersolaj érkezik az országba. Energiaminisztere szerint

a MOL döntésén múlik, hogy milyen arányban oszlik meg majd a szállítmány.

A Barátság olajvezeték újraindítása elsősorban a Mol szlovákiai finomítójának, a Slovnaftnak a teljes üzemre állításán keresztül javíthatja a régió és Magyarország üzemanyag-ellátását, mivel a magyar olajcég jelentős mennyiségű dízelt importál ebből a finomítóból. Fontos tudni, hogy a Mol hazai, százhalombattai finomítója a Barátság-vezeték kiesésétől függetlenül, már a vezeték leállását megelőzően csökkentett kapacitáskihasználtság mellett működött (50-70%), elsősorban azért, mert tavaly októberben leégett egy fontos desztilláló üzem a finomítón belül (AV3-as egység); ezért bár itt is várható némi kapacitáskihasználtság-növekedés, de nem annyira látványosan, mint a Slovnaftnál.

A helyreállítás keddi bejelentése után a szállítás már szerdán újraindult az ukrán szakaszon, ami gyors politikai következményekkel is járt:

Magyarország feloldotta technikai blokkját az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaggal kapcsolatban,

Szlovákia pedig megígérte, hogy nem fog az Oroszország elleni 20. szankciós csomag útjába állni.

A Barátság vezeték az orosz–ukrán háború kezdete óta az egyik legérzékenyebb infrastruktúra Európában. Magyarország nagyjából 90, Szlovákia korábban szinte 100 százalékban erre a vezetékre támaszkodott az olajellátás szempontjából.

A szlovák bejelentés után várhatóan a MOL is hamarosan hírt ad az olaj beérkezéséről, és így Magyarország távozó kormánya is hivatalosan jóváhagyhatja az Ukrajnának szánt kulcsfontosságú támogatást.

