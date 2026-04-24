Amíg a világ Orbán Viktor utolsó vétójának feloldására figyelt, Ursula von der Leyen aláírta a nagy uniós paktumot

Kiléptek a szómágia bűvöletéből Brüsszelből: az EU most nem újabb hangzatos versenyképességi jelszót gyárt, hanem egy olyan, határidőkkel és rendszeres politikai számonkéréssel megtámasztott menetrendet, amely a döntések gyorsítását és az elszivárgó felelősség megfogását célozza. Az „Egy Európa, egy piac” ütemterv lényege, hogy az egységes piacot végre ne elvként, hanem működő gépezetként kezeljék: egyszerűbb szabályokkal, mélyebb integrációval, új kereskedelmi kapaszkodókkal, olcsóbb és tisztább energiával, valamint érdemi digitális–MI fordulattal. A tét az, hogy ez a sűrűre csomagolt reformcsomag valódi növekedési pályát nyit-e, vagy a tagállami érdekek és a tehercsökkentés kontra garanciák vitája ismét visszahúzza a folyamatot a megszokott brüsszeli sodródásba.

Bár a világsajtó leginkább arra figyelt, hogy Orbán Viktor leváltott miniszterelnök távolmaradásával az Európai Unió tagállamainak vezetői megszavazták az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós hitelt, az oldalvonalon történtek azok a folyamatok, amelyek az európai gazdaság számára sokkal fontosabbak.

Az EU vezető intézményei ezúttal nem egy újabb, általános versenyképességi programot tettek le az asztalra, hanem egy olyan menetrendet, amelyben határidők, negyedéves politikai ellenőrzések és konkrét jogalkotási csomagok kapcsolódnak össze. Ugyan ez elsőre a szokásos uniós túlbürokratizált folyamatnak hangozhat, azonban az elmúlt években ezek a menetrendek jelentősen felgyorsították az uniós döntéshozatalt, érdemi eredményeket hozva.

A mostani terv célja annak kikényszerítése, amiről Brüsszelben évek óta beszélnek: az egységes piac valódi elmélyítése.

A Cipruson tartott informális állam- és kormányfői találkozó margóján a ciprusi soros tanácsi elnökség, az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnöke aláírta az „Egy Európa, egy piac” ütemtervet, ennek vállalása szerint 2026-ban, de legkésőbb 2027 végéig öt területen kell érdemi előrelépést elérni:

a szabályok egyszerűsítésében, az integráltabb egységes piac kialakításában, az erősebb kereskedelmi kapcsolatok kiépítésében, az energiaárak csökkentésében és a dekarbonizációban, valamint a digitális és mesterségesintelligencia-alapú átalakulás felgyorsításában.

A versenyképességi vita azért kapott új intézményi keretet, mert az EU saját helyzetértékelése szerint a korábbi stratégiaírás már kevés – ezek megtörténtek a Mario Draghi korábbi európai jegybankelnök és Enrico Letta volt olasz miniszterelnök jelentéseinek és reformterveinek elfogadásával.

A magas energiaárak, az amerikai és kínai iparpolitikai nyomás, a technológiai lemaradástól való félelem és a tőkepiaci széttagoltság együtt olyan környezetet teremtettek, amelyben az egységes piac hiányosságai már nem elvont jogi vagy adminisztratív problémák, hanem közvetlen növekedési korlátok. A mostani ütemterv ezért egyszerre politikai üzenet és intézményi munkaterv: az Európai Bizottság a mostani csomagban vállalja a javaslatok előterjesztését, az Európai Parlament és a Tanács pedig azt, hogy gyors megállapodásra törekszik, és az érintett ügyeket a legmagasabb politikai prioritásként kezeli.

A negyedéves felülvizsgálat különösen fontos elem, mert azt jelzi, hogy az intézmények nem akarják elengedni a folyamatot a szokásos brüsszeli jogalkotási sodródásban – amiben évente néznek rá a reformtervekre –, hanem folyamatos politikai nyomás alatt tartanák a végrehajtást.

