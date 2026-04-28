Hiába üldözné tűzzel-vassal az IMF, az Európai Bizottság mégis ehhez a módszerhez nyúl

Az Európai Bizottság ideiglenes hatállyal lazítaná az állami támogatási szabályokat, hogy kezelni tudja a közel-keleti konfliktus nyomán megugró energiaárakat.

A tervek szerint a tagállamok a jelenlegi 50 százalék helyett akár az energiaköltségek 70 százalékát is kompenzálhatják a nagy energiaigényű iparágak számára.

Eközben szélesebb körben – így a mezőgazdaságban, halászatban és közlekedésben – is nő a támogatási mozgástér. Az uniós végrehajtó testület elnöke, Ursula von der Leyen „célzott és átmeneti” könnyítésről beszélt, amelynek célja a legsérülékenyebb ágazatok stabilizálása.

A gyakorlatban ugyanakkor a tagállamok már a szabályok hivatalos módosítása előtt jelentős támogatási programokat indítottak, és sok esetben nem célzott eszközökkel avatkoznak be.

A lap szerint 19 ország adócsökkentéssel próbálta mérsékelni az energiaárak hatását,

miközben a brüsszeli Bruegel think tank adatai alapján eddig mintegy 9,5 milliárd eurónyi fiskális intézkedést jelentettek be, amelyek közel 80 százaléka nem konkrét célcsoportokra irányul.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) viszont kifejezetten ellenzi az ilyen típusú, széles körű költségvetési beavatkozásokat, és inkább célzott, visszafogott intézkedéseket sürget.

A tervezett lazítás egyenlőtlen hatásokat hozhat az uniós gazdaságban: a Financial Times szerint a nagyobb költségvetési mozgástérrel rendelkező tagállamok – különösen Németország – előnybe kerülhetnek, mivel könnyebben tudják támogatni energiaintenzív iparaikat, például a vegyipart. Bár a Bizottság hangsúlyozza, hogy az intézkedések év végéig érvényes, korlátozott eszközök lesznek.

A címlapkép illusztráció.