2000 milliárdos kérdés nehezedik az európai vezetők vállára – véget lehet vetni a fukarság korának?

Az EU állam- és kormányfői egyre nagyobb nyomás alatt próbálnak megállapodni a következő, mintegy 2000 milliárd eurós költségvetésről, miközben egyszerre akarnak több pénzt költeni és kevesebbet befizetni. A tagállamok ragaszkodnak a hagyományos támogatásokhoz, de közben új prioritásokat is finanszíroznának, ami egy szinte feloldhatatlan ellentmondást teremt. Az új saját források bevezetése sokat segíthet ezt elérni, de ebben is politikai aknamezőt látnak. A rengeteg változó között pont a magyar választások adhatnak lendületet a döntéseknek, de valóban óvatosan kell eljárni a még fennálló geopolitikai környezetben.

Az Európai Unió kormány- és államfői a csütörtökön megkezdett informális EU-csúcson, Cipruson egyezkednek, ahol a napirend szerint érdemben foglalkoznak a következő, mintegy 2000 milliárd eurósra tervezett többéves pénzügyi keretről, tehát az MFF-ről.

Bár a következő hétéves költségvetési ciklus csak 2028-ban indul, és így papírforma szerint 2027 legvégéig ráérnek a konszenzus kialakításával, a Parlament, a Tanács és a Bizottság egyaránt érzik és éreztetik, hogy ennek most máshogy kell mennie. António Costa tanácselnök és az EP széles felhatalmazással felruházott jelentéstevői

konkrétan azt várják, hogy 2026 végére legyen megállapodás.

Ez egyrészt geopolitikai szinten azt jelezné, hogy az unió egysége stabilizálódik, másrészt azért is fontos, mert a jövő évi választási naptár szerint több nagy tagállamban is erősödhetnek, akár hatalomra kerülhetnek euroszkeptikusabb kormányok.

Több mindent, kevesebb semmit

Ahogy arról mi is írtunk, a magyarországi választások és a Tisza kétharmados kormányra kerülése jelentős lendületet adhatnak ahhoz, hogy egy határozott költségvetést sikerüljön megszavazni, de ehhez fél évszázad alatt kialakult tagállami reflexekkel kell szakítani.

Nehéz kialakítani a konszenzust, amikor

mindenki több pénz szeretne a védelmi képességek és a versenyképesség fejlesztésére,

anélkül, hogy csökkenjenek a közvetlen támogatások,

miközben senki sem akar több pénzt beletenni,

és az új saját források kialakításában is sokan csak a problémákat látják.

A jelenlegi és jó ideje kialakult költségvetési struktúra mintegy kétharmadát kitevő klasszikus politikákat, a kohéziós forrásokat és az agrártámogatásokat a legtöbb tagállam nem kívánja megvágni. Pedig számos kritika szerint ezek inkább elkényelmesítik a kedvezményezetteket, ami akadályozza a versenyképességet.

Nagyobb vállalásokat tenni a közös kasszába való befizetéseknél szintén nehezen eladható a belpolitikában, még akkor is, ha

a nemzeti bruttó nemzeti jövedelem alapján meghatározott értéket csak néhány század-tized százalékponttal kéne megemelni.

Az Európai Bizottság válasza erre a már említett új saját források bevezetése lenne, amelyek közvetlenül az uniós költségvetést gyarapítanák. Ahogy azt mi is részletesen körbejártuk, a tavaly nyári javaslatcsomag szerint ezek évente mintegy 60 milliárd euró többletbevételt hozhatnának. Ide tartozna például a kibocsátási kvóták aukciójából származó bevételek nagyobb arányú uniós szintre terelése vagy egyes vámbevételek átcsoportosítása.

A tagállamok közül azonban többen attól tartanak, hogy

az új bevételek valójában nem új forrásokat jelentenének, hanem a nemzeti költségvetésekből vonnának el potenciális adóforrásokat.

Egyes javaslatok – például a döntéshozatalban befolyásos Németország szerint a nagyvállalatokra kivetett CORE adók – a versenyképességi célokkal mennek szembe, míg az olyan intézkedések, mint a dohányadó emelése vagy az újra nem hasznosított elektronikai hulladék utáni díj, egyes országokat aránytalanul sújtanának.

Szeszélyes vizeken

Míg a Tanácson belüli dilemmákat Costa próbálja feloldani, addig az EP jövő héten szavaz egységes álláspontjáról. Itt úgy tűnik, megfelelő garanciák mellett hajlandók lesznek elfogadni a struktúraváltást, amely

a már említett agrár- és kohéziós politika részarányát 65-ről 45 százalék alá csökkenti.

Mindezt a már kiharcolt közvetlen agrártámogatások elkülönítése mellett úgy képzelik, hogy 10 százalék körüli általános költségvetés-emelést kérnek, és azt vetették fel, hogy az eddigi saját források mellett a jelenlegi USA-vezetés által diszkriminatívnak bélyegzett digitális szolgáltatási adók bevezetését is javasolják új saját forrásként.

Bár Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Ausztria már bevezetett hasonló adót, több tagállam – köztük Belgium és Németország – egyelőre óvatos az ötlettel, utóbbi már csak azért is, mert autóipara továbbra is jelentősen függ az amerikai piactól és a további potenciális vámoktól.

Az amerikai kapcsolatok vitán felül továbbra is érzékeny kérdést jelentenek, nemcsak Brüsszelnek és Berlinnek, hiszen szinte minden tagállamra komoly kihatással lenne egy újabb megtorló vám bejelentése, ezért sokan inkább egy OECD-szintű globális megállapodásban reménykednek. Pedig az idő szorít, és a felelősséget nem mindig érdemes átjátszani.

A kulcs azonban pont a kivárás lehet ebben a kérdésben, hiszen Donald Trump amerikai elnök 2028 kezdetére már csak egy évre lesz a mandátumának végétől, ezért a fegyelmezett kommunikáció – vagy még inkább a fegyelmezett ködösítés-hallgatás – addig is nagy szerepet játszhat a feszültségek fokozásának elkerülésében.

Ennek jegyében az ideális út az lehet, ha a megállapodás csak a színfalak mögött köttetik meg 2026 végéig, vagy jogi úton hagynak kaput arra, hogy új elemeket rakjanak bele, de már ne vehessenek el belőle.

Mindehhez azonban elsősorban a nettó befizető tagállamok áldozatkészségére,

a kisebb tagállamok politikai rugalmasságára és a 27 tagállam közötti valódi bizalom kialakítására lesz szükség, amelyre most a magyar választások momentuma jó kiindulást biztosíthat.

Címlapkép forrása: EU