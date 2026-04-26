A magyar rezsicsökkentést sem pártolja a terv, amivel Brüsszel átlép a saját árnyékán

Brüsszel az új energiaválságot nem elsősorban csővezetékek és tankerek drámájaként, hanem a versenyképességet romboló ársokként írja le: Európa importált fosszilis függősége minden geopolitikai rezdülésnél azonnal a számlákban és a termelési költségekben jelentkezik. Az Európai Bizottság rövid távon koordinált, célzott védőintézkedésekkel tompítaná az ütést, miközben azt üzeni, hogy az általános, mindenkire kiterített támogatási modellek – a magyar rezsicsökkentés logikája – túl drágák és rosszul céloznak egy újabb árhullámban. A tartós kiutat gyorsított tisztaenergia-termelésben, villamosításban, hálózatfejlesztésben és energiahatékonyságban látják, mert az áramtermelés „tisztulása” önmagában még nem húzza ki a fűtést, a közlekedést és az ipari hőt az olaj–gáz szorításából. A tét végső soron az, hogy Európa a következő sokkot ismét támogatásokkal próbálja-e túlélni, vagy a válságot egy kevésbé sérülékeny energiarendszer felé toló kényszerré tudja-e formálni.

Az Európai Bizottság szerint az EU újabb energiaválsága nem elsősorban klasszikus ellátásbiztonsági kérdés, hanem versenyképességi sokk: az európai gazdaság túl nagy arányban függ az importált fosszilis energiahordozóktól, és ezt minden geopolitikai válság beárazza. Az Európai Bizottság szerint így az AccelerateEU energiaterv létjogosultságát az adja, hogy Európa kevesebb mint öt éven belül másodszor szembesül ugyanazzal a sérülékenységgel.

Az energiafogyasztás 57 százalékát importált fosszilis energia fedezi, az EU 2025-ben mintegy 340 milliárd eurót költött ilyen behozatalra, a közel-keleti konfliktus márciusi kezdete és a Hormuzi-szoros lezárása után pedig az első 52 napban további 24 milliárd euróval többet fizetett fosszilis energiaimportra, mint válság előtti árakon fizetett volna.

Korábbi cikkünkben már bemutattuk, hogy Brüsszel ezt alapvetően ár-, nem pedig általános ellátásbiztonsági válságként értelmezi, a mostani közlemény pedig ennek gyakorlati következményeit részletezi. Az uniós végrehajtó testület szerint jelenleg nincs azonnali, általános ellátási veszély, de egyes üzemanyagok készletei szűkösek, az árak pedig már érdemi terhet raknak a háztartásokra, a kkv-kra, az energiaintenzív iparágakra, a közlekedésre és a mezőgazdaságra. Ezért rövid távon célzott, átmeneti és időben korlátozott védelmi intézkedéseket sürget, középtávon viszont azt állítja:

tartós kiút csak gyorsabb uniós tisztaenergia-termeléssel, elektrifikációval, hálózatfejlesztéssel és energiahatékonysággal lehetséges.

Az Európai Tanács csütörtök-pénteki ciprusi csúcstalálkozójára beküldött dokumentum szerint az energiarendszer átalakítása már nem klímapolitikai luxus, hanem gazdasági, társadalmi, biztonsági és iparpolitikai kényszer. Az EU villamosenergia-termelésében már jelentős elmozdulás történt: 2024-ben az áramtermelés 71 százaléka tiszta forrásból, vagyis megújulóból vagy nukleáris energiából származott. A villamos energia azonban a végső energiafogyasztásnak kevesebb mint egynegyedét adja, vagyis az áramtermelés viszonylag gyorsan tisztul, miközben a fűtés, az ipari hőfelhasználás és a közlekedés továbbra is nagy részben olajra és gázra épül.

A Bizottság ezért a megújuló termelés bővítése mellett a fogyasztási oldalt is gyorsabban vinné át villamos energiára.

Mindenünk van, csak együtt kéne bevetni

A rövid távú válságkezelésben Brüsszel elsőként a tagállami koordinációt erősítené: a REPowerEU után az EU 2022 augusztusa és 2023 márciusa között 18 százalékkal csökkentette gázkeresletét a válság előtti szinthez képest, az uniós energiabeszerzési platform pedig 90 milliárd köbméter európai gázigényt összesített, amelyből 77 milliárd köbmétert sikerült nemzetközi beszállítókkal összekapcsolni.

