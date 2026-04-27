Végveszélyben az uniós ipar: kimondták, milyen drasztikus lépéssel állítanák meg a nagyhatalmakat

A Bajor Vállalkozások Szövetsége (vbw) megbízásából készült, Kereskedelem- és iparpolitika egy új korszakban (Handels- und Industriepolitik für eine neue Zeit) című elemzés szerint az EU-nak alkalmazkodnia kell a megváltozott világgazdasági helyzethez. A szerzők az Egyesült Államokkal szemben óvatosságot javasolnak, Kínával szemben azonban egyértelműen keményebb fellépést sürgetnek. A tanulmány megállapítja:

ha az uniós termelést tisztességtelen kínai versenytorzítás fenyegeti, a kiegyenlítő vámok formájában bevezetett kereskedelmi akadályok nemcsak indokoltak, hanem célszerűek is.

Németországot különösen súlyosan érinti az új helyzet az elemzés szerint: Trump vámháborúja következtében a német export az Egyesült Államok felé 2025-ben csaknem tíz százalékkal esett vissza. Ezzel párhuzamosan Kínával szemben rekordmértékű kereskedelmi hiány alakult ki: a 171,1 milliárd eurós importtal mindössze 79,9 milliárd eurós kivitel állt szemben. A francia kormány tervezési tanácsának tanulmánya szerint a kínai vállalatok az európai ipar magját támadják. Ez a vegyipartól az autógyártáson át egészen a gépgyártásig terjed, és termékeiket 30-40 százalékkal az európai versenytársak árai alatt kínálják.

A Goldman Sachs közgazdászai szerint a kínai kereskedelempolitika önmagában évi egy százalékpontnyi növekedési veszteséget okozhat a német gazdaságnak.

Az IW kutatói megvizsgálták az Európai Bizottság tervezett Ipari Gyorsító Törvényét (Industrial Accelerator Act) is. Ez a jogszabály helyi hozzáadott értékre vonatkozó előírásokat fogalmazna meg az uniós vállalatok számára. Az elemzés szerint

ez a megközelítés különösen rosszul teljesít, mivel nyíltan ütközik a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival.

Emellett nemcsak a kínai, hanem a baráti országokból érkező, kedvező árú termékeket is kizárná a piacról. A szerzők ehelyett származási felső határok bevezetését javasolják: például egyetlen országból legfeljebb ötven százalékos arányt engedélyeznének, ami csökkenthetné a Kínától való függőséget anélkül, hogy más partnereket büntetne.

A tanulmány központi javaslata a kiegyenlítő vámok reformja: az eddigi, egyedi termékekre szabott dömpingellenes intézkedések túl specifikusak és túl lassúak. Ezt maga Denis Redonnet, a Bizottság kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselője is elismerte.

A szerzők szerint a vámokat iparági szinten kellene alkalmazni, figyelembe véve a kínai valuta alulértékeltségét is.

Az intézkedések WTO-kompatibilitásának biztosítása érdekében az EU-nak panaszt kellene benyújtania Kína ellen a világszervezetnél. A francia tervezési tanács egy harminc százalékos átfogó védővám bevezetését tartja indokoltnak.

Az Egyesült Államokkal szemben a helyzet sokkal összetettebb: a tanulmány ugyan felvázolja a lehetséges ellenintézkedéseket, a szerzők azonban figyelmeztetnek, az EU biztonsági és gazdasági függősége az USA-tól jelentősen korlátozza a fenyegetések hitelességét. A lehetséges lépések között szerepel a befolyásos republikánus kormányzók államaiban gyártott termékek célzott vámolása, a digitális adók bevezetése, vagy az amerikai szellemi tulajdon exportját érintő korlátozások.

Az EU határozottabb lehet az amerikai vámokkal szembeni ellenintézkedések terén, de a biztonságpolitikai gyengeségek miatt óvatosság indokolt

– fogalmazott Wolfram Hatz, a vbw elnöke.

A tanulmány alapelvként rögzíti, hogy minden ellenintézkedésnek a WTO szabályaihoz kell igazodnia. Ezeknek a lépéseknek időben korlátozottnak kell lenniük, és a visszaélések lehetőségét is teljesen ki kell zárni. A vámok emellett nem helyettesíthetik a versenyképességet javító strukturális reformokat. A kormányzati beavatkozás kudarca ugyanis sokkal súlyosabb következményekkel járhat, mint maga a piaci kudarc.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images