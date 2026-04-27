Hatalmas magyar állami támogatást engedélyezett az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság pozitív döntést hozott a Hankook gumigyártónak szánt, még 2023-ban bejelentett fejlesztéséhez kapcsolódó magyar állami támogatásra – jelentette be hétfőn az uniós testület.

Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar állam közel 72 millió eurós (28 milliárd forintos) támogatását, amelyet a Hankook Tire & Technology Co. Ltd. rácalmási beruházásához nyújtanak.

A döntés egy korábban bejelentett, mintegy 538 millió eurósa 2023-as magyar kormányzati kommunikáció szerint nagyjából 210 milliárd forintos – fejlesztéshez kapcsolódik, amelynek célja egy új, tehergépkocsik és autóbuszok számára gyártott radiálabroncsokat előállító üzem létrehozása Fejér vármegyében.

A Bizottság értékelése szerint a támogatás megfelel az uniós állami támogatási szabályoknak, különösen az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke alapján, amely lehetővé teszi a hátrányosabb helyzetű régiók gazdasági fejlesztését célzó beavatkozásokat.

A brüsszeli testület arra jutott, hogy a támogatás szükséges és arányos, mivel ösztönző hatása van: a vállalat a projektet állami hozzájárulás nélkül nem valósította volna meg az Európai Gazdasági Térségben. A beruházás várhatóan közel 470 új munkahelyet hoz létre, elsősorban a feldolgozóiparban, miközben hozzájárul a régió versenyképességének erősítéséhez.

A fejlesztés egy már működő gyár bővítését jelenti, amely jelenleg személyautókhoz és kisteherautókhoz gyárt abroncsokat, az új beruházás pedig diverzifikálja a termelést. A projekt előzménye, hogy a magyar kormány még 2023-ban jelezte: támogatást nyújt a dél-koreai vállalat beruházásához, amely évente mintegy 800 ezer nagy teherbírású gumiabroncs gyártását teszi lehetővé, és illeszkedik a beruházásösztönzésre épülő gazdaságpolitikába, amely az utóbbi években jelentős külföldi tőkebeáramlást hozott Magyarországra.

