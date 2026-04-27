Az uniós acélgyártók fellendülésre készülnek, az iráni háború kinyírta a versenytársakat

Az európai melegen hengerelt acéltekercs (HRC) ára mintegy 20 százalékot emelkedett az elmúlt fél évben. A drágulás mögött elsősorban az energiaárak növekedése és az EU-n kívülről érkező import visszaszorulása áll. Utóbbit az Európai Unió új kereskedelmi védintézkedései okozzák. "Korábban csak eseti intézkedések voltak érvényben az importtal szemben, mostanra azonban strukturálisan megerősítették a rendszert" – mondta Maxime Kogge, az Oddo BHF elemzője.
A szakértő ezzel a magas kibocsátású importra kivetett uniós karbonvámra (CBAM) és az importkvóták felére csökkentésére utalt, amelyek július 1-jétől lépnek életbe.
A közel-keleti konfliktus meglepő módon szintén kedvezett az európai acélgyártóknak. Mindez annak ellenére igaz, hogy makroszinten a hátrányok feltehetően meghaladják az előnyöket. Az ázsiai versenytársak – különösen a vegyiparban és a nyersanyagiparban – ugyanis jobban ki vannak téve a közel-keleti energiafüggőségnek, mint az európai vállalatok. Emellett a megnövekedett szállítási költségek "regionalizálták" az acélpiacot. A Bank of America egy friss befektetői elemzése szerint az európai vásárlók az ellátási zavaroktól tartva egyre inkább a hazai termelők felé fordultak.
A kihívások azonban továbbra is jelentősek. A World Steel Association (Világacélszövetség) áprilisban 3,2 százalékról 1,3 százalékra mérsékelte az Európai Unió és az Egyesült Királyság 2026-os acélkereslet-növekedési előrejelzését a közel-keleti helyzet miatt. Az európai gyártók az energiaköltségek terén is komoly hátrányban maradnak. Az ipari áramárak több mint 50 százalékkal haladják meg a kínai és indiai versenytársakét, míg az amerikai áraknak több mint a kétszeresét teszik ki.
A német védelmi beruházási csomag sem hozta meg a várt lökést. Kogge szerint a terv "eddig semmilyen eredményt nem hozott". A korábbi várakozásokkal ellentétben ráadásul az év második felében sem fogja érdemben növelni a megrendelésállományt. A fellendülés üteme jelenleg nagyrészt a közel-keleti konfliktus alakulásától függ.
Egy esetlegesen magasabb infláció ugyanis kamatemelésre kényszeríthetné az Európai Központi Bankot, ami ismételten visszafogná a keresletet.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
