Orbán Viktor a vétóig sem jutott, Magyar Péter meghatározhatja 800 000 milliárd forintnyi EU-pénz sorsát

Az Európai Unió következő, mintegy 2000 milliárd eurós (~800 000 milliárd forint) többéves költségvetésének tárgyalása újra terítékre kerül a hétzáró ciprusi csúcstalálkozón, ahol António Costa egy kétórás blokkot szentel a remélt konszenzus előkészítésének. Ugyan papírforma szerint az erről folyó tárgyalások várhatóan 2027. december 31-ig húzódnának,

a tanácselnök ezúttal már 2026 végére elfogadtatná a 2028–2034-ig futó ciklus költségvetését.

Az erről szóló tervezet már a tavaly nyári bemutatása előtt is nagy port kavart, ugyanis Ursula von der Leyen az új védelmi és versenyképességi kihívások fényében egy radikális strukturális reformot irányozott elő.

Ennek értelmében a büdzsé megszokott, nagyjából az agrártámogatások, kohéziós pénzek és egyéb kiadások közt egyenlően megoszló szerkezete úgy változna, hogy abban észrevehetően csökkenne az előbbi két elem részaránya.

Új prioritások

Ezek a teljes költségvetés eddig mintegy 60–65 százalékát tették ki, most azonban az újonnan betervezett Nemzeti és Regionális Partnerségi Tervekbe (NRP) csomagolva a teljes összeg mindössze ~44 százaléka lesz, amelynek eloszlását a tagállami kormányoknak közvetlenül Ursula von der Leyen Bizottságával kell majd egyeztetniük.

A 2028-2034-es ciklusra készült átstrukturált MFF tervezete.

Ez papíron nagyobb mozgásteret adna abban, hogy ezeket a pénzeket is versenyképességi szempontok szerint használják fel, azonban az Európai Parlament a kezdetektől kritizálja a konstrukciót, hiszen így jó részt elveszíthetik előzetes ellenőrző szerepüket a források felett.

Jelenlegi állás szerint azt érték el, hogy az NRP-en belül nominálisan nem csökken a közvetlenül kifizetett agrártámogatások mértéke (300 milliárd euró) az előző költségvetéshez képest, és hogy a fennmaradó rész legalább 10 százaléka (55 milliárd euró) a kohézió elvei alapján lesz kiosztva.

Emellett az EP jelentéstevői az elmúlt héten megszerezték a szakbizottsági konszenzust ahhoz, hogy egy ~10 százalékos emelést javasoljanak a büdzsé szinte minden részére, amely várhatóan jövő héten válik majd a teljes Parlament hivatalos pozíciójává. Ezzel akarják elérni, hogy a hagyományos uniós politikákra akkor is elég forrás jusson, ha a versenyképességi alappal kibővített, a helyreállítási hitel visszafizetésével terhelt költségvetés struktúráján már nem változtathatnak.

Mindemellett a Tanácsnak arról is ki kell alakítania a véleményét, hogy milyen plusz saját forrásokat akarnak bevonni, amelyekkel kiegészíthetik, kipótolhatják a tagállami befizetéseket. Itt például a legnagyobb vállalatokra kiszabott CORE-adó a németek szerint alapból szembemenne a versenyképességi prioritásokkal, de olyan tagállam is akad, amelyik a dohányadó bevezetése miatt neheztel a tervekre.

Tipikusan elmondható, hogy

az északi országok továbbra is ellenzik a költségvetés növelését és az új bevételi forrásokat, míg a déli és keleti tagállamok inkább nagyobb keretet és a hagyományos politikák, így a kohézió és a közös agrárpolitika fenntartását támogatják.

Ennek fejében elmondható, hogy a most leváltott, Orbán Viktor vezette magyar kormány három okból is vétót lengetett be az új MFF-ről szóló szavazáson:

egyrészről nem értettek egyet a közös agrárpolitika keretösszegének csökkentésével,

másrészről ellenezték, hogy az Európai Bizottság a jelenleginél is nagyobb beleszólást kapjon a források elosztásába,

valamint a megbukott miniszterelnök a befagyasztott és elvont magyar források visszazsarolására akarta használni az MFF foglyul ejtését.

Jelenleg ott tartunk, hogy a technikai szintű egyeztetések nehezen folytatódhatnak, amíg ezekről nincs politikai konszenzus, ezért sürgeti az előrelépést Costa és az Európai Parlament is, hogy egy hamar elfogadott költségvetéssel megüzenjék a blokk egységét geopolitikai szinten is. Ez az egység azonban nagyban függhet a kontinens választási naptárától.

