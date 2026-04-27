Kimondta a távol-keleti nagyhatalom: durva csapást tervez az EU ellen
Kína megtorlással fenyegette meg az Európai Uniót a tervezett új európai ipartámogató törvény miatt. A jogszabály korlátozná a stratégiai ágazatokba irányuló külföldi befektetéseket, amit Peking a kínai vállalatokkal szemben diszkriminatívnak tart – jelentette a Financial Times. Magyarországot érintő szektorokban és befektetéseknél jöhet a nagy brüsszeli keménykedés, amit Peking egyáltalán nem akar elfogadni.

A kínai Kereskedelmi Minisztérium hétfőn közleményben reagált az EU úgynevezett Ipari Gyorsító Törvényére (Industrial Accelerator Act). Ahogy arról írtunk, ezzel a jogszabállyal az unió az olcsóbb importtal szemben kívánja megerősíteni saját iparát.

A tervezet célja, hogy az EU bruttó hazai termékén (GDP) belül a feldolgozóipar részarányát a tavalyi 14,3 százalékról 20 százalékra növelje 2035-re.

Peking szerint a tervezett törvény diszkriminációt jelent a kínai befektetőkkel szemben, úgy vélik, hogy az intézkedés

ellentétes az olyan alapvető piacgazdasági elvekkel, mint az önkéntes üzletkötés és a tisztességes verseny.

A minisztérium hozzátette, hogy Kína kész a párbeszédre az EU-val. Ugyanakkor figyelmeztettek: ha Brüsszel figyelmen kívül hagyja a javaslataikat, Pekingnek „nem marad más választása, mint hogy ellenintézkedéseket tegyen”, de a megtorlás konkrét formáját nem részletezték.

Az új szabályozás szigorú feltételekhez kötné a 100 millió eurót meghaladó külföldi befektetéseket az olyan stratégiai ágazatokban, mint az akkumulátorgyártás, a napelemipar és a nukleáris energia. Ez azokra az esetekre vonatkozna, ahol a befektető országa a globális termelés több mint 40 százalékát adja. A beruházóknak többek között garantálniuk kellene, hogy a munkavállalók legalább fele uniós állampolgár.

Emellett kötelező lenne bevonniuk a gyártásba a helyi vállalatokat, és meg kellene osztaniuk a technológiai tudást az európai partnerekkel.

A törvényt sokan az EU válaszának tekintik arra az évtizedes kínai gyakorlatra, amely a külföldi cégeket vegyesvállalatok alapítására és technológiatranszferre kötelezi. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) számításai szerint a kínai feldolgozóipari vállalatok a fejlett országokban lévő versenytársaikhoz képest három-kilencszeres állami támogatáshoz jutnak. Kína kereskedelmi partnerei azzal vádolják Pekinget, hogy a túlzott állami szubvenciókkal rekordméretű kereskedelmi többletkapacitást épített ki.

Ennek következtében a mesterségesen olcsó áruk elárasztják a külföldi piacokat, ami aláássa a helyi ipart – emiatt az elektromos autóknál már büntetővámokat vetett ki az EU 2024-ben.

Peking a mostani uniós piacvédelmi tervek kapcsán azt is közölte, hogy a jogszabálytervezet sérti a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) alapelveit. Szerintük a tervezet a szellemi tulajdonjogokra és a szubvenciókra vonatkozó nemzetközi megállapodásokkal is szembemegy. A kínai fél felszólította az Európai Uniót, hogy törölje a külföldi befektetőket hátrányosan érintő követelményeket. Kifogásolták továbbá a helyi tartalomra vonatkozó előírásokat, a kötelező technológiatranszfert és a közbeszerzési korlátozásokat. A tervezetről az uniós tagállamoknak és az Európai Parlamentnek is tárgyalnia kell, mielőtt az hatályba léphetne.

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

