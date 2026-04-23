Weber: le kell zárni a Magyarország ellen folyó jogállamisági eljárást

Gyors lezárás felé haladhat az Európai Unió Magyarországgal szemben indított jogállamisági eljárása, miután április 12-én választási vereséget szenvedett Orbán Viktor. A folyamat leállításának lehetőségét Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb, és egyben a Tisza pártot is soraik között tudható frakciójának vezetője vetette fel, aki szerint
már meg is lehet tenni az első lépéseket az úgynevezett 7. cikk szerinti eljárás megszüntetésére.
A 7. cikk szerinti eljárás az EU egyik legerősebb jogi eszköze a tagállamokkal szemben, amelyet akkor alkalmaznak, ha egy ország megsérti az unió alapértékeit, például a jogállamiságot, a demokráciát vagy az alapvető jogokat. A folyamat végső soron akár a szavazati jog felfüggesztéséhez is vezethet az adott tagállam esetében, de erre mindig is minimális volt az esély.
Magyarországgal szemben az eljárást az Európai Parlament indította el 2018-ban, elsősorban az Orbán-kormány jogállamisági politikája miatt. Weber mostani nyilatkozatában is egyértelművé tette, hogy
a mechanizmust „konkrétan Orbán Viktor jogállamiság-ellenes irányvonalához” kötötték, így a politikai helyzet megváltozása új lehetőséget teremt a lezárásra.
Weber szerint az új vezetés egyértelmű elköteleződést mutat az európai értékek, a jogállamiság és az uniós együttműködés iránt, ami alapot adhat a bizalom helyreállítására.
Magyarországon kívül korábban csak Lengyelország ellen is elindították el a 7. cikk szerinti eljárást, amelyet végül a 2023-as kormányváltást követően szüntettek meg.
Az Ursula von der Leyen vezette Bizottság ebben az esetben is hamar megállapította, hogy a jogállamisági problémák kezelése megindult, így 2024-re sikerült is lezárni az eljárást, miközben az új kormány néhány hónapon belül hozzájutott az addig zárolt uniós forrásokhoz.
Bár az ilyen jellegű lépések könnyen táptalajt adhatnak azoknak a narratíváknak, hogy a Bizottság politikai alapon indít eljárásokat, inkább arról van szó, hogy nagyon nehezen és óvatosan térnek a retorziós pályára, és miután úgy látják, hogy megindul a jogi korrekció egy országban,
igyekeznek minél rugalmasabbak lenni abban, hogy minél hamarabb befektetésre kerüljenek az adott ország számára előirányzott források.
A folyamat lezárása persze egyáltalán nem automatikus, és Weber jelzése eltörpül amellett, hogy von der Leyen a kétharmados Tisza-győzelem után azonnal arról kezdett kommunikálni, hogy a Bizottság mindent megtesz a források felszabadítása és eljuttatása érdekében.
Címlapkép forrása: EU
