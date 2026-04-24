100 ezer tonna veszélyes anyag szabadul a környezetre a megmagyarázhatatlan hatósági késlekedés miatt

A Bureau européen de l’environnement és a ClientEarth jelentése szerint a 22 kiemelt anyagból 14 esetében nem történt érdemi előrelépés:

hét esetben el sem indult a szabályozási folyamat, további hét dosszié pedig jelentős késésben van.

Ez különösen problémás annak fényében, hogy az uniós szabályok szerint az Európai Bizottságnak három hónapon belül kellene lépnie az European Chemicals Agency (ECHA) véleménye után, amit a gyakorlatban egyszer sem tartottak be.

A késések mértéke 13 és 47 hónap között mozog, átlagosan két év telik el egy szakmai értékelés és a jogszabályi javaslat között.

A leghosszabb csúszás az ólomtartalmú PVC betiltásánál volt, amely csak 2025 májusában lépett hatályba, míg például a Dechlorane Plus nevű, emberi szervezetben felhalmozódó anyag szabályozása már 41 hónapja várat magára. A jelentés szerint a késlekedés egyik oka az iparági szereplők információ-visszatartása, amely késlelteti a hatásvizsgálatokat, majd utólagos adatszolgáltatással próbál nyomást gyakorolni. Emellett a Bizottság gyakran nem indokolja döntéseit, ami átláthatósági problémákat vet fel.

A következmények számszerűsíthetők:

hat vizsgált anyag esetében a jogellenes késések miatt közel 100 ezer tonna veszélyes vegyi anyag kerülhetett a környezetbe.

Konkrét példa, hogy az ólomtartalmú vadászati lőszerek korlátozásának hiánya évente mintegy 66 ezer gyermek IQ-csökkenéséhez járulhat hozzá, míg egy rákkeltő hatású anyagot kibocsátó műtrágyát továbbra is évi 230 ezer hektáron használnak. A jelentés szerint ez a tendencia az uniós környezetvédelmi ambíciók gyengülését jelzi, amit az ipari lobbi erősödése és a szabályozási enyhítés irányába mutató politikai döntések is erősítenek.

