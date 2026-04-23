Energiaválság: betiltja a gázkazánokat az EU vezérhatalma

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök elmondta, hogy a gázkazánok betiltása 2027-től része annak a szélesebb elektrifikációs programnak, amellyel a párizsi kormány az épületfűtést és a közlekedést is nagyobb arányban terelné át villamos energiára.
A francia kormány ehhez jelentős pénzügyi és iparpolitikai vállalásokat kapcsol:
2030-ig évi 10 milliárd euróra emelné az elektrifikáció támogatását, miközben azt is célul tűzte ki, hogy évente 1 millió, Franciaországban gyártott hőszivattyú kerüljön piacra.
A tervek szerint 2050-ig 2 millió szociális bérlakásnál váltanák ki elektromos megoldásokra a gázfűtést. A francia kormányzati érvelés lényege tehát nem egyszerűen egy újabb klímapolitikai szigorítás, hanem az, hogy az új épületek fűtése eleve ne fosszilis alapra épüljön, hanem villamosított, jellemzően hőszivattyús rendszerekre.
Mindez egybecseng az Európai Unió szerdán bejelentett AccelerateEU energiaügyi csomagjával, amellyel a közel-keleti háború eszkalációja miatt kirobbant energiaválságot akarják kezelni.
Az Európai Bizottság csomagjában a hőszivattyúk és a fosszilis függőségek kivezetése központi elem. A programról itt írtunk részletesen:
A mostani döntés azért fontos, mert Franciaországban már eddig is léteztek korlátozások a gázfűtésre az új lakóépületek egy részében. Az IEA adatbázisa szerint 2022. január 1-jétől az új családi házakban már tilos a gázfűtési rendszer telepítése, a Le Monde pedig most arról írt, hogy az új bejelentés ezt a logikát terjeszti ki a több lakásos és kereskedelmi épületekre is.
Franciaország nem pusztán emissziós oldalról közelíti meg a kérdést, hanem iparfejlesztési szemmel is: a hőszivattyú-gyártás felfuttatása, a villamosítási támogatások megduplázása és a gázkazánok kiszorítása együtt egy új fűtéspiaci szerkezetet készít elő. Ez a beruházói és építőipari oldal számára azt üzeni, hogy az új épületeknél a gázfűtés középtávon nem átmeneti, hanem leépülő technológiává válik Franciaországban.
Ráadásul a mostani párizsi lépés uniós precedenst teremthet: az EU jelenleg nem egyetlen általános rendelettel „tiltja be a gázfűtést”, hanem több egymásra épülő szabállyal szorítja ki a fosszilis kazánokat. A 2024-ben átdolgozott épületenergia-hatékonysági irányelv alapján 2025. január 1-jétől meg kellett szüntetni az új, önálló fosszilis tüzelésű kazánok telepítésének pénzügyi támogatását, legyen szó támogatásról, kedvezményes hitelről vagy adókedvezményről. Emellett az új épületeknél a nulla kibocsátású épület lett az új célállapot:
a középületeknél 2028-tól, minden más új épületnél 2030-tól ez lesz az elvárás, tehát klasszikus gázkazános megoldásra nemigen marad tér.
A másik fontos uniós elem, hogy a tagállamoknak a nemzeti épületfelújítási terveikben hiteles intézkedéseket kell bemutatniuk a fosszilis kazánok 2040-ig történő teljes kivezetésére. Ez a 2040-es dátum az Európai Bizottság útmutatója szerint irányadó célidőpont, nem egy automatikusan minden országban ugyanúgy működő, azonnali tilalom. Az EU tehát jelenleg nem azt mondja ki, hogy minden meglévő gázfűtést gyorsan le kell szerelni, hanem azt, hogy a tagállamoknak fel kell építeniük a kivezetés útját: részben elektromos és távfűtéses megoldásokkal, részben nemzeti szabályokkal, és adott esetben saját tilalmakkal. Franciaország mostani lépése ennek a mozgástérnek az egyik leglátványosabb, előrehozott nemzeti alkalmazása.
