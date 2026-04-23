Külföldön dolgozók, figyelem: alapjaiban nyúlnak bele a családi pótlékba és a szociális támogatásokba

A ciprusi elnökség alatt elért megegyezés a munkavállalók szabad áramlásának feltételeit hivatott korszerűsíteni, miközben védi az uniós polgárok szociális jogait. A megállapodást a hivatalos elfogadás előtt mindkét intézménynek jóvá kell még hagynia.

A módosító rendelet öt kulcsterületre összpontosít:

a munkanélküli ellátásokra,

a tartós ápolási-gondozási ellátásokra,

a gazdaságilag inaktív személyek szociális juttatásokhoz való hozzáférésére,

a családi ellátásokra,

valamint a kiküldött és a több tagállamban dolgozó munkavállalókra alkalmazandó jog kérdésköre.

A felülvizsgálat egyebek mellett tisztázza, hogy a tagállamok milyen feltételekkel korlátozhatják a más tagországban élő, gazdaságilag inaktív uniós polgárok szociális ellátásokhoz való hozzáférését. Továbbá egységes keretrendszert hoz létre a tartós ápolási-gondozási ellátások koordinálására.

A tervezet mindemellett új szabályokat vezet be a határokon átnyúló munkanélküli ellátások és a családi juttatások összehangolására.

Végül pedig pontosítja a kiküldetési irányelv és az alkalmazandó jog viszonyát is.

