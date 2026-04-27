Ursula von der és Friedrich Merz már kézfogás közben szúrnák egymást hátba

Friedrich Merz kancellár konzervatív frakciója hétfőn Berlinben fogadja az Európai Bizottság elnökét. A találkozón a tervek szerint egy 27 pontos követeléscsomagot terjesztenek elő. A Politico által megszerzett stratégiai dokumentum tervezete alapján a képviselők határozott fellépést várnak.

Azt akarják elérni, hogy Brüsszel gyorsabban és érezhetőbben csökkentse a német vállalkozásokat sújtó uniós szabályozási terheket, ellenkező esetben a Bizottság hatásköreinek megnyirbálására tesznek lépéseket.

A legradikálisabb javaslat egy új felügyeleti testület felállítását irányozza elő, amely alapvető vétójoggal rendelkezne az Európai Bizottság minden új jogalkotási javaslatával szemben. A testületet vagy teljesen új uniós intézményként hoznák létre, vagy a jelenlegi Szabályozói Ellenőrzési Testület hatásköreit bővítenék ki. Egy ilyen szintű intézményi átalakítás azonban valószínűleg uniós szerződésmódosítást igényelne.

A dokumentum emellett az uniós intézmények létszámának csökkentését, valamint hatásköreik megszorítóbb értelmezését is szorgalmazza.

A nyomásgyakorlás hátterében az áll, hogy Merz konzervatívjai egyre nehezebben tudják teljesíteni a német gazdaság élénkítésére tett választási ígéreteiket.

A kormány a múlt héten a felére csökkentette a 2026-os növekedési előrejelzését. A helyzetet tovább rontja az iráni háború következményei is, a kancellár a szociáldemokratákkal alkotott koalícióban képtelen átfogó belföldi reformokat keresztülvinni, ezért egyre inkább Brüsszelre hárítja a felelősséget. Merz egy szeptemberi kölni üzleti rendezvényen így fogalmazott:

Homokszemet kell szórnunk a brüsszeli gépezetbe, hogy az végre leálljon.

Egy korábbi tervezetben még ennél is messzebb menő javaslat szerepelt, az a tagállami költségvetési hozzájárulásokat az Európai Bizottság szabályozáscsökkentési teljesítményéhez kötötte volna. Ezt az ötletet azonban túl radikálisnak ítélték, és azóta törölték a szövegből.

Az Európai Bizottság folyamatosan tesz lépéseket az egyszerűsítés érdekében, többek között gyűjtőjogszabályokkal próbálta észszerűsíteni a meglévő előírásokat, különösen az európai zöld megállapodás terén. A német konzervatívok szerint azonban ezek az intézkedések „mind terjedelmüket, mind ütemüket tekintve elégtelenek”.

A feszültség egyáltalán nem új keletű:

Von der Leyen már a februári, Alden Biesenben tartott uniós csúcstalálkozó előtt is összetűzésbe került a tagállami vezetőkkel.

Amikor Merz és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a brüsszeli szabályozásokat okolta az EU gyenge gazdasági teljesítményéért, a bizottsági elnök határozottan visszavágott. Von der Leyen érvelése szerint a tagállamok túlszabályozása, vagyis az uniós jogszabályok indokolatlan nemzeti szintű túlteljesítése legalább annyira felelős a problémáért.

Ráadásul – amint azzal több elemzésben is foglalkoztunk – az adatok alapján Brüsszelnek van igaza: az uniós szabályozásokat a 27 tagállam egyáltalán nem azonos módon ülteti át nemzeti jogrendjében, az esetek 77 százalékában saját bürokratikus akadályokat teremtenek, plusz költségeket okozva ezzel a cégeknek. Az IMF szerint a tagállami túlszabályozás – a szaknyelvben gold plating – már 40 százalékos belső vámokként jelentkezik, vagyis ennyi többletkiadást okoznak a határokon átnyúló szolgáltatásoknál, kereskedelemnél az egységes, vámmentes belső piacon. Az OECD az EU GDP-jének 2,5-4 százalékát is elveheti a tagországok jogalkotási féktelensége.

A német kormánytól érkező fenyegetés így részben felelősséghárítás: főként az árulkodik erről, hogy az euróövezet több nagy gazdasága sokkal jobb növekedési számokat tud produkálni a németnél.

