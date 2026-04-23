Meglepő fordulat: az iráni háború okozta energiasokk egy nagyon fontos energiapiaci trendre hívja fel a figyelmet

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A közel-keleti háború olaj- és gázpiaci sokkja az energiaátállás fokozására kényszeríti az Európai Uniót: A konfliktus eszkalálódása óta az Európai Bizottság több új energiapolitikai tervet és csomagot jelentett be, hogy felgyorsítsa a közösség versenyképességét és biztonságát veszélyeztető fosszilis importfüggőség leépítését. Ezt elsősorban a tiszta energiaforrások terjedését, valamint az energiatakarékosság és elektrifikáció fokozását elősegítő lépésekkel kívánja elérni. Azért, hogy a közösség ledolgozhassa a Kínával és Egyesült Államokkal szemben utóbbi területen látható lemaradását, a testület hamarosan új villamosítási stratégiát mutat be, amely egy ambiciózus új célszámot is tartalmazni fog.

Az EU villamosenergia-piaca a ma már legolcsóbb forrásnak számító megújulók (+akkumulátoros energiatárolók) térnyerésének köszönhetően

jóval ellenállóbban nézett szembe az iráni háború energiapiaci hatásaival, mint 2022-ben az Ukrajna orosz megtámadását követően kialakult helyzettel.



Az olyan technológiák, mint a hőszivattyúk, az elektromos járművek, illetve a nap- és szélenergia már most is nagymértékben csökkentik a fosszilis tüzelőanyagok iránti keresletet és az importnak való kitettséget.

A kedvező szabályozási-támogatási környezetnek és a tiszta technológiák áresésének köszönhetően, valamint a fosszilis energiahordozókhoz fűződő - Európában kiemelkedően jelentős - biztonsági kihívások és költségek miatt a megújuló források részaránya az EU-ban jelentősen meghaladja a hasonló kínai és tengerentúli értékeket.

A megújulók szerepe különösen az árammixben növekszik gyorsan, így a villamosenergia-termelés 47-48%-át már a megújulók adták 2025-ben az EU-ban, míg Kínában ez az arány körülbelül 35%, az Egyesült Államokban pedig hozzávetőleg 23% volt. A megújulók uniós részaránya a teljes végső energiafelhasználásban is jóval magasabb (2024-ben több mint 25%), mint gazdasági riválisai esetében (Kínában 15-16%, az Egyesült Államokban 13-14%).

Noha a folyamat érzékelhető pozitív eredményeket hozott az üvegházgáz-kibocsátás csökkentése és az árampiaci ellenállóképesség tekintetében,

az európai vállalatok továbbra is többszörös energiaköltségeknek vannak kitéve kínai és tengerentúli társaikhoz képest,

ami az egyik fő oka annak, hogy az európai gazdaság jelentős része már egyszerűen nem versenyképes globális szinten.

A látszólagos ellentmondást több tényező magyarázza, mindenekelőtt az, hogy az európai áramfogyasztás nem csak a 2020-as évek válságai, hanem strukturális okok miatt is ereszkedő-stagnáló trendet mutat lényegében 2008 óta - igaz, ez a helyzet a végső energiafelhasználással is. Továbbá, a megújulóknak a hőtermelésben is van szerepük, vagyis nem csak az áramtermeléshez járulnak hozzá.

Így a villamos energia részaránya lényegében a 2010-es évek eleje óta 23% körül stagnál az uniós végső energiafelhasználásban, miközben az Egyesült Államokban hasonló szintről jelentős növekedés várható, Kínában pedig az elmúlt évtizedek szédületes növekedését követően már most 30% körül vagy a felett jár az elektrifikációs ráta.

Míg a megújulók arányának növekedése a termelési oldalon történő sikeres dekarbonizációt mutatja, addig az elektrifikáció stagnálása a fogyasztói oldalon (fűtés, közlekedés) zajló lassabb átállást tükrözi (ami az erőteljes ágazatspecifikus lobbizástól sem független),

vagyis az európai energiafelhasználás jelentős része fosszilis függésben ragadt, és az áramtermelés jelentős részét is ezek adják



- az elmúlt évek válságai ellenére is.

