Végveszélyben az uniós ipar: kimondták, milyen drasztikus lépéssel állítanák meg a nagyhatalmakat

A Bajor Vállalkozások Szövetsége (vbw) megbízásából készült, Kereskedelem- és iparpolitika egy új korszakban (Handels- und Industriepolitik für eine neue Zeit) című elemzés szerint az EU-nak alkalmazkodnia kell a megváltozott világgazdasági helyzethez. A szerzők az Egyesült Államokkal szemben óvatosságot javasolnak, Kínával szemben azonban egyértelműen keményebb fellépést sürgetnek. A tanulmány megállapítja:
ha az uniós termelést tisztességtelen kínai versenytorzítás fenyegeti, a kiegyenlítő vámok formájában bevezetett kereskedelmi akadályok nemcsak indokoltak, hanem célszerűek is.
Németországot különösen súlyosan érinti az új helyzet az elemzés szerint: Trump vámháborúja következtében a német export az Egyesült Államok felé 2025-ben csaknem tíz százalékkal esett vissza. Ezzel párhuzamosan Kínával szemben rekordmértékű kereskedelmi hiány alakult ki: a 171,1 milliárd eurós importtal mindössze 79,9 milliárd eurós kivitel állt szemben. A francia kormány tervezési tanácsának tanulmánya szerint a kínai vállalatok az európai ipar magját támadják. Ez a vegyipartól az autógyártáson át egészen a gépgyártásig terjed, és termékeiket 30-40 százalékkal az európai versenytársak árai alatt kínálják.
A Goldman Sachs közgazdászai szerint a kínai kereskedelempolitika önmagában évi egy százalékpontnyi növekedési veszteséget okozhat a német gazdaságnak.
Az IW kutatói megvizsgálták az Európai Bizottság tervezett Ipari Gyorsító Törvényét (Industrial Accelerator Act) is. Ez a jogszabály helyi hozzáadott értékre vonatkozó előírásokat fogalmazna meg az uniós vállalatok számára. Az elemzés szerint
ez a megközelítés különösen rosszul teljesít, mivel nyíltan ütközik a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival.
Emellett nemcsak a kínai, hanem a baráti országokból érkező, kedvező árú termékeket is kizárná a piacról. A szerzők ehelyett származási felső határok bevezetését javasolják: például egyetlen országból legfeljebb ötven százalékos arányt engedélyeznének, ami csökkenthetné a Kínától való függőséget anélkül, hogy más partnereket büntetne.
A tanulmány központi javaslata a kiegyenlítő vámok reformja: az eddigi, egyedi termékekre szabott dömpingellenes intézkedések túl specifikusak és túl lassúak. Ezt maga Denis Redonnet, a Bizottság kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselője is elismerte.
A szerzők szerint a vámokat iparági szinten kellene alkalmazni, figyelembe véve a kínai valuta alulértékeltségét is.
Az intézkedések WTO-kompatibilitásának biztosítása érdekében az EU-nak panaszt kellene benyújtania Kína ellen a világszervezetnél. A francia tervezési tanács egy harminc százalékos átfogó védővám bevezetését tartja indokoltnak.
Az Egyesült Államokkal szemben a helyzet sokkal összetettebb: a tanulmány ugyan felvázolja a lehetséges ellenintézkedéseket, a szerzők azonban figyelmeztetnek, az EU biztonsági és gazdasági függősége az USA-tól jelentősen korlátozza a fenyegetések hitelességét. A lehetséges lépések között szerepel a befolyásos republikánus kormányzók államaiban gyártott termékek célzott vámolása, a digitális adók bevezetése, vagy az amerikai szellemi tulajdon exportját érintő korlátozások.
Az EU határozottabb lehet az amerikai vámokkal szembeni ellenintézkedések terén, de a biztonságpolitikai gyengeségek miatt óvatosság indokolt
– fogalmazott Wolfram Hatz, a vbw elnöke.
A tanulmány alapelvként rögzíti, hogy minden ellenintézkedésnek a WTO szabályaihoz kell igazodnia. Ezeknek a lépéseknek időben korlátozottnak kell lenniük, és a visszaélések lehetőségét is teljesen ki kell zárni. A vámok emellett nem helyettesíthetik a versenyképességet javító strukturális reformokat. A kormányzati beavatkozás kudarca ugyanis sokkal súlyosabb következményekkel járhat, mint maga a piaci kudarc.
Trump szerint a Fehér Ház biztonságos
Károly király látogatása nagyon fontos.
Kifutott a tengerre a 65 ezer tonnás monstrum: lopakodókkal és drónokkal a fedélzetén készül valami nagyra a katonai szövetség
Újra bevetésen a Királyi Haditengerészet büszkesége.
Így válasszunk zöldépület-minősítést 2026-ban: mutatjuk, milyen új változások lépnek életbe
Zöld átmenet az európai és hazai ingatlanpiacon.
Győzött a lakossági nyomás? A CTP szerint távozik az akkumulátortárolás Érd határáról
Az alvállalkozó azonban nem tud róla, hogy az érintett tevékenység vagy raktár áthelyezésre kerülne.
Váratlan fordulat a fegyverkezésben: óriások helyett egy apró startup szállítja az amerikaiak legújabb csúcsfegyverét
Már jövőre új játékot kaphatnak az F-18-asok.
Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek
Reagált arra, hogy vagyonmenekítés zajlik.
Megszólalt a kormány Orbán Viktor utazásáról az Egyesült Államokba
A leváltott kormányfő egyetlen célból repül a tengerentúlra.
A műanyag kényelme mögötti láthatatlan költség – Sokba kerülhet az egyszer használatos eszközök világa
A műanyag az egész életünket átszövi.
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?