Vissza nem térő lehetőség

Az uniós intézmények szeretnék még a 2027 áprilisában esedékes francia elnökválasztás előtt lezárni a megállapodást, mivel attól tartanak, hogy a jelenleg a közvélemény-kutatásokat domináló, Marine Le Pen és Jordan Bardella által vezetett euroszkeptikus Nemzeti Tömörülés győzelme ellehetetlenítheti a konszenzust.

Ezen felül Spanyolországban és Olaszországban is kérdéses kimenetelű választások jönnek jövőre, Magyarország új kormánya azonban nyitott lehet arra, hogy az egységépítés kulcsszereplője legyen, és még a kritikus választások előtt konszenzus épüljön az MFF-fel kapcsolatos legégetőbb kérdésekben.

Ebben a kérdésben azonban még bőven nem tisztázott a Tisza Párt álláspontja.

Magyar Péter megválasztott miniszterelnök korábban tett már utalást arra, hogy nem jó irány az agrártámogatások csökkentése, de alapvetően feltételezhető, hogy neki is előnyös lenne az a mozgástér, amit az NRP-konstrukció eredményezne. Valójában sok szempontból politikai kommunikáció kérdése, hogy milyen irányba mennek a dolgok.

Az NRP-en belül a tagállamok állíthatják össze, mire akarják lehívni a forrásokat, a már a Parlament által kialkudott elkülönítéseken túl sem tiltja semmi, hogy mezőgazdaságba irányítsák a forrásokat. Az egyetlen szempont, aminek ehhez teljesülnie kell, az az, hogy valóban versenyképes beruházásokról legyen szó.

Magyar Péter kampánya alatt többször példaként hozta, hogy míg a magyar mezőgazdaság hosszú évek óta stagnál, addig a lengyel többszörösére nőtt. Ez szinte egy az egyben beleillik az uniós agrárpolitika kritikájába, amely szerint

az EU-pénzek mértéke elkényelmesítette a termelőket, akik ahelyett, hogy a költséghatékonyságot javító fejlesztésekkel versenyképesebbé váltak volna, rászoktak a bőséges uniós támogatásokra, amelyek veszteséges működés mellett is garantálták a fennmaradásukat.

Persze ez egy olyan kritika, amely az egyébként stratégiailag is fontos európai élelmiszer-biztonságot effektíve garantáló gazdák számára túl érzékeny témának bizonyulhat. Ilyen szempontból viszont nem lehet eltekinteni attól a lendülettől, amit a kétharmados felhatalmazás hozott.

A rendszerváltó ambíciókkal fűtött kormányváltás bőven adhat Magyar Péternek és az uniós pénzek effektív felhasználásával is foglalkozó leendő agrárminiszterének, Bóna Szabolcsnak kellő politikai tőkét ahhoz, hogy meggyőzzék a fejlesztések hosszú távú előnyeiről a gazdákat is.

Mindez nagyban függ attól, hogy valóban versenyképesíthető-e a magyar agrárium. Eddig a jelek arra mutatnak, hogy a Tisza valóban felkészült stratégiával megy neki az ország reformjának, így feltehetően erről is vannak már elképzeléseik, de az államháztartásra való teljes rálátás nélkül ezek csak tervszinten létezhetnek.

Mivel a sikeres fordulathoz elengedhetetlen lesz a 8000 milliárd forintnyi uniós forrás mielőbbi lehívása is, elképzelhető, hogy

a Bizottság rugalmasságán sokat segít, ha Magyar Péter nyitottnak mutatkozik von der Leyen MFF-struktúrájára, és a Tanácsban az NRP-k melletti álláspontot foglal el.

Bár júniusban teljesen új arcként vesz részt majd első EU-csúcsán, választási győzelme tagadhatatlanul végigsöpört Európán, így nem kizárt, hogy kulcsfigurájává válhat az uniós egyeztetéseknek.

Costa mindenesetre még Magyar belépése előtt igyekszik lendületet adni az egyeztetéseknek a ciprusi informális EU-csúcson, ahol már Orbán Viktor nélkül tanácskozhatnak, mivel a leköszönő magyar miniszterelnök az átadás-átvételre hivatkozva kihagyja az ő búcsúztatásának is helyet adó találkozót.