Pedig az elektrifikáció több szempontból is előnyös, és a ráta szektorokon átívelő növelése az európai gazdaság helyzetét tekintve nem csak kívánatos, hanem egyenesen elengedhetetlen a kontinens számára. Ezt jelenleg elsősorban az európai energiaköltségek és fosszilis importfüggőség csökkentésének sürgető szükségessége indokolja.

A fűtés, a közlekedés és az ipar lehető leggyorsabb tiszta villamosítása Európában

megnyitja az utat a belföldi termelésű megújuló és nukleáris energia további térnyerése előtt,



ami a legskálázhatóbb, egyben a leginkább erőforrás- és költséghatékony út az energiafüggetlenséghez; a tiszta energia alapú villamosítás ráadásul hatékonyabb, hosszú távon pedig olcsóbb is mint a fosszilis alapú ellátás.

Mindezt figyelembe véve az Európai Bizottság még nyár előtt új uniós elektrifikációs stratégiát mutat be, amely egy ambiciózus új villamosítási célszámot is tartalmazni fog - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke április 13-i beszédében.

Noha akadtak beszámolók, amelyek a bejelentést úgy kommentálták, hogy Von der Leyen az első uniós villamosítási célra tett ígéretet, valójában a Tiszta Ipar Megállapodás (Clean Industrial Deal), illetve a Megfizethető Energia Cselekvési Terv (Action Plan for Affordable Energy) 2025-ben már kijelölt egy 32%-os célszámot 2030-ra a villamos energia végső energiafogyasztáson belüli részarányára, vagyis az elektrifikációs rátára vonatkozóan.

A hamarosan elkészülő uniós Villamosítási Cselekvési Terv (Electrification Action Plan) és az Energiabiztonsági Csomag (Energy Security Package) kulcslehetőséget kínál az EU számára a versenyképessége szempontjából meghatározó folyamat felgyorsításához, de ehhez merész intézkedésekre van szükség a vezető európai iparági szövetségeket tömörítő Eleketrifikációs Szövetség szerint.

Ajánlásaik szerint ehhez elengedhetetlen egyebek mellett

az áramra kivetett adók és illetékek csökkentésével, az elektromos technológiák támogatása, valamint a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának fokozatos megszüntetésével egyértelmű ütemtervek alapján; a villamosenergia-rendszer rugalmasságának fokozása , különösen az úgynevezett keresletoldali válasz megoldásokban rejlő potenciál kiaknázásával, a rendszerszintű szolgáltatások piacának fejlesztésével, az energiatárolás piaci hozzáférésének javításával, illetve az okos megoldások alkalmazásával, ami szükséges az időjárásfüggő megújulók dominálta rendszer ellátásbiztonságának biztosításához;

, különösen az úgynevezett keresletoldali válasz megoldásokban rejlő potenciál kiaknázásával, a rendszerszintű szolgáltatások piacának fejlesztésével, az energiatárolás piaci hozzáférésének javításával, illetve az okos megoldások alkalmazásával, ami szükséges az időjárásfüggő megújulók dominálta rendszer ellátásbiztonságának biztosításához; az elektromos hálózatok fejlesztésének felgyorsítása, illetve a kiberbiztonságos digitalizáció fokozása az áram Európa-szerte való szállíthatóságának biztosításához.

Tehát az uniós elektrifikációs ráta stagnálása

végrehajtási, nem pedig technológiai hiányosságra utal,

hiszen az EU rendelkezik a megfelelő technológiákhoz való hozzáféréssel.

Ezért a cél eléréshez el kell távolítani a fennmaradó szabályozási akadályokat és az uniós források felhasználásával, illetve a privát tőke mozgósításával mobilizálni kell a beruházásokat, amint arra von der Leyen is rámutatott.

A villamosítás nem jelent gyors megoldást az EU problémáira, de mivel ez a hosszú távú energiafüggetlenség és versenyképesség alapja, sürgősen cselekedni kell, mert - amint azt a közel-keleti háború is megmutatta - Európa jelenleg egyszerűen túlságosan ki van szolgáltatva külső erők döntéseinek, amelyekre nincs érdemi ráhatása.

Címlapkép forrása: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images