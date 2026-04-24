„Itt az ideje, hogy bekopogtassunk az EU ajtaján” – Visszatérhet az Unióba a nagy kilépő?
Philip Rycroft, a Brexitért felelős brit minisztérium korábbi államtitkára azt mondta, az Egyesült Királyságnak el kellene kezdenie gondolkodni azon, hogy újra csatlakozzon az Európai Unióhoz – írja a The Guardian.

Rycroft szerint az EU-ba való visszatérésről szóló vitákat meg lehet nyerni, ugyanakkor az újracsatlakozás útja „hosszú és szeles út” lehet. A volt Brexit-államtitkár szerint „tiszta fejjel kell felmérni, hogy mi szolgálja az ország érdekeit”.

A legtöbb gazdasági elemzés azt sugallja, hogy az egységes piacról való kilépés következtében jelentős GDP-csökkenést szenvedtünk el. A pontos szám, valamint az EU-ba és azon kívülre irányuló exportteljesítményünkre gyakorolt hatás vitatható, de senki sem állíthatja hitelesen, hogy a Brexit következtében a tartós gazdasági növekedés napsütötte magaslataira meneteltünk

– írta Rycroft a Times-ban.

A politikus úgy véli,

a Brexit-kampány ígéretei a gazdaságtól a bevándorlásig terjedő kérdésekben nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Hozzátette, az orosz-ukrán háború és az Egyesült Államok Európától való eltávolodásának árnyékában az európai országokkal való szolidaritásra kell törekedniük.

A vitát meg kell nyerni. Itt az ideje, hogy beszéljünk az újracsatlakozásról. Talán itt az ideje, hogy bekopogtassunk az EU ajtaján

– jegyezte meg Rycroft.

Címlapkép forrása: Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

