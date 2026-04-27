Közölte az Európai Bizottság: szerdán sorsdöntő egyeztetés jön Magyar Péter és Ursula von der Leyen között

Az uniós forrásokhoz való hozzáférés felgyorsítása lett a kulcskérdés a készülő magyar kormány és Brüsszel közötti egyeztetéseken – derült ki az uniós végrehajtó testület hétfői sajtótájékoztatóján. Az Európai Bizottság szóvivője szerint a tárgyalások célja, hogy mielőbb megszülessenek azok a lépések, amelyek lehetővé teszik a pénzek kifizetését. Ursula von der Leyen elnök és Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök szerdai tárgyalásáról is tájékoztatást adtak hétfőn Brüsszelből.

Jelentős az érdeklődés a hétvégén zajlott egyeztetések iránt, amelyeket a leendő magyar kormány és a brüsszeli testület között tartottak, ami az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján is látszott, ahol a testület szóvivő ismét kérdést kaptak az ügy haladásáról. Olof Gill referens azt jelezte, hogy nem kíván konkrét részleteket közölni a magyar kormányalakítással összefüggő egyeztetésekről, ugyanakkor megerősítette, hogy a tárgyalások középpontjában az uniós források feloldása áll – derült ki a testület hétfői sajtótájékoztatóján.

Hozzátette ugyanakkor, hogy mivel még hivatalba nem lépett kormányról és miniszterelnök-jelöltről van szó, nem adhatnak további információt a megbeszélések tartalmáról vagy előrehaladásáról.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a tárgyalások célja egyértelmű:

annak meghatározása, hogyan lehet előrelépést elérni, különösen a Magyarországnak szánt, de jelenleg befagyasztott uniós források ügyében.

Az Európai Bizottság álláspontja szerint strukturált és célzott együttműködésre törekszenek a hivatalba lépő magyar kormánnyal annak érdekében, hogy a szükséges intézkedések minél hamarabb megszülessenek.

Mint fogalmazott,

a cél az, hogy a magyar állampolgárok – akiknek ezek a források eredetileg szólnak – a lehető leghamarabb részesülhessenek az uniós támogatásokból.

A Bizottság ezért már a kezdeti szakaszban igyekszik minden szükséges lépést előmozdítani az új kormánnyal való együttműködésben.

A szóvivő kitért arra is, hogy egyelőre nem kívánnak többet mondani annál, amit eddig nyilvánosságra hoztak, ugyanakkor jelezte: a szerdára tervezett találkozót követően elképzelhető, hogy további információkat osztanak meg. Ezen a megbeszélésen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter, leendő magyar miniszterelnök is részt vesz majd, informális keretek között.

Arra a kérdésre, hogy a tárgyalások napirendjén szerepelnek-e Ukrajnával kapcsolatos ügyek – például az uniós csatlakozási folyamat vagy Magyarország ezzel összefüggő álláspontja –, a szóvivő nem adott konkrét választ.

Csak annyit közölt, hogy a Bizottság jelenleg nem kíván további részleteket megosztani a megbeszélések témáiról.