Most hasonló logikával kezelnék a gáztárolók feltöltését, az olajkészletek esetleges felszabadítását, a kerozin- és dízelellátást, valamint a finomítói kapacitások kihasználását, hogy a tagállamok ne egyszerre vásároljanak nagy mennyiséget, ne hajtsák fel egymásnak az árakat, és ne torzítsák az egységes piacot.

A közlekedési üzemanyagok közül különösen érzékeny a kerozin, mert az EU fogyasztásának mintegy 40 százaléka importból származik, ennek körülbelül fele a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik. A nyári légiközlekedési szezon előtt a tartósabb hiány járattörlésekhez, regionális ellátási zavarokhoz és az egységes piac működésének romlásához vezethet. Brüsszel ezért májustól Üzemanyag-megfigyelőközpontot hozna létre, amely az EU-ban előállított, importált és exportált közlekedési üzemanyagokat, készletszinteket, katonai üzemanyagkészleteket és – ahol elérhetők az adatok – a finomítói kapacitásokat is feltérképezi.

A finomítói kapacitások külön májusi áttekintése azért fontos, mert bár az EU-ban jelentős feldolgozói kapacitás működik, az néhány régióra koncentrálódik: Északnyugat-Európára, az északi-balti térségre, a mediterrán régióra, valamint Közép- és Kelet-Európára.

Ha ezek nem teljes kihasználtsággal működnek, vagy terméktípusokban – például kerozinban vagy dízelben – szűkösség alakul ki, a válság gyorsan átterjedhet a közlekedésre, a fuvarozásra, a halászatra és a mezőgazdaságra.

Az Európai Bizottság ezért az olajkészletekről szóló irányelv felülvizsgálatát is előrevetíti, beleértve annak vizsgálatát, kellenek-e külön készletezési követelmények egyes olajtermékeknél, például a kerozinnál.

A háztartásokat is mankót kaphatnak

A háztartások és az ipar védelménél Brüsszel abból indul ki, hogy az árnövekedés már most látszik a fogyasztói költségekben. A benzin literenként átlagosan 1,8–2,2 euróba, a dízel 2,0–2,4 euróba kerül, miközben 2025-ben a benzin 1,5–1,6 euró, a dízel 1,6–1,8 euró volt. A földgáz drágulása késleltetve jelenhet meg a háztartási számlákban, mert sok fogyasztónak még korábbi szerződése van, de ezek lejáratakor a magasabb ár beépülhet a rezsibe, később pedig az élelmiszerárakba és más termékek árába is.

Brüsszel nem általános ársapkát vagy új fosszilis támogatási hullámot javasol, hanem célzott eszközöket: jövedelemtámogatást, energiautalványt, szociális tarifákat, a villamos energia jövedéki adójának csökkentését a sérülékeny háztartások és energiaintenzív iparágak számára, áfacsökkentést hőszivattyúkra, napelemekre és kis akkumulátoros rendszerekre, valamint adóösztönzőket az elektromos járművek terjedéséhez.

Ezzel lényegében kifejezetten nem olyan megoldásokat ajánlanak, mint az egyetemes, teljesen egységes támogatások – tehát olyat, mint a magyar rezsicsökkentés.

Bár a magyar támogatási rendszert nem nevezik meg, maga Dan Jørgensen energiaügyi biztos úgy beszélt ezekről, a nem a rászorultságot figyelembe vevő, hanem mindenkire érvényes mentességekről az AccelerateEU-csomag szerdai bemutatásakor, hogy

nem az adófizetők pénzének elégetése a cél támogatásokon keresztül, hanem olyan modern technológiák finanszírozása, amelyek évről évre értéket termelnek az európai fogyasztóknak és gyártóknak.

Szemléletes példa a problematikájára – de még egyszer hangsúlyozzuk, nem nevezte meg a rezsicsökkentést név szerint az Európai Bizottság – a magyar büdzsé helyzete, amelyben a lakossági fogyasztói árak támogatására már év elején több mint 360 milliárd forintnyi többletforrást irányzott elő a most leköszönő Orbán-kormány, így az évben legalább 1100 milliárd forintot felemészt már a támogatás.

