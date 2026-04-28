A kormányváltás után gigaberuházások indulhatnak meg a fővárosban, de van egy óriási bökkenő

A Fővárosi Önkormányzat a kormányváltás miatt abban bízik, hogy a 2021–2027-es uniós ciklusban és a helyreállítási alapból összesen több mint 700 milliárd forintnyi fejlesztési forrást tud Budapest számára elhozni a 24.hu cikke szerint.
Az összegből nagyjából 300 milliárd forint már a kohéziós operatív programokhoz kötődő, korábban egyeztetett fővárosi csomag.
Ennek jelentős része közlekedésfejlesztésre, köztérmegújításra, árvízvédelemre, vízgazdálkodásra, lakhatásra és szociális szolgáltatásokra menne. Karácsony Gergely főpolgármester már többször is hivatkozott a budapesti fejlesztési keretre, de ez nem jelenti azt, hogy a teljes összeg ténylegesen rendelkezésre áll vagy könnyen lehívható lenne.
A városvezető szerint a főváros eddig csak két támogatási szerződésig jutott, összesen 56 milliárd forint értékben, miközben a 300 milliárdos csomag nagy része politikai okokból elakadt. Ezt az állítást érdemes óvatosan kezelni: a nyilvános BKK-adatok alapján önmagában az 51 CAF-villamos támogatási szerződése 54,15 milliárd forintos, a trolibuszos szerződés pedig 8,8 milliárd forintos támogatást tartalmaz, ami együtt már közel 63 milliárd forint.
A cikk szerint Magyar Péter és a Tisza Párt tényleges hatalomátvétele után az eddig nagyrészt elérhetetlen helyreállítási alap, vagyis az RRF is megnyílhat Budapest előtt. Karácsony szerint a főváros több mint 600 milliárd forintos, zöld átálláshoz és infrastrukturális fejlesztésekhez illeszkedő projektcsomagot állított össze, amelynek egy része átfedhet a már meglévő kohéziós programokkal.
Itt fontos megjegyezni, hogy az eredeti magyar RRF-terv biztosan nem marad meg, mert annak végrehajtása lassan haladt, a határidő mindjárt lejár, de Magyarország a jogállamisági és korrupcióellenes intézkedések hiányosságai miatt semmilyen kifizetésre nem jogosult. Így ahhoz, hogy a forrásokat ezek orvoslása után az augusztus végi határidőig el lehessen számolni, Magyar Péter kormányának egy pénzügyi alapot kell létrehoznia, vagy a kohéziós programokban végrehajtott, kifizetések nélküli beruházásokat kell elszámolni hogy kimentse a támogatásokat. Így tehát az eddigi terv Budapestet érintő részeivel nem érdemes számolni, a kérdés, hogy az új kormány mennyi pénzt fordítana a főváros fejlesztésére.
Az RRF-forrásoknál nem elég 2026 nyaráig kidolgozott programokat bemutatni: a mérföldköveket és célokat 2026. augusztus végéig teljesíteni kell, a végső kifizetési kérelmeknek pedig szeptember végéig be kell érkezniük. Ez azt jelenti, hogy teljesen új, nagy infrastrukturális beruházások esetében rendkívül szűk a mozgástér. A kohéziós pénzeknél hosszabb a kifutás, de ott is kérdéses, hogy a főváros és az új kormány milyen gyorsan tudja feloldani az adminisztratív és politikai akadályokat.
A felsorolt projektek közül több valóban előkészített vagy régóta tervezett fejlesztés: ide tartozik az új CAF-villamosok beszerzése, a trolibuszflotta bővítése, a budai és pesti fonódó villamoshálózat fejlesztése, a Városháza Park és más zöldterületek megújítása, valamint a Rákosrendező-projekt. Ugyanakkor több elemnél – például a 100 új villamosnál, a 250 elektromos busznál vagy Rákosrendező RRF-finanszírozásánál – jelenleg inkább szándékról és tárgyalási pozícióról van szó, nem jóváhagyott uniós támogatásról.
Címlapkép forrása: EU
