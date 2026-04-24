Donald Tusk kimondta Magyar Péterről azt, amit sokan nem akartak hallani az uniós csúcson

Az uniós vezetőknek türelmesnek kell lenniük az új magyar miniszterelnökkel, Magyar Péterrel – az EU renitenseként emlegetett Orbán Viktor utódjával – szemben, figyelmeztetett Donald Tusk lengyel kormányfő. Az EU-csúcson a tagállami vezetők először ültek össze a magyarországi választások óta, a ciprusi tagállami egyeztetésre a bukott magyar kormányfő már el sem ment.

Orbán Viktor, aki idén elveszítette a választásokat, már nem vett részt a brüsszeli munkavacsorán – kezdi cikkét a Financial Times a ciprusi uniós csúcstalálkozóról.

Távollétében az Európai Unió gyorsan jóváhagyta a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelkeretet, és rábólintott az Oroszország elleni huszadik szankciós csomagra is. Ezt a két lépést Budapest korábban hosszú ideig blokkolta, azonban már szerdán feloldotta a hitel blokkolását Orbán Viktor leváltott kormányfő, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök március eleje óta hangoztatott álláspontjának megfelelően, végeztek a Barátság vezeték javításával.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Magyar Péter győzelme hatalmas változást jelent az EU-hoz, az orosz-ukrán konfliktushoz, a jogállamisághoz és a sajtószabadsághoz fűződő viszonyban.

A lengyel vezető azonban óvatosságra intette kollégáit: ő maga is hasonló politikai átmenetet élt át, miután 2023-ban Varsó nyolcévnyi nacionalista, euroszkeptikus kormányzás után tért vissza az EU-párti táborba.

Tusk rámutatott, hogy Magyarország továbbra is konzervatívabb a legtöbb uniós tagállamnál. Éppen ezért hiba lenne a választási eredményt a progresszív tábor szélsőjobb feletti győzelmeként értelmezni. Megfogalmazása szerint Magyar Péter „csalódást okozhat néhány szocialista, progresszívebb kollégának”. Hozzátette, mindenkinek meg kell értenie a sajátos magyar belpolitikai helyzetet.

A lengyel kormányfő kiemelte, hogy a magyar társadalom továbbra is szkeptikusabb Ukrajnával kapcsolatban, mint az uniós fősodor.

Emellett Magyar Péter várhatóan nem változtat az ország eddigi irányvonalán a migrációs és klímapolitikai, valamint a valláshoz és a nemzeti örökséghez kötődő kérdésekben.

Az uniós bővítés kapcsán Tusk megjegyezte, hogy Orbán vétója eddig kényelmes kifogásként szolgált. Kapóra jött azoknak, akik valójában nem akartak érdemi előrelépést Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában. Most azonban

ez a politikai fedezék megszűnt, miközben a bővítés valójában sokkal bonyolultabb folyamat, mint ahogy azt egyes politikai szereplők ma gondolják.

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