A brüsszeli tervekben szerepel, hogy a tagállamok átmeneti vagy teljes kikapcsolási tilalmat is bevezethetnek, védve az energiaszegénységnek leginkább kitett családokat. Április végéig pedig a Bizottság ideiglenes állami támogatási keretet fogad el a leginkább kitett ágazatok célzott átmeneti támogatására.

A zöldátállás már most is segítség, felgyorsítanák

A strukturális válaszban a legfontosabb szám a 100 gigawatt: a Bizottság szerint az évente telepített megújuló villamosenergia-kapacitást erre a szintre kell növelni. 2021 óta az EU mintegy 260 gigawatt megújuló kapacitást telepített, ebből 204 gigawatt napelemes és 57 gigawatt szélenergia-kapacitás volt.

Ez 2025-ben mintegy 15 milliárd köbméter gáz megtakarításával egyenértékű áramtermelést tett lehetővé, ami az éves uniós gázimport nagyjából 5 százaléka.

Brüsszel azt várja, hogy 2026 végéig a megújuló projektek engedélyezési ideje legfeljebb két évre csökkenjen, és minden tagállam jelöljön ki legalább egy megújulóenergia-gyorsítási térséget.

Az elektrifikációban a hőszivattyúk kiemelt szerepet kapnak, mert az Európai Bizottság számításai szerint a gáz- és olajkazánok kiváltása megfelezheti az épületek végső energiafogyasztását, és idővel csökkentheti a számlákat. A jelenlegi évi körülbelül 2,4 millió telepített hőszivattyúról 2030-ra évi 4 millióra kellene emelni a beépítési ütemet. A kereskedelmi és lakossági hőszivattyú-kapacitás megduplázása 200 terawattóra fosszilisenergia-megtakarítást hozhatna, ami az épületfűtési energiafogyasztás körülbelül 8 százaléka.

Ipari oldalon a hőszivattyúk jellemzően 200 Celsius-fokig, a napenergia hőcélú hasznosítása egyes iparágakban akár 400 Celsius-fok körüli technológiai hőig is releváns lehet.

Sok a megújuló, kevés a kábel

A hálózatfejlesztés közben legalább ekkora szűk keresztmetszet, mert az EU jelenlegi 55 gigawattnyi energiatárolási kapacitását 2030-ra 200 gigawattra kellene növelni, részben nagy akkumulátoros rendszerekkel. A tagállamoknak 2031-re végső fogyasztóik legalább 50 százalékát okosmérőkkel kellene lefedniük, mert ezek nélkül nem lehet nagy léptékben kihasználni a fogyasztói rugalmasságot, a keresletoldali alkalmazkodást és az elektromos autók, hőszivattyúk, akkumulátorok rendszerstabilizáló szerepét.

Brüsszel azt is sürgeti, hogy a társjogalkotók 2026 nyaráig állapodjanak meg az európai hálózati csomagról.

A finanszírozási oldal jelzi az átállás léptékét: 2030-ig évente 660 milliárd euró beruházásra lenne szükség az energiaátálláshoz. Ezt közpénzből nem lehet előteremteni, de uniós források már most is vannak: a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből 219 milliárd euró kapcsolódik az energiaátálláshoz, az alternatív üzemanyag-infrastruktúrára 2021 óta több mint 2 milliárd eurót kötöttek le, a CEF-Energy 2021–2027 között 5,84 milliárd eurót fordít határokon átnyúló energetikai és megújuló projektekre, a kohéziós politika félidős felülvizsgálata pedig további 1,2 milliárd eurót csoportosított át energiaügyi prioritásokra.

Az AccelerateEU politikai üzenete végül az, hogy Európa nem tud minden válság után újabb támogatásokkal kompenzálni az importált fosszilis energia árát.

Az Európai Bizottság szerint a következő évek tétje az, hogy a mostani árütést átmeneti intézkedésekkel tompítsák, de közben ne lassítsák, hanem gyorsítsák az átállást. Ha ez sikerül, a válság kényszerítő erő lehet egy kevésbé sérülékeny európai energiarendszer felé; ha nem, minden új geopolitikai sokk ugyanott találja majd Európát: magas importszámlával, árérzékeny iparral és kiszolgáltatott fogyasztókkal.

