Hatalmas magyar állami támogatást engedélyezett az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar állam közel 72 millió eurós (28 milliárd forintos) támogatását, amelyet a Hankook Tire & Technology Co. Ltd. rácalmási beruházásához nyújtanak.
A döntés egy korábban bejelentett, mintegy 538 millió eurós – a 2023-as magyar kormányzati kommunikáció szerint nagyjából 210 milliárd forintos – fejlesztéshez kapcsolódik, amelynek célja egy új, tehergépkocsik és autóbuszok számára gyártott radiálabroncsokat előállító üzem létrehozása Fejér vármegyében.
A Bizottság értékelése szerint a támogatás megfelel az uniós állami támogatási szabályoknak, különösen az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke alapján, amely lehetővé teszi a hátrányosabb helyzetű régiók gazdasági fejlesztését célzó beavatkozásokat.
A brüsszeli testület arra jutott, hogy a támogatás szükséges és arányos, mivel ösztönző hatása van: a vállalat a projektet állami hozzájárulás nélkül nem valósította volna meg az Európai Gazdasági Térségben. A beruházás várhatóan közel 470 új munkahelyet hoz létre, elsősorban a feldolgozóiparban, miközben hozzájárul a régió versenyképességének erősítéséhez.
A fejlesztés egy már működő gyár bővítését jelenti, amely jelenleg személyautókhoz és kisteherautókhoz gyárt abroncsokat, az új beruházás pedig diverzifikálja a termelést. A projekt előzménye, hogy a magyar kormány még 2023-ban jelezte: támogatást nyújt a dél-koreai vállalat beruházásához, amely évente mintegy 800 ezer nagy teherbírású gumiabroncs gyártását teszi lehetővé, és illeszkedik a beruházásösztönzésre épülő gazdaságpolitikába, amely az utóbbi években jelentős külföldi tőkebeáramlást hozott Magyarországra.
Címlapkép forrása: EU
Meghalt Sebő Ferenc
Az együttes közölte a lesújtó hírt.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Mutatjuk a válaszokat!
Jean Pisani-Ferry: A világ Donald Trump után
A Bruegel kutatójának írása.
Új aukciós rekord a design kategóriában, elkeltek a Titanic-ereklyék – Ez történt a napokban a műkincspiacon
Közel 10 milliárd forintot adtak egy tükörkollekcióért.
Bevezeti a qvik-kérelmet a Wise, ezzel illetékmentes lehet a feltöltés a forintszámlára
Új funkciót kapnak az ügyfelek.
Új kedvence akadt a magyar befektetőknek, valósággal felrobbant ez a papír!
Mutatjuk a magyar tőzsde új sztárját.
Kilőtt az Adidas árfolyama, elképesztő rekordot döntöttek a cég szupercipőjében
A londoni maratonon.
Nagyon rossz hír jött magyar utakról
Az unióban nem ez volt a tendencia tavaly előtt.
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?