A három intézményi vezető megszólalása pontosan kijelöli, milyen politikai narratívába illesztik az ütemtervet. Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök, a Tanács soros elnökségének képviselőjeként fordulópontnak nevezte a dokumentumot, és azt hangsúlyozta, hogy annak végrehajtása nem puszta szabályozási gyakorlat, hanem stratégiai szükségszerűség Európa versenyképessége, ellenálló képessége és hosszú távú jóléte szempontjából. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke szerint az ütemterv azt tükrözi, amit a Parlament régóta sürget: erősebb, versenyképesebb és válságállóbb Európát. Ursula von der Leyen bizottsági elnök pedig a gazdasági növekedés, a digitális átalakulás és az ipari ellenálló képesség szempontjából nevezte abszolút prioritásnak a csomagot.

A szabályok egyszerűsítése lesz az első nagy próba, mert itt a legkönnyebb gyors politikai sikert ígérni, de a legnehezebb elkerülni, hogy a tehercsökkentésből ideológiai vita legyen.

A hivatalos szöveg szerint ide tartoznak az egyszerűsítési – a brüsszeli zsargonban omnibusz – csomagok, köztük a hetedik, amely a digitális területre és a mesterséges intelligenciára, az adózási omnibusz csomag, valamint az energiatermékekre vonatkozó omnibusz csomag.

Ezek nem új támogatási logikát hoznának létre, hanem a meglévő szabályozási rétegeket ritkítanák, egyszerűsítenék, hangolnák össze.

A vállalkozások régóta azt állítják, hogy az uniós és tagállami adminisztráció aránytalanul sok erőforrást köt le, különösen a kisebb cégeknél, miközben az Európai Parlamentben és több tagállamban attól tartanak, hogy az egyszerűsítés címkéje alatt környezetvédelmi, munkavállalói vagy fogyasztóvédelmi garanciák gyengülhetnek. A kérdés ezért nem az lesz, hogy Brüsszel tud-e kevesebb papírt és gyorsabb eljárásokat ígérni, hanem az, hogy képes-e valódi tehercsökkentésre anélkül, hogy feladná a szabályozási minimumokat.

A kulcs, hogy tényleg egységes legyen a belső piac

Ahogy arról részletesen írtunk, nem is az uniós szabályozások túlburjánzása a fő probléma, hanem az, hogy a 27 tagállam – a föderatív rendszerű országokban további helyi kormányzatok – rengeteg saját bürokratikus bonyolítást vittek a rendszerbe. Így most az EU nemcsak minimum, hanem maximum szabályokat is meg kell határozzon, mert ezek az egyedi törvényi elemek belső vámokként működnek, akadályozzák a tőke és a szolgáltatások szabad áramlását.

Az integráltabb egységes piacról szóló rész a dokumentum legnagyobb tétje, mert itt a klasszikus belső piaci logika már kiegészül társasági joggal, tőkepiaccal, közbeszerzéssel, munkaerő-mobilitással, iparpolitikával, kutatással és körforgásos gazdasággal. A listában szerepel az EU Inc. néven brandingelt, a társasági jogra vonatkozó 28. rezsim, amely egyszerűbb, alapértelmezésben digitális uniós vállalkozási keretet adna a határokon át növekedni akaró cégeknek.

Ugyanebbe a blokkba került a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó e-nyilatkozat, az uniós értékpapírosítási keretrendszer, a kiegészítő nyugdíjjogosultságokról szóló csomag, a piaci integrációs és felügyeleti csomag, az ipar felgyorsításáról szóló jogszabály, a közbeszerzési jogszabály, a kritikus fontosságú nyersanyagokkal foglalkozó központ, az európai termékjogszabály, az Európai Kutatási Térségről szóló jogszabály, a körforgásos gazdaságról szóló jogszabály, a méltányos munkaerő-mobilitási csomag és a készségek hordozhatóságára vonatkozó kezdeményezés is.

Ebből a felsorolásból látszik igazán, hogy az egységes piac hiányosságai ma már nem elsősorban vámokról vagy klasszikus kereskedelmi akadályokról szólnak.

Egy növekedni akaró vállalkozásnak egyszerre kell különböző nemzeti engedélyezési, címkézési, termékmegfelelési, adózási, munkajogi és felügyeleti szabályok között mozognia, miközben a finanszírozási piacok, a nyugdíjmegtakarítások, a közbeszerzések és a kutatási ökoszisztémák is erősen tagoltak maradtak. Ez különösen a kis- és középvállalkozások számára jelent akadályt, mert nekik nincs külön jogi, adózási és megfelelési apparátusuk minden tagállami piacra. A Tanács magyar háttéroldala szerint az uniós vezetők 2027 márciusáig konkrét és kézzelfogható előrelépést várnak a négy szabadság előtt álló akadályok megelőzésében és felszámolásában, miközben a Bizottságtól az egységes piaci szabályok határozottabb végrehajtását is kérik.

