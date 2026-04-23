Hivatalos: az Orbán-kormány feloldotta a vétóját az uniós gigahitelnél

António Costa, az Európai Tanács elnöke a közösségi médiában jelentette be, hogy
egyszerre fogadták el a 20. szankciós csomagot Oroszországgal szemben, és engedték át az Ukrajnának még decemberben beígért 90 milliárd eurós hitelt.
Előbbit a szlovák, utóbbit a leköszönő magyar kormány blokkolta, amiért az oroszok által lebombázott Barátság kőolajvezetéket január óta nem sikerült üzembe helyeznie Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.
Az eredetileg április végére előirányzott javításokat végül keddre sikerült elvégezniük az ukránoknak, így szerdán megindulhatott az orosz olaj, és ahogy arról korábban írtunk, az hajnal kettőre már el is ért Szlovákiába.
A MOL magyarországi bejelentésére ehhez képest kora délutánig kellett várni, amelyre rá egy perccel Costa is megosztotta, hogy aláírták az újabb Ukrajnát támogató lépéseket.
Promised, delivered, implemented. The EU’s strategy to achieve a just and lasting peace in Ukraine rests on two pillars: strengthening Ukraine; increasing pressure on Russia. Today we moved forward on both: ▪️ Unlocking the €90 billion loan to Ukraine, securing financial and…— António Costa (@eucopresident) April 23, 2026
Costa azt hangsúlyozta, hogy az unió stratégiája két pillérre épül:
- egyrészről Ukrajna megerősítésére,
- másrészről az Oroszországra nehezedő nyomás növelésére.
Ennek megfelelően a 20. szankciós csomag újabb exporttilalmakat és a korábbi szankciók megkerülése elleni fellépést tesz lehetővé, miközben a 90 milliárdos hitel további két éven keresztül biztosítja, hogy Ukrajna tovább folytassa a védekezést az orosz agresszió ellenében.
Bár a hitel első részének kiutalásához szükség van még némi jogi munkára, abból idén 45 milliárd eurót fognak elutalni Ukrajnának, amelyből
mintegy 17 milliárd az állami működés stabilizálását, kicsivel több mint 28 milliárd pedig a fegyverbeszerzéseket és a védelem folytatását fogja finanszírozni.
A bejelentés a ma induló ciprusi informális uniós csúcstalálkozó kezdete előtt érkezett, ahol Magyarországot leszámítva a többi 26 uniós ország állam- és kormányfői egyeztetnek a Tanácsot vezető Costával és az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel.
Címlapkép forrása: EU
