100 ezer tonna veszélyes anyag szabadul a környezetre a megmagyarázhatatlan hatósági késlekedés miatt

A Bureau européen de l’environnement és a ClientEarth jelentése szerint a 22 kiemelt anyagból 14 esetében nem történt érdemi előrelépés:
hét esetben el sem indult a szabályozási folyamat, további hét dosszié pedig jelentős késésben van.
Ez különösen problémás annak fényében, hogy az uniós szabályok szerint az Európai Bizottságnak három hónapon belül kellene lépnie az European Chemicals Agency (ECHA) véleménye után, amit a gyakorlatban egyszer sem tartottak be.
A késések mértéke 13 és 47 hónap között mozog, átlagosan két év telik el egy szakmai értékelés és a jogszabályi javaslat között.
A leghosszabb csúszás az ólomtartalmú PVC betiltásánál volt, amely csak 2025 májusában lépett hatályba, míg például a Dechlorane Plus nevű, emberi szervezetben felhalmozódó anyag szabályozása már 41 hónapja várat magára. A jelentés szerint a késlekedés egyik oka az iparági szereplők információ-visszatartása, amely késlelteti a hatásvizsgálatokat, majd utólagos adatszolgáltatással próbál nyomást gyakorolni. Emellett a Bizottság gyakran nem indokolja döntéseit, ami átláthatósági problémákat vet fel.
A következmények számszerűsíthetők:
hat vizsgált anyag esetében a jogellenes késések miatt közel 100 ezer tonna veszélyes vegyi anyag kerülhetett a környezetbe.
Konkrét példa, hogy az ólomtartalmú vadászati lőszerek korlátozásának hiánya évente mintegy 66 ezer gyermek IQ-csökkenéséhez járulhat hozzá, míg egy rákkeltő hatású anyagot kibocsátó műtrágyát továbbra is évi 230 ezer hektáron használnak. A jelentés szerint ez a tendencia az uniós környezetvédelmi ambíciók gyengülését jelzi, amit az ipari lobbi erősödése és a szabályozási enyhítés irányába mutató politikai döntések is erősítenek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Karácsony Gergely megszólalt Vitézy Dávid miniszteri kinevezéséről
A főpolgármester gratulált a megbízáshoz.
Súlyos figyelmezetést kaptak a rolleresek és a segédmotoros kerékpárral közlekedők
Riasztó hanyagság figyelhető meg a körükben.
Viharos széllel tör be a hidegfront Magyarországra
A kirándulást érdemes szombatra időzíteni.
Ritka felvétel bukkant elő: eddig nem látott taktikával lendült akcióba az ukránok legendás An-28-asa
Nagy segítség az orosz drónok ellen.
Vitézy Dávid bejelentette, mivel kezdi a munkát
Sok a tennivalója.
Váratlan fordulat: kiszáll a Porsche a Bugattiból
45 százalékos részeseédst ad el.
Bejelentett két új minisztert Magyar Péter
Megvan, ki teheti rendbe a MÁV-ot.
Rekordmagasságban a lakásárak: Egy év alatt közel negyedével drágultak az ingatlanok Magyarországon
Az MNB friss adatai szerint a magyarországi lakásárak 2025 utolsó negyedévében közel negyedével magasabbak voltak, mint egy évvel korábban - ez az egyik legmagasabb éves növekedési ütem az
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Új szintre lépett az invázió Magyarországon: a legtöbb ember nem is tud róla
Vezetjük biológiai inváziós világranglistát.