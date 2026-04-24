Repedezik Putyin hatalma, ahogy haldoklik az orosz gazdaság

Oroszország gazdasági helyzete 2026 elején érezhetően romlott, amit a hivatalos adatok is alátámasztanak.
Az orosz gazdaság az év első két hónapjában 1,8 százalékkal zsugorodott a gazdaságfejlesztési minisztérium szerint, miközben a Kreml kommunikációja továbbra is stabilitást sugall.
Egy regionális jelentés például tízszeres pulykahús-termelésről és 1,5 százalékos munkanélküliségről számolt be, illetve pozitív ipari indexet említett. Ezek a számok azonban egyre inkább elszigetelt pozitívumoknak tűnnek egy általános lassulási trendben.
A növekedési kilátásokat több intézmény is lefelé módosította: a Bécsi Nemzetközi Gazdaságtudományi Intézet (wiiw) tavaszi előrejelzése már csak 0,9 százalékos GDP-bővülést vár 2026-ra a korábbi 1,2 százalék helyett, ami historikusan alacsony szint Oroszország esetében. A Nemzetközi Valutaalap ugyan ennél optimistább, 1,1 százalékos növekedést prognosztizál, de ez az előrejelzés nagyrészt az energiahordozók kedvező piaci környezetére épít, és jelenleg inkább kivételnek számít az elemzői konszenzusban.
A gyenge teljesítmény egyik fő oka a belső kereslet visszaesése: az orosz jegybank 15 százalékos alapkamatot tart fenn, ami jelentősen drágítja a hiteleket, így a vállalati beruházások és a lakossági fogyasztás is visszaesett. A vállalatok körében romlott a bizalmi index, amely 2022 októbere óta a legalacsonyabb szintre esett, miközben számos cég létszámstopot vezetett be. A beruházások már 2025-ben csökkentek, és az idei évben további visszaesés várható.
Az energiaszektor ugyan átmeneti bevételi többletet biztosít az államnak, de ez nem jelent tartós megoldást. Az iráni konfliktus nyomán márciusban megduplázódtak az olajbevételek havi alapon, részben az amerikai szankciók enyhítésének köszönhetően, ami magasabb exportárakat tett lehetővé. Az elemzők szerint azonban ez elsősorban egyszeri költségvetési hatás:
a többletforrásokat várhatóan nem gazdaságélénkítésre, hanem a költségvetési hiány csökkentésére fordítja a Kreml.
Az olajbevételek növekedése pedig szépen visszaesett az elmúlt hetekben: Ukrajna hatékonyan támadta az orosz energiainfrastruktúrát, több finomító, szivattyúállomás, tankerkikötő borult lángokba. Az ukrán támadások az orosz olajexport kulcsfontosságú kikötőit célozzák, különösen a Balti- és a Fekete-tengeren, ami már most korlátozza a kivitel volumenét. A nyugati szankciók miatt az árnyékflotta sem tud hatékonyan működni, egyre gyakrabban csapnak el nyugati hatóságok és hadseregek az oroszokat kiszolgáló hajókra.
A növekedést külső és belső sokkok egyaránt fékezik, a hatóságok rendszeres internetblokkolásai – amelyek időnként banki, e-kereskedelmi és mobilkommunikációs szolgáltatásokat is érintenek – szintén visszafogják a gazdasági aktivitást, bár ezek pontos hatása nehezen számszerűsíthető.
A svéd titkosszolgálatok jelentései szerint a nyugati szankciók és az elszabaduló háborús kiadások miatt az orosz gazdaság helyzete sokkal rosszabb, mint az a hivatalos adatokból is látszik.
A gazdasági problémák társadalmi következményei is láthatóvá váltak, amit jól jelez, hogy Vlagyimir Putyin elnök támogatottsága 70 százalék alá csökkent, ami ritka fejlemény a háború kezdete óta.
Egy nagy elérést generáló videóban Victoria Bonyja influencer úgy fogalmazott, hogy „a gazdaság haldoklik”, ami széles körű vitát váltott ki. A Kreml részéről elismerték a problémák létezését, de a mozgástér korlátozott: a fiskális fegyelem fenntartása mellett leginkább a monetáris lazítás jöhet szóba, amely a várakozások szerint csak az év második felében hozhat mérsékelt növekedési fordulatot.