Megnyíló kereskedelmi határok, új szövetségek

A kereskedelmi fejezetben az EU egyszerre próbál nyitni és védekezni. Az ütemterv megállapodásokat sürget Mexikóval, Svájccal, Indonéziával, Indiával és Ausztráliával, majd 2026–2027 folyamán Thaifölddel, Malajziával, a Fülöp-szigetekkel és az Egyesült Arab Emírségekkel is a már a Mercosur-országokkal és Indiával megkötött egyezmények mellé.

Emellett új javaslat készül az ellátási láncokkal kapcsolatos függőségek kezelésére, és napirenden van a közvetlen külföldi befektetések átvilágításáról szóló felülvizsgált rendelet.

Ez a blokk mutatja meg legélesebben az EU kettős dilemmáját: diverzifikálnia kell a kereskedelmi kapcsolatait, mert nem akar túlzottan kiszolgáltatott maradni néhány nagy partnernek – ahogy most arra újra rávilágított a Hormuzi-szoros lezárása –, de közben erősebb eszközöket akar a stratégiai függőségekkel, a tisztességtelen versennyel és a gazdasági kényszerítéssel szemben.

Az energiaügyi fejezet közvetlenül a versenyképességi válság egyik legfájóbb pontjára reagál: arra, hogy az európai ipar sok esetben drágább és kevésbé kiszámítható energia mellett próbál versenyezni amerikai és ázsiai riválisaival. Az európai hálózati csomag, az energiaszállítási főútvonalak, a piaci stabilizációs tartalék módosítása, a hálózati díjak és adóztatás, az energiabiztonsági csomag, az ETS felülvizsgálata, valamint az energiahatékonysági és megújulóenergia-keret létrehozása mind azt célozzák, hogy az ipar olcsóbb, stabilabb és tisztább energiához jusson. Az Európai Tanács háttéranyaga szerint az energiaátállás nem külön klímapolitikai mellékszál, hanem a stratégiai autonómia, a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentése és az energiaárak strukturális leszorítása miatt is központi kérdés.

A digitális és mesterségesintelligencia-fejezet már nem egyszerű digitalizációs programként jelenik meg, hanem iparpolitikai válaszként arra, hogy az EU nem akar pusztán szabályozója lenni a következő technológiai korszaknak.

A listában szerepel a digitális euró, az európai üzleti tárca, a digitális hálózatokról szóló jogszabály, az uniós kiberbiztonsági jogszabály, a felhő- és MI-fejlesztésre vonatkozó jogszabály, a csipekről szóló 2. jogszabály, a kvantumjogszabály és az MI-óriásgyárak ügye is. A közös logika világos: az EU-nak egyszerre kell digitális fizetési infrastruktúrát, azonosítási és vállalkozási eszközöket, biztonságos hálózatokat, felhőkapacitást, csipipari bázist, kvantumtechnológiai keretet és mesterségesintelligencia-kapacitást építenie, ha nem akar tartósan amerikai és ázsiai infrastruktúrákra támaszkodni. Von der Leyen ezért kapcsolta össze a digitális átalakulást az ipari ellenálló képességgel: a kérdés nem az, hogy az EU szabályozza-e az MI-t, hanem az is, hogy lesz-e saját ipari és technológiai súlya ezen a piacon.

A mostani ütemterv jelentősége nem abban áll, hogy minden eleme új lenne: a digitális euró, az értékpapírosítási keret (leánykori nevén Tőkepiaci Unió), az energiapiaci reformok, a közbeszerzési szabályok vagy a tőkepiaci integráció korábban is napirenden voltak. Az újdonság inkább az, hogy az intézmények ezeket egyetlen versenyképességi menetrendbe rendezik, határidőket kapcsolnak hozzájuk, és vállalják a rendszeres politikai elszámolást. A kockázat ugyanakkor éppen ebből következik: minél több ügyet zsúfolnak egyetlen menetrendbe, annál több tagállami érdekellentét, parlamenti módosítás, lobbikonfliktus és végrehajtási vita lassíthatja a folyamatot.

Címlapkép forrása: EU