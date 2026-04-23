Kína oldaláról fogná meg az EU Trump embereit

Az Európai Bizottság kereskedelemért felelős biztosa, Maroš Šefčovič a hét végéig az Egyesült Államokban tárgyal Donald Trump csapatával, de ezt megelőzően több szenátorral is egyeztet, feltehetően párhuzamosan az amerikai törvényhozás kulcsszereplőivel. Az ilyen látogatások tipikusan konstruktívan telnek, azonban
az összes megegyezés felett ott lebeg Trump, aki eddig egy-egy hirtelen mondatával rendre pánikot keltett az európai vezetők körében.
Ettől függetlenül a tét nem kicsi, hiszen évi 800–900 milliárd dolláros forgalommal az USA az EU legnagyobb kereskedelmi partnere, amellyel nagyságrendileg csak Kína és az Egyesült Királyság veszi fel a versenyt.
A mostani tárgyalások továbbra is a nyáron Skóciában aláírt EU–USA megállapodásból indulnak ki, amely akkor ideiglenesen stabilizálta a transzatlanti kereskedelmi viszonyokat, amelyek így az aggodalmak ellenére sem törtek meg a tavalyi évben.
A Turnberry-megállapodás azonban már a kezdetektől inkább politikai kompromisszum volt, mint részletesen kidolgozott szerződés, ami lehetőséget adott arra, hogy mindkét fél a saját ízlése szerint értelmezzen bizonyos részeket. Folyamatos feszültséget jelent például az EU digitális szabályozása, amit ők külön szuverén szabályozási témaként kezelnek, miközben Trump az USA techóriásaival szemben diszkriminatív büntetésekként nyilatkozik róluk.
Az ilyen megjegyzései mellé természetesen rendszeresen újabb vámfenyegetések is társulnak, amelyek a Grönland elfoglalására tett kommentjei után érték el az uniós döntéshozás toleranciaküszöbét.
Ennek hatására hosszú huzavona után olyan védőintézkedésekkel fogadták el az EU–USA vámpaktumot, amelyek a régóta remélt fémkvótákon kívül olyan záradékokkal látták el a megállapodást, amelyek annak rendszeres felülvizsgálatát, de
felmondását is lehetővé teszik, ha Trump újabb fenyegetésekkel próbálkozna.
Šefčovič programjának középpontjában papíron a pénteki egyeztetések állnak, ahol Scott Bessent pénzügyminiszterrel és Jamieson Greer kereskedelmi képviselővel egyeztet, miközben Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel már a hét elején tartott egy megbeszélést.
Ezekben a tárgyalásokban feltehetően inkább az EP-döntésekkel kapcsolatos tájékoztatások dominálnak, így komolyabb előrelépésre viszonylag kicsi esély látszik, azonban Šefčovič Trump fő emberein kívül más törvényhozókkal is találkozik. A Politico értesülései szerint egyeztetni fog:
- Jason Smith képviselővel, az adóügyi bizottság elnökével,
- Richard Neal veterán demokrata képviselővel,
- Mike Crapo szenátorral, aki a szenátus pénzügyi bizottságát vezeti,
- John Moolenaar képviselővel, a Kínai Kommunista Párttal foglalkozó különbizottság vezetőjével, aki rendszeresen egyeztet a gyakorlatilag egyeduralkodó holland ASML csipgyártási fejlesztővel, valamint
- Bernie Moreno szenátorral is, aki a kínai elektromos járművekkel szembeni szigorúbb amerikai fellépés egyik szószólója.
A névlistából úgy tűnik, hogy az EU ismét arra tesz kísérletet, hogy valamiféle közös transzatlanti stratégiát építsen fel Kína ellen, amely mentén Trump arra a következtetésre juthat, hogy az unióval összefogva nagyobb sikereket érhet el az ázsiai kihívóval szemben, mint ha egyedül próbálná meg kezelni mindkét globális szereplőt.
Címlapkép forrása: EU
