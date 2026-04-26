Megszólalt az Európai Bizottság a magyar EU-pénzekről – erre jutottak a tárgyaláson
Újabb részleteket közölt az Európai Bizottság a hétvégén, a Tisza Párt képviselőivel folytatott tárgyalásokról, megnevezve a felek közötti konszenzusos álláspontot. Az uniós források hazahozatala érdekében Magyar Péter leendő miniszterelnök már a jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel, az uniós végrehajtó testület elnökével tárgyaljon.

Az Európai Bizottság magas szintű delegációja Brüsszelben egyeztetett a leendő magyar kormány képviselőivel, folytatva az egy héttel korábbi budapesti tárgyalásokat – közölte a Portfolio-val az uniós testület.

Az Európai Bizottság úgy fogalmazott, hogy a következő hetekben is folytatják a munkát a magyar féllel, miközben az új kormány felállására készül, és hangsúlyozták:

mindkét oldal számára kulcsfontosságú, hogy érdemi előrelépés történjen a jogállamiság és a korrupcióellenes intézkedések terén.

Közben Magyar Péter bejelentette, hogy szerdán Brüsszelbe utazik, ahol informális egyeztetést folytat majd Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. A Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a közösségi oldalán azt írta: nincs elvesztegetni való idő, és jelezte, hogy a kormányalakítást követően az egyik első külföldi útja is az uniós intézményekhez vezetne.

A mostani egyeztetéseket megelőzően már zajlottak tárgyalások: április közepén, a választások után a leendő kormány képviselői több napon át folytattak informális megbeszéléseket a Bizottság delegációjával, elsősorban az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter ezekről azt közölte, hogy a tárgyalásokon rögzítették: Magyarországnak járnak a források, ugyanakkor azokhoz csak konkrét vállalások teljesítésével lehet hozzájutni.

A magyar fél

  • a korrupcióellenes intézkedéseket,
  • az Európai Ügyészséghez való csatlakozást,
  • valamint az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás függetlenségének helyreállítását jelölte meg kulcslépésként.

Emellett jelezte, hogy ezek teljesítését kormányra kerülve azonnal megkezdik.

Ahogy arról írtunk, a tárgyalások tétje jelentős összeg: a 2021–2027-es kohéziós források eredeti magyar kerete 21,7 milliárd euró volt, amelyből különböző döntések nyomán jelenleg mintegy 11,8 milliárd euró érhető el. Emellett a helyreállítási alap teljes magyar kerete 10,4 milliárd euró, amely 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,9 milliárd euró hitelből áll, utóbbiban szerepel az energetikai átállást szolgáló REPowerEU-program is.

