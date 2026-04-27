Az Európai Bizottság megerősítette: nem lesz határidő-hosszabbítás a helyreállítási pénzeknél

Az Európai Bizottság nem kezdeményezi sem a helyreállítási és ellenállóképességi (RRF) eszköz meghosszabbítását, sem új közös hitelfelvételi program indítását. A fókusz a meglévő kötelezettségek teljesítésén és a visszafizetés pénzügyi kereteinek kialakításán van. Magyarország számára ez csak még égetőbbé teszi az RRF-pénzek kiszabadítását, amelyről aktívan tárgyal a felálló Tisza-kormány és az Európai Bizottság, hogy ne vesszen el Magyarország számára 10,4 milliárd eurónyi támogatás.

Az Európai Bizottság egyelőre nem támogatja a helyreállítási alap meghosszabbítását, és továbbra is egyszeri eszközként tekint a NextGenerationEU programra – derült ki a testület hétfői sajtótájékoztatóján. Az Európai Bizottság szóvivője, Ujvári Balázs azt mondta,

a jelenlegi álláspont szerint a program »egyszeri eszköz«, és így kezelik azt a továbbiakban is.

A szóvivő egy újságírói kérdésre reagált, amely Emmanuel Macron francia elnök hétvégi nyilatkozatára utalt. Macron arról beszélt, hogy szerinte „abszurd” lenne a közösen felvett uniós adósság törlesztésének megkezdése már a következő többéves költségvetési ciklusban, és inkább a futamidő meghosszabbítását vagy újabb közös kötvénykibocsátást vetette fel.

Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban nem jelezte, hogy nyitott lenne a konstrukció újragondolására.

Ujvári Balázs a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a NextGenerationEU – amelynek része a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz – jelenleg is egy egyszeri válaszként értelmezendő a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira. Hozzátette, hogy a Bizottság számára most az a legfontosabb kérdés, miként történik majd az alap finanszírozására felvett közös adósság visszafizetése.

Ezzel összefüggésben emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság már több javaslatot is előterjesztett új saját források bevezetésére.

Ezek célja éppen az, hogy biztosítsák a közös hitelfelvétel törlesztésének pénzügyi alapját. Utalt arra is, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök nemrég Cipruson ismét hangsúlyozta: előrelépésre van szükség ezeknek az új bevételi forrásoknak az elfogadásában.

A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a jelenlegi szabályok egyértelműek: a NextGenerationEU keretében szükséges forrásbevonást 2026 végéig le kell zárni. Ujvári Balázs azt mondta, hogy „ez az a szabály, amelyhez jelenleg tartjuk magunkat”, vagyis a Bizottság a mostani jogi keretek között tervezi a program végrehajtását.

Arra a felvetésre, hogy politikai akarat esetén meghosszabbítható-e a program vagy átalakítható-e a konstrukció, a szóvivő azt válaszolta, hogy ehhez új politikai döntésre lenne szükség a tagállamok részéről.

Felidézte, hogy maga a NextGenerationEU is egy ilyen politikai döntés eredményeként jött létre 2020 végén, a járványra adott rendkívüli válaszként. Ennek megfelelően bármilyen jövőbeli változtatás is csak hasonló szintű politikai megállapodás nyomán valósulhatna meg.

Magyarország számára ez különösen sürgetővé teszi a források kiszabadítását, mivel a magyar költségvetés egyelőre mindössze mintegy 780 millió eurónyi előleghez jutott hozzá a RePowerEU fejezetből, miközben összesen 10,4 milliárd eurónyi forrást igényelt a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből (RRF). A forrásokhoz való tényleges hozzáférés így továbbra is jelentős részben bizonytalan, különösen a szigorú határidők miatt. A helyzetet bonyolítja, hogy a rendelkezésre álló idő gyorsan fogy: az augusztus 31-i, projektzárási határidő közeledtével egyre nagyobb a tétje annak, hogy a még elérhető források lehívhatók legyenek.

Ennek érdekében Magyar Péter leendő miniszterelnök és képviselői már intenzív tárgyalásokat folytatnak az Európai Bizottsággal annak érdekében, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljön „kiszabadítani”, és ezzel mérsékelni a forrásvesztés kockázatát Magyarország számára. A jövendőbeli kormányfő most szerdán Ursula von der Leyennel is tárgyal majd a pénzek gyors felszabadításához szükséges lépésekről.

