Precedens értékű jelzés: zöld utat kaphat a bevándorlók EU-n kívüli elhelyezése

Az EU Bíróságának főtanácsnoka szerint alapvetően összeegyeztethető az uniós joggal az Olaszország és Albánia közötti migrációs megállapodás, amely egyúttal precedensszintű iránymutatás arról, hogy az illegálisan ide érkező bevándorlók elhelyezéséről az EU határain kívül is döntsenek. Az egyetlen feltétel ehhez az, hogy az érintettek minden uniós jogot és garanciát ténylegesen megkapjanak, függetlenül a fizikai tartózkodási helyüktől.

Az Európai Unió Bíróság főtanácsnoki véleményezése szerint alapvetően összeegyeztethető az uniós joggal az Olaszország és Albánia között kötött migrációs megállapodás, amely lehetővé teszi, hogy az olasz hatóságok albán területen működtessenek visszatartási és kitoloncolási központokat.

A még 2023 végén létrejött paktum értelmében az olaszok Albániába szállítják a hozzájuk érkező bevándorlókat, és ezután hozhatnak döntést arról, hogy lehet-e jogosultságuk belépni az EU területére, vagy elszállítják valamely korábban biztonságosnak ítélt és kompatibilis harmadik országba.

A tanácsnoki vélemény egy konkrét jogvitára ad döntési iránymutatást: két, korábban Olaszországban őrizetbe vett bevándorlót Albániába szállítottak, ahol menedékkérelmet nyújtottak be. Az olasz hatóságok ezt követően újabb őrizeti határozatokat adtak ki velük szemben, amelyeket a római fellebbviteli bíróság elé terjesztettek jóváhagyásra.

A bíróság azonban ezt megtagadta, arra hivatkozva, hogy a vonatkozó olasz szabályozás ellentétes az uniós joggal, így az ügy végül az olasz legfelsőbb bíróságon keresztül az EU Bírósága elé került.

A főtanácsnok, Nicholas Emiliou álláspontja szerint ugyanakkor önmagában nem ellentétes az uniós joggal az a megoldás, hogy egy tagállam az EU területén kívül hoz létre ilyen központokat.

Kulcsfeltétel azonban, hogy az érintett személyek minden, az uniós menekültügyi és visszatérési szabályokban rögzített jogot maradéktalanul megkapjanak. Ide tartozik például

a jogi képviselethez való hozzáférés,

a tolmácsolás biztosítása,

a családdal és a hatóságokkal való kapcsolattartás lehetősége, valamint

kiskorúak esetében a teljes körű egészségügyi ellátás és az oktatáshoz való hozzáférés is.

Emellett a hatóságoknak azt is képesnek kell garantálni számukra, hogy az eljárási jogaik gyakorolhassák. Ergo, meg kell adni nekik a bírósághoz fordulás és a gyors felülvizsgálat lehetőségét.

Fontos hangsúlyozni, hogy a főtanácsnoki indítvány nem jelent végleges, jogerős döntést. Az Európai Unió Bírósága a későbbiekben hozza meg ítéletét, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy a bírák az esetek többségében követik a főtanácsnok érvelését, így a mostani álláspont erős iránymutatásnak tekinthető az ügy kimenetelét illetően.

Ennek megfelelően, a döntés a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy tagállam Olaszországhoz hasonlóan egy uniós határokon kívül eső központban akarja kezelni az illegális migráció problémáját, akkor azt megteheti,

mindaddig, amíg garanciát vállal arra, hogy saját területéhez hasonlóan uniós sztenderdeknek megfelelően bánik az érkező személyekkel.

