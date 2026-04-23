  • Megjelenítés
Külföldön dolgozók, figyelem: alapjaiban nyúlnak bele a családi pótlékba és a szociális támogatásokba
Uniós források

Portfolio
Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament ideiglenes megállapodásra jutott a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek koordinációjáról szóló szabályok felülvizsgálatáról, ami jelentősen érinti a külföldön dolgozók helyzetét is. A módosítás célja, hogy a szabályozást egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tegye – derül ki az az Európai Tanács közleményéből.

A ciprusi elnökség alatt elért megegyezés a munkavállalók szabad áramlásának feltételeit hivatott korszerűsíteni, miközben védi az uniós polgárok szociális jogait. A megállapodást a hivatalos elfogadás előtt mindkét intézménynek jóvá kell még hagynia.

A módosító rendelet öt kulcsterületre összpontosít:

  • a munkanélküli ellátásokra,
  • a tartós ápolási-gondozási ellátásokra,
  • a gazdaságilag inaktív személyek szociális juttatásokhoz való hozzáférésére,
  • a családi ellátásokra,
  • valamint a kiküldött és a több tagállamban dolgozó munkavállalókra alkalmazandó jog kérdésköre.

A felülvizsgálat egyebek mellett tisztázza, hogy a tagállamok milyen feltételekkel korlátozhatják a más tagországban élő, gazdaságilag inaktív uniós polgárok szociális ellátásokhoz való hozzáférését. Továbbá egységes keretrendszert hoz létre a tartós ápolási-gondozási ellátások koordinálására.

A tervezet mindemellett új szabályokat vezet be a határokon átnyúló munkanélküli ellátások és a családi juttatások összehangolására.

Végül pedig pontosítja a kiküldetési irányelv és az alkalmazandó jog viszonyát is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki
Megtörtént: Orbán Viktor átengedte a 90 milliárdos ukrán hitelt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility