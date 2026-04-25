A leköszönő Orbán-kormány sem blokkolta az újabb csapást Oroszországra – nem csak az ukrán hitelt hozta meg a Barátság vezeték megjavítása

Miközben Magyarországon érthető okokból a 90 milliárd eurós ukrán hitelre irányult a figyelem, hiszen ezt blokkolta a leköszönő miniszterelnök, Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték helyreállításáig, ezzel párhuzamosan Szlovákia is gátat szabott az uniós törekvéseknek. Csakhogy Robert Fico nem Ukrajna támogatásának ellehetetlenítésével, hanem az Oroszország elleni 20. szankciós csomag vétójával fenyegetett. Az új intézkedések inkább egyfajta szorításként értelmezhetők, mivel kifejezetten arra irányulnak, hogy bezárják azokat a kiskapukat, amelyeken keresztül a Kreml még értékesíteni tudta energiahordozóit, illetve hozzájutott a fegyvergyártáshoz szükséges eszközökhöz.

Közel három hónap politikai adok-kapok után az Ukrajnán áthaladó Barátság vezeték helyreállítása megnyitotta a kaput egy kétágú uniós erődemonstráció előtt. Ahogy arról már több cikkben beszámoltunk, a Magyarország által blokkolt 90 milliárd eurós hitel két évre stabilizálja az ukrán védekezést, miközben a Szlovákia által visszatartott korlátozó intézkedések is nyomást jelentenek Oroszország számára, amit még az orosz fél is elismert.

Az Európai Unió 20. szankciós csomagja már kevésbé újabb területek megnyitására, inkább a meglévő korlátozások kijátszásának megakadályozására koncentrál. A hangsúly az energiaexportból származó bevételek csökkentésén, a hadiipari ellátási láncok szűkítésén és a megkerülési mechanizmusok felszámolásán van. Az elmúlt hetek hírei alapján már az eddig alkalmazott, de így-úgy kijátszható korlátozások is súlyos gazdasági válságot okoznak Oroszországnak.

Vízi blokád

Az energiaszektorban további szigorítások lépnek életbe, különösen a kőolajhoz kapcsolódó szolgáltatások terén. A tengeri szállítás, biztosítás és finanszírozás feltételei szűkülnek, miközben az LNG-hez kapcsolódó infrastruktúra használata is korlátozottabbá válik az orosz szereplők számára. A szabályozás kiterjed speciális szállítási kapacitások kiszolgálására is.

Kiemelt terület az úgynevezett „árnyékflotta” kezelése, ahogy az elmúlt hat csomag esetében is:

az EU további 46 hajót vett fel a szankciós listára, amivel az érintett hajók száma már meghaladja a 600-at.

Ezek jellemzően harmadik országok zászlaja alatt működnek, és az olajkereskedelmi korlátozások megkerülését szolgálják. A csomag tiltja a tankerek értékesítését orosz szereplőknek, valamint az ilyen tranzakciókban való közreműködést is.

A kikötői műveletek területén is szűkül a mozgástér, így konkrét orosz terminálok – például Murmanszkkal és Tuapszéval – kapcsolatos tranzakciók kerültek tiltás alá, és egyes harmadik országbeli logisztikai csomópontok is érintettek. Az EU egyre szélesebb körben próbálja kezelni az alternatív szállítási útvonalakat.

A célzott vállalati intézkedések között szerepel hét orosz finomító és több energiacég szankcionálása, köztük a Basnyefty és a Szlavnyefty.

Emellett olyan, főként az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett cégek is érintettek, amelyek a szállítási hálózatok működtetésében játszanak szerepet.

Lezárt folyosók

A pénzügyi szektorban 20 új orosz bank kerül szankció alá, miközben az intézkedések harmadik országok pénzügyi szereplőire is kiterjednek. Azok az intézmények kerülnek célkeresztbe, amelyek szerepet játszanak a korlátozások megkerülésében.

Emellett a 20. szankciós csomag elsőként vezet be teljes szektoriális tilalmat minden orosz kriptovaluta-szolgáltatóval és platformmal szemben.

Ez azt jelenti, hogy az EU területéről tilossá válik bármilyen tranzakciót végrehajtani orosz kriptovaluta-cégekkel, valamint olyan decentralizált platformokkal is, amelyek lehetővé teszik a kriptovaluták oroszországi kereskedését.

Továbbá konkrétan betiltották a RUBx (rubellel fedezett stablecoin) és a digitális rubel használatát is, mivel ezek az orosz állam által fejlesztett eszközök a szankciók megkerülésére szolgálnak. A cél, hogy elvágják Oroszország lehetőségét a nemzetközi pénzügyi rendszer megkerülésére, és csökkentsék a hadiipari finanszírozás alternatív forrásait.

Újdonság az úgynevezett „anti-circumvention” (megkerülésellenes) eszköz alkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy az EU konkrét harmadik országokkal szemben is fellépjen. Ennek első példája Kirgizisztán, amely a megkerülési exportútvonalak egyik csomópontjaként került a figyelem középpontjába.

Az vállalatok és szervezetek terén összesen 83, ezen belül ipari és katonai eszközökkel foglalkozók közül 56 új entitás került a listára, közülük 17 nem uniós országokban működik. Utóbbiak többek közt Kínában, Törökországban, Kazahsztánban és az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett társaságok.

Az uniós érvelés szerint ezek a szereplők az orosz hadiipar működéséhez szükséges technológiák, alkatrészek és alapanyagok biztosításában vesznek részt. Az exporttilalmak robbanóanyagokhoz kapcsolódó anyagokra, valamint fejlett ipari és kommunikációs eszközökre is kiterjednek.

A kereskedelmi korlátozások révén az EU körülbelül 530 millió euró értékben tiltja meg egyes orosz termékek importját, beleértve fémeket, vegyi anyagokat és kritikus nyersanyagokat.

Ahogy a korábbi szankciós csomagoknál úgy most is az a cél ezekkel az intézkedésekkel, hogy megnehezítsék Moszkva hozzáférését az ipari és katonai felhasználásra alkalmas termékekhez.

A személyi szankciók köre 33 névvel bővül, akik közül 13 ukrán gyerekek elrablásáért, és orosz állami propaganda terjesztése miatt került listára.

Az újonnan tiltólistára vett ismertebb orosz magánszemélyek között van Timati, polgári nevén Timur Ildarovics Junuszov énekes és vállalkozó, akit az EU a Kreml-propaganda terjesztésével, Vlagyimir Putyin elnök választási kampányainak támogatásával és háborúpárti rendezvényeken való szerepléssel indokolva vettek a listára. Mellette ott van az a Mihail Boriszovics Piotrovszkij, a szentpétervári Ermitázs igazgatója, akit Putyin közeli szövetségeseként, az Ukrajna elleni háború nyilvános támogatójaként és a megszállt Krímben végzett jogosulatlan régészeti tevékenységek miatt említenek. Valamint Fjodor Alekszandrovics Csudinov profi bokszoló, az Orosz Bokszszövetség Bajnokok Tanácsának tagja és az Egységes Oroszország politikai szereplője.

A listára rajtuk kívül elsősorban az energia-, hadiipari és logisztikai szektorhoz kapcsolódó szereplők kerültek fel.

Az érintettek vagyonbefagyasztással, utazási tilalommal és üzleti korlátozásokkal szembesülnek.

Biztosítékok és bizonytalanságok

A csomag jogi eszközöket is tartalmaz az európai vállalatok védelmére, melyek célja, hogy korlátozzák az orosz hatóságok által kezdeményezett államosítások és bírósági eljárások hatását, amelyek az elmúlt időszakban több uniós céget is érintettek.

Ez egyúttal arra az eshetőségre is erősíti a védelmet, ha az ukrán hitel visszafizetésénél mégis a Belgiumban immobilizált, mintegy 180 milliárd eurónyi vagyonelemhez kell nyúlni, és Oroszország válaszlépésként próbálná korlátozni az európai érdekeltségeket.

Az intézkedések illeszkednek a korábbi szankciós csomagokhoz, különösen azokhoz, amelyek már megkezdték a megkerülési mechanizmusok célzását. A mostani lépések ezt a folyamatot viszik tovább, nagyobb hangsúlyt helyezve a végrehajtásra és az ellenőrzésre.

Az intézkedések betartatása ugyanakkor továbbra is kihívást jelenthet, hiszen az uniós intézmények ellenőrzési kapacitásai korlátozottak. A harmadik országok bevonása és a nemzetközi pénzügyi, illetve kereskedelmi kapcsolatok összetettsége miatt a lépések hatása nagyban függ az együttműködés mértékétől és a kialakított mechanizmusok működésétől.

Mit jelent ez Magyarországnak?

Fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi szankciós környezetben Magyarország mentességei továbbra is érvényben vannak: a vezetékes orosz kőolajra vonatkozó kivétel nem korlátozott időben, és bár 2027 végéig a RePowerEU-rendelet januári módosítása kötelező leválást ír elő, az uniós végrehajtási rendelet még hiányzik. Ez azt jelenti, hogy rövid távon az ellátás biztosított, és az irányváltásra való felkészülésre még van ideje Szlovákiának és Magyarországnak.

Ezzel együtt az elmúlt időszak uniós döntései abba az irányba mutatnak, hogy középtávon csökkenjen az orosz energiahordozóktól való függés. A szankciók egyre inkább a megkerülési útvonalakat és a globális ellátási láncokat célozzák, ami közvetve drágábbá és bizonytalanabbá teheti az orosz import fenntartását.

Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy a miniszterelnöki pozíciót májusban elfoglaló Magyar Péter már bejelentette a diverzifikáció felé történő elmozdulást.

Tekintve, hogy Csehország a 2022-ben kialkudott mentessége után nagyjából három év alatt tudta kiváltani az orosz olajat, a Tisza Párt is 2030-2025-re tartja megvalósíthatónak a lépést. Elképzelhető, hogy a 2027-es határidőn túl az Európai Bizottság elfogadja a 4–5 éves átállási időszakot.

A Bizottság részéről várhatóan addig marad fenn a rugalmasság, amíg látható, hogy tényleges előrelépés történik az energiaszerkezet átalakításában és a függőség csökkentésében.

Címlapkép forrása: EU